L’impero delle bugie colpisce ancora… Straordinario insabbiamento del terrorismo del Nord Stream

I notiziari occidentali affermano pomposamente di essere l’apice del giornalismo e difensori dell’interesse pubblico e della democrazia. Non sono altro che il ministero della propaganda di Washington, l’impero delle bugie.

Questa settimana il New York Times e altri media occidentali hanno pubblicato affermazioni goffe e sfacciatamente diversive, che alla fine servono solo ad attirare ancora più attenzione sulla colpa degli Stati Uniti per aver fatto saltare in aria i gasdotti Nord Stream.

Non solo l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è ancora più perseguibile per l’atto criminale; l’assurdo tentativo di insabbiamento di questa settimana espone i media occidentali come nient’altro che un ministero della propaganda mascherato da giornalismo.

Quattro settimane fa, l’eminente giornalista indipendente americano, Seymour Hersh, ha pubblicato un rapporto investigativo di successo che ha rivelato come il presidente Biden e il personale senior della Casa Bianca abbiano ordinato la detonazione esplosiva dei gasdotti che collegano la Russia all’Unione europea attraverso il Mar Baltico e la Germania. Il leggendario Hersh ha un record impeccabile di storie rivoluzionarie, dal massacro di My Lai commesso dalle truppe statunitensi in Vietnam nel 1968 alla tortura della prigione di Abu Ghraib in Iraq sotto l’occupazione americana all’operazione di ratline per incanalare armi e mercenari dalla Libia alla Siria per combattere la guerra per procura di Washington per il cambio di regime a Damasco.

Nel suo fondamentale rapporto sul sabotaggio degli oleodotti Nord Stream, Hersh si è affidato a fonti interne di Washington. Ha pubblicato affermazioni secondo cui gli Stati Uniti hanno effettuato l’operazione segreta utilizzando una squadra di sommozzatori della Marina degli Stati Uniti sotto la copertura delle manovre di guerra della NATO note come BALTOPS 22 la scorsa estate. Esplosivi sono stati piantati sul fondo del mare durante le esercitazioni tenutesi nel giugno 2022 e successivamente fatti esplodere il 26 settembre con l’ausilio di aerei militari norvegesi.

L’aspetto convincente del rapporto di Hersh non era solo il dettaglio credibile dell’operazione, ma che confermava ciò che molti osservatori indipendenti avevano già concluso da forti prove circostanziali su chi aveva il movente e i mezzi per condurre il sabotaggio. I lettori possono fare riferimento a un recente editoriale della Strategic Culture Foundation che raccoglie i retroscena del motivo per cui gli Stati Uniti sono ritenuti i colpevoli.

Ora ecco una cosa curiosa. Mentre il rapporto di Hersh ha provocato onde d’urto in tutto il mondo, i governi occidentali e i media mainstream hanno scelto di ignorare il suo rapporto. In una sorta di strano universo parallelo, hanno fatto finta che le clamorose rivelazioni di Hersh non esistessero.

Si potrebbe pensare che, data la reputazione di Hersh per gli scoop di cronaca mondiale, e dato che il suo ultimo rapporto ha rivelato un resoconto solido e plausibile di come un importante progetto di infrastrutture civili è stato sabotato, e dato inoltre che l’implicazione di questo rapporto era la responsabilità degli Stati Uniti e del suo presidente e del suo alto staff nell’ordinare un atto di terrorismo – verrebbe da pensare che, forse, solo forse, i media occidentali sarebbero obbligati a fare qualche reportage in merito. No, tutt’altro, hanno mantenuto all’unanimità il silenzio lo, in un modo abbastanza scioccante e come in una parodia.

La farsa del silenzio è stata mantenuta per un mese fino a questa settimana, quando il New York Times ha pubblicato un rapporto che rivendicava una spiegazione alternativa per le esplosioni del Nord Stream. Come al momento giusto, è seguita un’ondata di resoconti di altri media occidentali che rigurgitavano o raccontavano la stessa storia.

In modo ridicolo, il New York Times ha affermato che il suo rapporto è stato “il primo importante indizio noto su chi fosse responsabile dell’attacco agli gasdotti del Nord Stream”. Questo dopo un mese di deliberata ignoranza e di efficace censura da parte del pubblico di qualsiasi conoscenza dell’affascinante articolo di Hersh.

La sostanza dei “rapporti” di questa settimana (se così si possono chiamare) è che, secondo loro, il sabotaggio sarebbe stato effettuato da “gruppi filo-ucraini” che potrebbero aver coinvolto cittadini ucraini o russi. La fonte delle affermazioni erano funzionari statunitensi anonimi che citavano una presunta “nuova intelligence”. È stato anche affermato che è stato utilizzato uno yacht privato di proprietà di ucraini e che la CIA aveva avvertito l’intelligence tedesca dell’imminente attacco mesi prima che accadesse.

