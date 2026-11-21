di Phil Broq.

La fratellanza globalista guerrafondaia si sta scontrando frontalmente con l’emergere di un nuovo ordine sovranista, e la situazione si sta capovolgendo a sfavore di coloro che, per decenni, si sono considerati padroni del mondo. Tutti i segnali geopolitici lo indicano. E ciò che è attualmente in gioco va ben oltre i conflitti ucraino o iraniano, perché è l’architettura stessa del potere politico, economico e finanziario internazionale a essere messa in discussione.

L’umiliazione inflitta ai rappresentanti europei durante i negoziati sull’Ucraina ad Abu Dhabi è un esempio particolarmente eloquente di questo cambio di paradigma. Il capo della delegazione russa ha ricordato senza mezzi termini agli europei belligeranti che non avevano né il diritto né la legittimità di imporsi in discussioni la cui conclusione sembravano voler impedire a tutti i costi. Questa esclusione è il risultato di una contraddizione ormai impossibile da nascondere. Non si può pretendere di essere un attore indispensabile quando si è persa una parte significativa della propria credibilità diplomatica. Ci voleva un bel coraggio! Ma come ha giustamente affermato Michel Audiard: “Gli stolti osano tutto. È così che li si riconosce “. E la Francia ne offre un ulteriore esempio, con Jean-Noël Barrot particolarmente abile nelle prese di posizione diplomatiche. Cercare di inserirsi in un tavolo di negoziati di pace quando si è fatto di tutto per mantenere la logica del confronto è una dimostrazione di audacia davvero sconcertante.

C’è però una sottigliezza che i nostri leader sembrano non riuscire a cogliere: quando non si viene invitati al tavolo delle trattative, è semplicemente perché si è nel mirino! Interpretando costantemente il ruolo del guerrafondaio, dispensando lezioni di morale e sabotando qualsiasi prospettiva di de-escalation, si finisce per non essere più visti come partner nella soluzione, ma come parte del problema. E la parte più gustosa di questa farsa è vedere coloro che hanno contribuito alla propria emarginazione venire a reclamare un posto, come se la semplice pretesa di rappresentare l’Europa fosse sufficiente a garantire loro il diritto di esserci. La diplomazia non consiste nell’irrompere nelle case di coloro contro cui si afferma di combattere. E quando si perde credibilità, influenza o la capacità di condizionare gli eventi, è meglio evitare di confondere la grandezza nazionale con il ridicolo internazionale. Ma questa umiliazione è solo la parte visibile di uno sconvolgimento ben più profondo.

L’affronto di un’Europa assente dal processo di rimodellamento del mondo

Mentre i leader europei guerrafondai continuano a congratularsi con se stessi e a ripetersi, con una raffica di pompose dichiarazioni, di incarnare ancora un’illusoria potenza globale, il vero equilibrio di potere si sta spostando altrove. La NATO conta 32 membri, mobilitati a vari livelli contro la Russia con un massiccio sostegno militare, finanziario e mediatico all’Ucraina, che è diventata il paese più corrotto del mondo. E tutto questo va avanti da oltre quattro anni! Il risultato è davvero sconcertante nella sua follia, con miliardi sperperati, arsenali svuotati, economie europee rovinate e nessun segno di una soluzione al conflitto all’orizzonte. Ma soprattutto, questi valorosi strateghi da campo di battaglia non hanno alcuna intenzione di impegnarsi direttamente in combattimento! Chiaramente il loro coraggio ha dei limiti, poiché sanno perfettamente che un confronto militare diretto con la Russia, una potenza nucleare, potrebbe avere conseguenze apocalittiche. Sono quindi molto coraggiosi con il denaro dei contribuenti e le armi altrui, ma molto meno quando si tratta di assumersi la responsabilità delle conseguenze delle proprie dichiarazioni bellicose!

Nel frattempo, i riavvicinamenti strategici tra Washington, Mosca e Pechino, il riallineamento delle alleanze internazionali e lo sviluppo di nuove reti economiche e finanziarie stanno plasmando un mondo che non aspetta l’approvazione di Bruxelles per andare avanti. E durante questo storico vertice APEC a Shenzhen, l’Unione Europea osserva il treno della storia passare, aggrappandosi ai suoi dogmi, alle sue sanzioni e alla sua mentalità colonialista ormai superata. La cosa più assurda è che continua a considerarsi la locomotiva, pur rimanendo ferma sul binario, con le sue vecchie certezze, i suoi vagoni arrugginiti e i suoi macchinisti obsoleti. Il mondo sta andando avanti, gli equilibri di potere si stanno spostando e le nazioni sovrane si stanno allontanando da queste ex tutele. E Bruxelles, sola sul binario vuoto, continua a sventolare la bandiera del capostazione mentre il treno è già partito!

Quest’Unione tecnocratica, intrappolata dalla sua collusione con i grandi interessi finanziari e da vecchi riflessi coloniali di dominio, inebriata dalla propria arroganza e consumata da una tracotanza patologica, passa il tempo a impartire lezioni al mondo. Ma il risveglio è brutale, poiché coloro che si consideravano gli indispensabili artefici dell’ordine mondiale scoprono di non essere più nemmeno invitati a redigere i piani! Le sue grandiose proclamazioni di potere non bastano più ad assicurarle un posto al tavolo.

Relegata al ruolo di spettatrice, questa tecnocrazia morente assiste impotente al riallineamento delle dinamiche di potere che pretendeva di controllare. Dopo aver cercato di imporre le proprie regole alle nazioni sovrane, si trova ora di fronte a una realtà ben più umiliante: il mondo di domani si sta costruendo senza di essa. E scambiando le proprie pretese per influenza, scopre infine che l’arroganza non è una carta da giocare e che il moralismo non è una strategia geopolitica.

Barrot, un venditore ambulante di sottomissione europea e un becchino della sovranità francese.

E Jean-Noël Barrot può ancora pontificare davanti ai microfoni e proclamare, a chiunque sia ancora disposto ad ascoltarlo, che l’Unione Europea è la terza potenza mondiale. Ma questa sola affermazione dice molto sul tradimento di queste élite francesi che non riescono nemmeno più a pronunciare il nome della Francia, come se la nostra nazione fosse già stata cancellata dalla loro mappa politica e liquidata nelle loro meschine ambizioni di Bruxelles. La Francia, quella che li nutre, li ingrassa, finanzia i loro privilegi e mantiene il loro stile di vita, evidentemente non esiste più nelle loro menti! Parlano di Europa in ogni discorso, si prostrano davanti a Bruxelles e si comportano come se la loro vera patria fosse questa costruzione tecnocratica che funge da rifugio politico. Ecco dunque dei leader che devono tutto alla Francia, ma che sembrano vergognarsi persino di nominarla.

President of Finland Alexander Stubb, NATO Secretary General Mark Rutte and Prime Minister of Estonia Kristen Michal welcome Prime Minister of Poland Donald Tusk to the Baltic Sea NATO Allies Summit in Helsinki on 14 January 2025. Photo: Matti Porre/Office of the President of the Republic of Finland

E anche in tal caso, questo potere dovrebbe esistere in una forma diversa dalla retorica di un ministro chiaramente più loquace nell’autocelebrarsi che nel conseguire risultati diplomatici! Di che tipo di potere stiamo parlando, in fin dei conti? Di un’entità in rovina che non controlla né la propria sicurezza, né i propri approvvigionamenti strategici, né la propria indipendenza energetica, né tantomeno i propri orientamenti diplomatici fondamentali. Un’Unione che si allinea alle decisioni dei neoconservatori sionisti americani e subisce le conseguenze economiche delle proprie scelte suicide. E un potere che non viene consultato da nessuno quando si tratta di risolvere le grandi questioni mondiali non è un potere globale, ma un potere fantoccio!

Forse è giunto il momento che Jean-Noël Barrot scenda dal suo piedistallo e si confronti con qualcosa di diverso dagli applausi compiacenti dei salotti di Bruxelles. Può moltiplicare i suoi comunicati stampa, le sue spacconate diplomatiche, le sue pose bellicose e le sue proclamazioni altisonanti, ma questo non gli conferirà un briciolo di peso in più al tavolo delle trattative. Confondendo costantemente la pretesa con l’influenza, le pose verbali con le reali capacità e le dichiarazioni dettate dall’effetto di droghe con le dinamiche geopolitiche, il ministro finisce per incarnare, quasi in modo caricaturale, il declino diplomatico francese che si ostina a rifiutare di riconoscere. C’è qualcosa di francamente patetico nel vedere un rappresentante di un Paese che un tempo era una grande potenza diplomatica comportarsi come se bastasse alzare la voce per renderlo di nuovo indispensabile. La Francia non è più al centro del gioco geopolitico e il suo ministro sembra essere l’ultimo a rendersene conto.

Certamente, il parallelo con Yalta del 1945 è allettante, poiché all’epoca Washington, Mosca e Londra – una potenza coloniale allora al suo apice – si divisero le sfere d’influenza e tracciarono i confini del nuovo ordine europeo senza consultare i popoli interessati. Oggi, gli attori e gli equilibri di potere sono cambiati e Pechino ha assunto un ruolo centrale in questo riallineamento globale che ha estromesso gli anglosassoni, mentre l’ex leadership occidentale vede la propria egemonia messa in discussione. Ma ridurre questo sconvolgimento a un semplice “Yalta 2.0” significherebbe non cogliere affatto il punto, perché la questione va oltre la divisione delle sfere d’influenza e risiede nella possibilità di sostituire il dominio con un sistema basato sulla cooperazione tra nazioni sovrane, sul rispetto dei loro interessi reciproci e sulla libertà di scegliere le proprie alleanze.

Questa non è Yalta 2.0, ma Bretton Woods 2.0.

Il vero terremoto non è questo cosiddetto “Yalta 2.0” che i media europei si affrettano a sbandierare per distogliere l’attenzione dalle questioni essenziali. La loro ossessione è commentare le manovre diplomatiche piuttosto che spiegare cosa stia realmente accadendo a porte chiuse. L’ambizione dichiarata di coloro che propugnano un mondo multipolare è proprio quella di rompere con il vecchio meccanismo coloniale di predazione, accaparramento di risorse e dipendenza finanziaria imposto dal Trattato di Yalta. Resta da vedere se questa ambizione si tradurrà effettivamente in azioni. Perché il vero sconvolgimento storico sarebbe più simile a Bretton Woods 2.0, con una messa in discussione delle fondamenta monetarie e finanziarie di un ordine internazionale consolidato da decenni a beneficio di una manciata di centri di potere, grandi banche e interessi finanziari transnazionali. Un sistema che ha trasformato il dominio monetario in uno strumento di potere, la dipendenza economica in un mezzo per esercitare pressione e le sanzioni finanziarie in armi geopolitiche. Ecco cosa è veramente in gioco!

E la prospettiva che le nazioni riprendano il controllo dei propri commerci, diversifichino i propri sistemi finanziari e si liberino da questa tutela mafiosa terrorizza i custodi del vecchio ordine molto più di tutte le dichiarazioni diplomatiche messe insieme. Si avvicina il giorno in cui il mondo intero potrà commerciare, investire e finanziare il proprio sviluppo senza dover chiedere il permesso ai padroni della finanza occidentale. Eppure, è proprio l’edificio del loro potere a essere scosso. Ed è proprio questo che questi grandi difensori dello status quo temono più di ogni altra cosa!

Smantellare i meccanismi di dominio finanziario è il punto cruciale della questione.

Dal 1971, con la fine della convertibilità del dollaro in oro, il mondo è rimasto intrappolato in un sistema monetario dominato dal biglietto verde, da Wall Street e dalla City di Londra: i veri centri nevralgici di un potere finanziario che si estende ben oltre i confini nazionali. E non ci si illuda, non si tratta semplicemente di banche e mercati azionari. Si tratta, soprattutto, di un formidabile strumento di dominio mafioso che, per oltre mezzo secolo, ha determinato la capacità delle nazioni di commerciare, indebitarsi, investire, sviluppare le proprie infrastrutture e sfruttare liberamente le proprie risorse.

Controllando le principali leve finanziarie internazionali, le potenze dominanti possiedono un’arma formidabile: sanzioni economiche, esclusione dai sistemi di pagamento, congelamento delle riserve sovrane e ostacoli alle transazioni internazionali. Con il congelamento dei beni russi, la cui confisca e l’utilizzo dei proventi generati hanno oltrepassato un nuovo limite, violando gravemente il principio di tutela delle riserve sovrane. Alcuni leader europei vorrebbero addirittura trasformare questi beni in uno strumento di finanziamento per l’Ucraina, come se le regole finanziarie internazionali potessero essere riscritte in base ai loro interessi e alle loro esigenze strategiche.

Questo è il vero volto di questo dominio, dove le regole non servono più a proteggere gli Stati, ma diventano armi nelle mani di chi li controlla! La finanza si trasforma in uno strumento di coercizione, la valuta in un mezzo di ricatto e le riserve nazionali in ostaggi geopolitici. È proprio questo privilegio esorbitante e questa dipendenza che le potenze sovrane cercano di ridurre. L’ascesa di circuiti finanziari alternativi e il desiderio delle nazioni sovrane di liberarsi da questa dipendenza la minacciano ora direttamente. Russia, Cina e i Paesi che stanno sviluppando i loro scambi in valuta nazionale, diversificando le loro riserve e creando infrastrutture finanziarie alternative, stanno lavorando per allentare la morsa di questa dipendenza. Non si tratta ancora della scomparsa del dollaro, né dell’avvento di una valuta globale alternativa. Tuttavia, è una sfida diretta al privilegio finanziario che ha permesso al vecchio ordine di mantenere la sua influenza.

Ucraina, faro delle contraddizioni occidentali

L’Ucraina occupa un posto centrale in questo confronto. Ma dietro la grande farsa della retorica sulla democrazia, la libertà e i presunti valori occidentali, è tempo di chiedersi chi tragga realmente vantaggio dal prolungamento di questa guerra e chi ne paghi il prezzo. Certamente non i contribuenti europei, costretti a finanziare senza sosta un’escalation militare e finanziaria mentre le loro economie sprofondano sempre più nella crisi. Crisi energetica, deindustrializzazione, perdita di competitività, debito pubblico alle stelle e potere d’acquisto decimato sono solo alcuni dei costi reali di una politica le cui conseguenze ricadono sui cittadini senza che questi siano mai stati consultati sui costi o sugli obiettivi.

I 45 miliardi di euro aggiuntivi menzionati negli impegni europei illustrano perfettamente questa corsa sfrenata. Più denaro, più armi, più sacrifici richiesti alla popolazione, ma nessuna prospettiva di una soluzione duratura commisurata alle somme investite. A Bruxelles, l’opaca macchina finanziaria sembra funzionare con il pilota automatico, dove ogni nuovo stanziamento diventa una necessità assoluta, ogni ulteriore richiesta un imperativo morale e chiunque osi chiedere trasparenza viene immediatamente sospettato di mancanza di solidarietà.

Mentre la gente stringe la cinghia, le tangenti provenienti da mercati opachi e circuiti finanziari dubbi alimentano un interrogativo ben più esplosivo: chi trae profitto da questa massiccia circolazione di fondi pubblici? Queste tangenti non sono semplici irregolarità amministrative, ma un sistema mafioso basato sulla vera e propria appropriazione indebita di risorse destinate a popolazioni che già pagano il prezzo del sangue e della guerra. È quindi fondamentale che venga svelata tutta la verità sugli intermediari, i beneficiari finali e qualsiasi potenziale complicità politica.

Questo contrasto diventa insopportabile quando ai cittadini vengono richiesti sacrifici, austerità e sforzi costanti, mentre chi detiene il potere sembra essere riservato a privilegi, reti di influenza e al lusso dei palazzi. Ma cercando costantemente di far pagare al popolo le ambizioni dei propri leader, alcuni finiscono per dimostrare di governare meno per servire la nazione che per preservare i vantaggi della propria élite, anche a costo di sfruttarla fino all’osso!

Da quando la solidarietà è diventata una licenza per la segretezza? Da quando la presunta difesa della democrazia assolve i leader da ogni responsabilità? E da quando i contribuenti europei sono diventati i banchieri designati delle decisioni geopolitiche sulle quali non hanno mai avuto voce in capitolo? Bisognerebbe far notare ai nostri aspiranti strateghi che l’Ucraina non è membro né dell’Unione Europea né della NATO. Questo ovviamente non esclude la possibilità di fornire sostegno, ma certamente non impedisce di trasformare questa solidarietà in un obbligo finanziario illimitato, un assegno in bianco e un gigantesco fondo nero al di fuori di ogni controllo. Il denaro pubblico non è proprietà privata di Bruxelles, tanto meno il bancomat di un’élite politica che sembra aver dimenticato di dover servire il popolo, non di renderlo schiavo. Il popolo non è né la mucca da mungere degli apparatchik di Bruxelles né la pompa finanziaria dei signori della guerra.

La questione della tracciabilità delle armi, della loro deviazione, delle reti clandestine di rivendita e dei veri beneficiari di questi contratti non può più essere ignorata. Dietro i miliardi riversati in Ucraina, corruzione, tangenti e reti di intermediari rivelano chi trae realmente vantaggio da questo enorme afflusso finanziario e militare. Le accuse di rivendita di armi occidentali, in particolare sul mercato nero, così come i sospetti di deviazione di attrezzature sofisticate, ci costringono a confrontarci con una realtà che i responsabili della comunicazione di Bruxelles preferirebbero chiaramente tenere nascosta.

E che dire del caso dei laboratori biologici ucraini, dove le aziende americane Metabiota e Black & Veatch, interessi privati ​​legati a certe reti politiche statunitensi e programmi biologici finanziati da Washington costituiscono una questione particolarmente delicata? Nel giugno 2026, Tulsi Gabbard, allora direttrice dell’intelligence nazionale, ha declassificato documenti che dettagliavano il sostegno finanziario statunitense a circa 40 laboratori in Ucraina. Questo da solo dovrebbe bastare a innescare un vero dibattito pubblico, anziché le solite accuse di teorie del complotto sistematicamente brandite per respingere qualsiasi domanda scomoda. Questa monumentale ipocrisia deve finire, e una guerra non può diventare un rifugio per multinazionali, intermediari finanziari, trafficanti d’armi e profittatori di ogni genere. Mentre la popolazione paga il prezzo in sangue, distruzione e impoverimento, alcuni prosperano tra contratti colossali e ingenti flussi finanziari.

Chi ha interesse a impedire la pace?

Questa è la questione che i leader europei dovranno affrontare. Nel frattempo, alcuni leader europei sembrano incapaci di liberarsi da una logica di confronto perpetuo. Donald Trump ha espresso il desiderio di raggiungere un accordo con Mosca. Vladimir Putin difende le richieste russe. Pechino persegue i propri interessi strategici ed economici. Le posizioni di queste potenze sono profondamente divergenti, ma hanno almeno una cosa in comune: negoziano sulla base dei propri interessi nazionali, non dei propri privilegi personali.

L’attacco al ponte di Kerch, i sospetti di coinvolgimento di servizi segreti stranieri, in particolare britannici, e le operazioni clandestine che circondano questo conflitto rivelano la reale portata della posta in gioco, ben lontana dai riflettori e dalle dichiarazioni ufficiali. I leader europei sembrano molto più determinati ad alimentare lo scontro che a cercare una soluzione diplomatica duratura per salvaguardare i propri interessi. Perché quando carriere politiche, reti di influenza, colossali contratti militari e interessi finanziari ruotano attorno a un’economia di guerra, la pace diventa chiaramente molto meno redditizia per alcuni rispetto al suo mantenimento.

Occorre inoltre menzionare un episodio particolarmente rivelatore in questa escalation: la missione riservata in codice “Volia”, riguardante la presenza di personale militare francese sul territorio ucraino. Questa missione coinvolge piccoli contingenti incaricati di addestramento e manutenzione, ufficialmente senza coinvolgimento in combattimento, ma che pertanto merita un’attenta analisi dei fatti e della realtà di questi dispiegamenti. Tale realtà si pone già in netto contrasto con le dichiarazioni pubbliche sull’assenza di truppe francesi in Ucraina.

Per non parlare dell’esercitazione militare Koalicja 26.2, organizzata dal 9 al 22 novembre 2026 a Nowa Dęba, in Polonia, che riunisce circa 2.800 militari di diverse nazioni, tra cui Francia e Germania. Ufficialmente, il suo scopo è quello di preparare un possibile dispiegamento di una forza multinazionale in Ucraina dopo la cessazione delle ostilità. In altre parole, con il pretesto di prepararsi alla pace, i contingenti destinati a prendere posizione nel teatro operativo ucraino vengono già addestrati per un dispiegamento che potrebbe metterli direttamente di fronte alla Russia. Che peculiare concezione di de-escalation! Affermano di prepararsi al periodo postbellico, mentre allo stesso tempo creano le condizioni per una presenza militare occidentale che potrebbe provocare un nuovo confronto con Mosca. A questo punto, non si tratta più semplicemente di sostenere l’Ucraina, ma di prepararsi al coinvolgimento militare delle potenze europee nel dispiegamento postbellico. E i nostri leader vorrebbero ancora farci credere che non stiano giocando con il fuoco vicino a una polveriera nucleare!

Ecco dove ci sta conducendo questa corsa sfrenata, degna delle pratiche più opache di una mafia di alto livello, con le sue operazioni segrete, i suoi interventi militari celati dietro discorsi attentamente studiati e i suoi cittadini deliberatamente tenuti all’oscuro delle decisioni reali e della vera posta in gioco in questo confronto con la Russia. Questa doppiezza ha ormai raggiunto nuove vette, e solo ingenti interessi finanziari e personali possono spiegare tale ostinazione nel mantenere uno scontro che il popolo non vuole. Questa confraternita di gangster che si erge a leader europei, affermando di parlare in nome della pace mentre moltiplica le iniziative bellicose, sembra aver dimenticato che il sangue delle nazioni non è merce di scambio e che l’Europa non è una loro proprietà privata!

Il risveglio delle nazioni contro la vecchia macchina coloniale

Ciò che è in gioco oggi va ben oltre le rivalità tra grandi potenze, poiché si tratta di mettere in discussione un sistema di dominio economico e finanziario globale che, per secoli, ha permesso ai centri di potere occidentali di impadronirsi della ricchezza mondiale. Manipolazione del mercato, controllo delle risorse naturali, monopolizzazione delle rotte commerciali, soffocamento degli investimenti e dei meccanismi di finanziamento… Il colonialismo territoriale ha semplicemente cambiato veste, con l’evoluzione dei metodi, ma la logica predatoria rimane. Gli eserciti occupanti e le amministrazioni coloniali sono stati sostituiti da banche, fondi speculativi, istituzioni finanziarie, accordi commerciali di sfruttamento e meccanismi di dipendenza monetaria. Le bandiere sono cambiate, i predatori hanno modernizzato i loro strumenti e le catene sono diventate finanziarie. Ma il principio resta esattamente lo stesso: chi controlla il denaro, il credito e le reti commerciali controlla il destino di coloro che ne dipendono.

Tuttavia, i popoli di Africa, Asia, America Latina e Medio Oriente non intendono più fungere per sempre da serbatoi di materie prime, manodopera e profitti per le ex potenze coloniali e le loro reti finanziarie. Rivendicano ciò che spetta loro di diritto: il controllo sulle proprie risorse, la libertà di scegliere i propri partner, lo sviluppo delle proprie infrastrutture e la piena sovranità sulla gestione della propria economia. Questa aspirazione non è né un favore né una concessione da parte dell’Occidente, ma una legittima rivendicazione di emancipazione.

Certo, Mosca, Pechino e Washington difendono principalmente i propri interessi nazionali. Nessuno sostiene che le grandi potenze agiscano per filantropia. Ma l’emergere di un mondo multipolare offre finalmente alle nazioni un’opportunità storica per diversificare le proprie alleanze, moltiplicare le partnership e sfuggire al controllo di un unico centro di potere finanziario. E soprattutto, per non dover più subire le continue estorsioni di un’oligarchia finanziaria transnazionale che si è arrogata il diritto di stabilire le regole del commercio globale, sanzionare le nazioni recalcitranti e intascare la sua parte della ricchezza prodotta da altri. Perché la vera sovranità inizia proprio il giorno in cui un popolo può disporre liberamente del proprio lavoro, delle proprie risorse e del proprio denaro, senza doversi inchinare ai padroni della finanza internazionale. E la vera emancipazione non consiste nel cambiare padrone, ma nel non averne affatto.

Ecco perché l’agitazione febbrile delle élite globaliste e guerrafondaie assume oggi il suo pieno significato. Il loro sistema di dominio si fonda su un’esorbitante concentrazione di potere, su una dipendenza finanziaria attentamente mantenuta e sull’imposizione di regole economiche e politiche concepite principalmente per preservare i propri privilegi. Con il pretesto della governance globale, del libero scambio e dei valori universali, hanno eretto un sistema in cui pochi centri di potere pretendono di dettare legge al resto del pianeta. Ma il loro meccanismo sta ora fallendo, poiché le nazioni sovrane sviluppano le proprie reti commerciali, infrastrutture di pagamento e alleanze strategiche; si stanno gradualmente liberando dagli strumenti di coercizione su cui si basava questo dominio. Ed è proprio questa perdita di controllo che sta causando tanto panico tra i custodi del vecchio ordine.

La fine di una casta che si credeva eterna

Questa confraternita di gangster, che ha costruito la propria fortuna e il proprio potere sulla sottomissione economica di altre nazioni, sta ora scoprendo, a proprie spese, che il loro regno non è eterno. La finanza non è una legge naturale, la supremazia monetaria non è un diritto divino, le istituzioni internazionali non detengono la sovranità dei popoli e nessuna casta di banchieri, oligarchi o sedicenti leader ha il diritto di decidere il futuro dell’umanità. Coloro che si credevano autorizzati a dettare le proprie regole al mondo intero stanno ora vedendo il loro edificio crollare.

Il mondo multipolare emergente non sarà certo miracolosamente esente da ambizioni di potere o lotte per il potere. Ma apre una breccia storica per le nazioni che ora si rifiutano di sottomettersi a un ordine internazionale in cui il diritto all’autodeterminazione è stato troppo spesso sacrificato a interessi finanziari, ambizioni imperialistiche e strategie predatorie. Il vecchio sistema trema perché il suo monopolio viene messo in discussione, perché i suoi strumenti di coercizione vengono aggirati e, soprattutto, perché le persone cominciano a comprendere i meccanismi della propria dipendenza. E questa consapevolezza è probabilmente ciò che i suoi custodi temono di più.

Se questa ristrutturazione porterà allo smantellamento degli esorbitanti privilegi della finanza internazionale, alla fine del ricatto economico e alla rottura definitiva con i meccanismi di dominio ereditati dal colonialismo, allora assisteremo a una vera svolta storica. Perché il mondo non appartiene né ai banchieri della City di Londra, né agli oligarchi di Wall Street, né alle burocrazie sovranazionali, né ai signori della guerra che si sono arrogati il ​​diritto di guidarne il destino per generazioni. Appartiene alle persone che lo costruiscono, lo sostengono e ne producono la ricchezza.

Ed è proprio qui che risiede la posta in gioco di questo storico scontro: la lotta per riconquistare dai potenti il ​​potere che hanno usurpato alle nazioni. I vecchi sistemi di controllo stanno crollando, i vecchi metodi stanno perdendo la loro efficacia e le persone stanno iniziando a sfidare apertamente coloro che presumevano di decidere per loro. Per quest’oligarchia, che ha prosperato sulla dipendenza, lo sfruttamento e la sottomissione altrui, il risveglio sarà probabilmente molto più brutale di quanto avrebbe potuto immaginare. Il mondo non le appartiene. È ora che lo capisca!

E coloro che ancora si credono intoccabili non si illudano, perché nessuna fortezza finanziaria, nessuna immunità diplomatica, nessuna rete di influenza e nessun potere sovranazionale saranno in grado di proteggere per sempre chi ha costruito le proprie fortune e la propria autorità sul saccheggio, la predazione e la schiavitù dei popoli. Questa confraternita di predatori, profittatori e mercanti di guerra sta perdendo il controllo del mondo che credeva di possedere per l’eternità. Il suo sistema sta crollando, i suoi privilegi vengono messi in discussione, i suoi strumenti di ricatto vengono aggirati e la sua arroganza non basta più a mascherare il suo declino.

Il momento della resa dei conti arriverà. Coloro che hanno rovinato le economie, sacrificato generazioni, alimentato guerre, favorito la dipendenza e usurpato la sovranità delle nazioni non possono nascondersi per sempre dietro la loro retorica moralizzatrice e le loro istituzioni compiacenti. Dovranno rispondere delle loro azioni di fronte alle persone che hanno disprezzato, impoverito e umiliato. Nessun trattamento di favore, nessuna amnistia morale, nessuna amnistia di comodo: le loro responsabilità devono essere accertate e i loro crimini smascherati.

Questa casta, che si credeva l’eterna aristocrazia del potere globale, finirà prima o poi nella pattumiera della storia, insieme agli altri sistemi di dominio che riteneva inattaccabili. E il colpo più crudele per questi aspiranti padroni dell’umanità sarà senza dubbio scoprire che il mondo può benissimo continuare senza di loro. Avranno trascorso decenni cercando di tenere le persone in ginocchio; alla fine assisteranno, impotenti, alla loro emancipazione. Il loro regno non è stato eterno, e non lo sarà nemmeno la loro impunità. La storia non chiederà la loro opinione, ma li giudicherà in base alle loro azioni. E il verdetto sarà probabilmente definitivo!

Phil Broq

Fonte: Blog degli Awakened

Traduzione: Gerard Trousson