Le informazioni riportate sono così vaghe da essere impossibili da verificare, o addirittura da meritare francamente qualsiasi credibilità. Siamo portati a credere che un’operazione militare sofisticata e altamente tecnica sul fondo del Mar Baltico sia stata in qualche modo portata a termine da un gruppo di paramilitari sconosciuti. Il New York Times e altri media occidentali hanno pubblicato storie che in apparenza sono stravaganti. Questa è roba da grondaia.

Inoltre, dal modo in cui i rapporti sono formulati è ovvio che intendono servire da confutazione al rapporto Hersh senza effettivamente riconoscere adeguatamente il rapporto Hersh. Pertanto, gli Stati Uniti negano qualsiasi coinvolgimento in un atto criminale che si rifiutano a malapena di riconoscere. Questo doppio pensiero è esso stesso indicativo di colpa nell’impero delle bugie.

Il problema per i venditori ambulanti di propaganda occidentale – oltre alla pura implausibilità – è l’ulteriore fardello di dover fornire un alibi al regime di Kiev. Gli Stati Uniti ei loro alleati della NATO devono distrarre da Washington come ovvio autore del crimine, ma non possono nemmeno permettersi di coinvolgere il regime di Kiev perché ciò potrebbe infiammare l’antipatia pubblica europea e americana nei confronti della giunta sponsorizzata dalla NATO. Questo è il motivo per cui il New York Times & Co sembra essere coinvolto in un tortuoso atto di bilanciamento incolpando i militanti ucraini per le esplosioni del Nord Stream, ma affermando anche che questi intrepidi militanti sono riusciti a farlo all’insaputa del presidente Vladimir Zelensky e della sua cabala. Il che rende ancora una volta la narrazione doppiamente ridicola.

C’è anche un importante elemento di tempismo in tutti questi imbrogli dei media occidentali. La scorsa settimana è stato ospitato il cancelliere tedesco Olaf Scholzalla Casa Bianca di Joe Biden il 3 marzo in quello che è stato un incontro stranamente privato. Le loro conversazioni a porte chiuse non sono state divulgate. Entrambi i leader hanno ostacolato i giornalisti riguardo alle loro discussioni. Si può ragionevolmente ipotizzare che Scholz stesse supplicando Biden per una copertura politica a causa della crescente rabbia tra il pubblico tedesco per le conseguenze economiche della politica americana su Ucraina e Russia. L’industria tedesca e l’economia guidata dalle esportazioni sono state devastate dalla perdita della tradizionale fornitura di gas naturale della Russia. Si vede che Scholz e il suo governo si comportano nel tradimento assecondando quello che sembra essere il vandalismo americano dell’economia tedesca. Il fatto che il rapporto Hersh rimanga senza risposta sta causando una massiccia pressione pubblica sul governo di Berlino. Quindi questa settimana, abbiamo assistito a tentativi di distogliere l’attenzione pubblica con una campagna mediatica occidentale concertata su chi avrebbe fatto saltare in aria il Nord Stream. L’obiettivo è assolvere Washington ei suoi lacchè a Berlino.

Un altro problema di tempistica è stata l’improvvisa comparsa di commando fascisti ucraini e russi che hanno effettuato l’ attacco terroristico nella regione russa di Bryansk il 2 marzo della scorsa settimana. Due adulti sono stati uccisi e un ragazzo è rimasto gravemente ferito in quella che è stata un’atrocità gratuita che ha fatto notizia a livello internazionale. Quell’audace raid, tuttavia, ha portato all’attenzione pubblica l’esistenza di militanti filoucraini che sembrano agire come lupi solitari nelle operazioni internazionali. Questo è proprio il tipo di profilo che il New York Times e altri media occidentali hanno attribuito al sabotaggio del Nord Stream. Ciò solleva una domanda ragionevole: l’attacco terroristico di Bryansk è stato consentito dai gestori dell’intelligence militare occidentale al fine di promuovere il successivo sforzo di disinformazione dei media riguardante gli oleodotti del Nord Stream?

Andiamo al sodo. La campagna di disinformazione dei media occidentali è uno scherzo volgare. Non può distrarre dai fatti lampanti che gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO hanno compiuto un atto di terrorismo internazionale contro aziende e governi europei e un atto di guerra contro la Russia come principale proprietario dei 1.200 chilometri di oleodotti Nord Stream del valore di almeno $ 20 miliardi di costruzione. Quell’atto criminale è stato plausibilmente ordinato da un presidente americano e dai suoi aiutanti della Casa Bianca. I motivi geopolitici sono schiaccianti così come le ammissioni autoaccusanti di Biden e dei suoi collaboratori prima e dopo l’odioso evento.

I tentativi ciarlieri di questa settimana di insabbiamento da parte dei media occidentali servono solo a incriminare ulteriormente gli Stati Uniti ei suoi partner criminali della NATO. Inoltre, i media occidentali sono esposti più che mai come complici nella propaganda dei crimini di guerra.

Il New York Times e altri organi di stampa occidentali affermano pomposamente di essere vertici del giornalismo e difensori dell’interesse pubblico e della democrazia. Non sono altro che il ministero della propaganda di Washington, l’impero delle bugie.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago