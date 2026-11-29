di Marc Jean

Benjamin Disraeli (1804-1881), statista britannico1 , ha affermato che“il mondo è governato da personalità ben diverse da quelle immaginate da chi non si trova dietro le quinte”. Da questo punto di vista, nulla è cambiato, e gli attuali leader che“si esibiscono”davanti al loro pubblico sembrano attori intercambiabili che passano senza soluzione di continuità da un ruolo all’altro. In realtà, sono solo l’ombra del potere e sono diretti da chi impartisce gli ordini. Nel conflitto ucraino, ciò è palesemente evidente, data la strana unanimità dei leader occidentali.2. Ripetere la stessa narrazione più e più volte, senza alcuna seria riflessione o analisi geopolitica. Altrettanto sospetto è l’atteggiamento dei media, che presentano ai propri lettori e ascoltatori la stessa versione di questo conflitto, ripetutamente, senza la minima variazione. Il loro ruolo, invece, dovrebbe essere quello di condurre un autentico giornalismo investigativo e poi lasciare che il pubblico si formi una propria opinione.

Una potenza colossale

La prima lezione da imparare è che chi impartisce gli ordini detiene un potere colossale e una rete di influenza che si è infiltrata a tutti i livelli del processo decisionale. Secondo Alex Krainer, analista finanziario, esiste una struttura di rete composta da figure politiche legate ai servizi segreti, ai think tank e ai circoli influenti. Krainer usa il termine “stato profondo” per descriverla. A suo dire, sebbene l’Impero britannico abbia perso il suo impero coloniale, non è scomparso. “Si è, di fatto, trasformato, evolvendosi da una forma di dominio apertamente coloniale in un sistema in gran parte invisibile composto da capitale finanziario , reti politiche, servizi segreti e istituzioni internazionali”.3 , celando abilmente la sua influenza sui leader politici visibili sulla scena pubblica. Il presidente Trump, per quanto lodevole, di attaccare questo “stato profondo” ha probabilmente suscitato solo sorrisi beffardi da parte dell’élite al potere. Inoltre, le sue intenzioni si sono presto scontrate con la dura realtà e si sono limitate a una retorica altisonante. È stato presto riportato alla realtà e le elezioni di metà mandato hanno segnato la fine della farsa, seppellendo senza dubbio per sempre qualsiasi tentazione di attaccare lo “stato profondo”. Saldo attorno alle sue due roccaforti finanziarie, laCity di Londra e Wall Street, l’impero britannico ha costruito una rete globale di finanza e potere. Ciò spiega la quasi impossibilità di attaccare questa entità nota come oligarchia finanziaria globale.

Il potere imperiale moderno si esercita principalmente attraverso il sistema finanziario. La vera forza motrice del sistema non è più la sola potenza militare, come nell’epoca delle conquiste coloniali, ma la sua capacità di assoggettare altre nazioni a una dipendenza finanziaria a lungo termine.

L’Impero ha sempre cercato di circondare l’Eurasia con zone di influenza strategiche e zone di crisi, per impedire a una potenza continentale, in questo caso la Russia, di acquisire una posizione dominante. Questo programma fu teorizzato dal geopolitico britannico Halford Mackinder all’inizio del XX secolo e da Zbigniew Brzezinski (1928-2017) nel suo libro La grande scacchiera (1997).4

Il ruolo disastroso dell’Impero britannico nel conflitto ucraino

Il ruolo dannoso del Regno Unito nel perpetuare il conflitto russo-ucraino è innegabile. Il giornalista del Quebec Pierre Dubuc riporta che:

“Pochi giorni dopo l’inizio dell’invasione, quando divenne chiaro che i suoi obiettivi non potevano essere raggiunti, Mosca iniziò a cercare un compromesso. I colloqui iniziarono il 28 febbraio 2022 in Bielorussia. Il 29 marzo, in un incontro a Istanbul, fu presentata una bozza di trattato. […] Il Regno Unito intervenne quindi. Già il 30 marzo, Boris Johnson dichiarò che era necessario “continuare a intensificare le sanzioni finché tutte le truppe di Putin non avessero lasciato l’Ucraina”. Il 9 aprile, Johnson arrivò a Kiev. Secondo quanto riferito, disse a Zelensky che “qualsiasi accordo con Putin sarebbe una vittoria per lui ” .5

Questo conflitto avrebbe potuto concludersi con perdite minime grazie a un accordo estremamente vantaggioso per l’Ucraina. Purtroppo, l’Impero non cerca la pace, bensì la sottomissione e la distruzione della Russia.

In conclusione, sono gli zelanti agenti dell’impero anglosassone a tirare le fila nella secolare lotta contro l’Eurasia e la Russia. Una lotta che affonda le sue radici in secoli passati. A questi agenti, dobbiamo aggiungere la schiera dei “papponi di guerra”, un termine coniato dal giornalista Chris Hedges.6. L’ex Primo Ministro britannicoBoris Johnsonè probabilmente il magnaccia con più sangue sulle mani. La guerra di Crimea7 , l’opposizione del Regno Unito e della Francia, alleati della Turchia, alla Russia per il controllo della Crimea (già!), è un esempio significativo di questo feroce odio dell’Occidente verso la Russia.

L’odio per la Russia sta raggiungendo livelli vertiginosi.

“La crisi ucraina ha esacerbato l’odio verso la Russia, che ha raggiunto proporzioni che sfidano ogni razionalità e immaginazione.”8. “È colpa della Russia” è diventato un leitmotiv per editorialisti, esperti e politici per spiegare ogni problema interno del continente europeo“, osserva Guy Mettan nel suo libroRussia-Occidente, una guerra millenaria.Chi ha una mente lucida e non si unisce a questa frenesia anti-russa, ma cerca di analizzare obiettivamente le ragioni che hanno spinto la Russia a intervenire in Ucraina, viene immediatamente etichettato come complice del Cremlino, o nella migliore delle ipotesi, come utile idiota, ed escluso dai media e dagli studi televisivi. Un esempio: il candidato alle elezioni presidenziali francesi, il campione olimpicoTeddy Riner, un neofita della scena politica, ha recentemente osato dichiarare che“il conflitto ucraino non riguarda la Francia”,il che è assolutamente vero. È stato immediatamenteattaccatoda tutti i media!

L’Impero anglosassone controlla, attraverso svariati mezzi, tutti i politici e i media occidentali. Tra questi mezzi si possono citare, senza ombra di dubbio, corruzione, pressioni finanziarie, attacchi sotto falsa bandiera, minacce di ogni genere, ricatti e così via. Solo chi è direttamente coinvolto potrebbe rivelare questi metodi. Ovviamente, non lo faranno; è troppo pericoloso! L’Impero impone loro un’agenda e controlla le loro parole e azioni. Qualsiasi deviazione viene rapidamente repressa e chi si oppone viene eliminato politicamente, mediaticamente e finanziariamente.

La vicenda di Jacques Baud , ex soldato svizzero e autore di numerosi libri, ne è il miglior esempio. Accusato senza prove di propaganda russa, è stato sottoposto a molteplici sanzioni amministrative e finanziarie decise dall’Europa, indubbiamente sotto pressione dell’Impero, senza processo né udienza preliminare, in violazione dei diritti fondamentali alla libertà di espressione e a una legittima difesa.9. Il suo unico difetto: aver scritto diversi libri notevoli sul conflitto ucraino, ma non aver aderito alla versione ufficiale.

L’impero anglosassone, unico beneficiario

In conclusione, ricordiamoci che le guerre, e le loro conseguenze, con i relativi sforzi di ricostruzione, hanno sempre avvantaggiato le potenze finanziarie dominanti, consentendo loro di accumulare enormi profitti. Pertanto, gli unici vincitori del conflitto ucraino saranno le aziende del settore militare-industriale e i banchieri internazionali della City di Londra e di Wall Street. L’Ucraina uscirà da questo conflitto prosciugata, e le sue risorse saranno saccheggiate dai predatori dell’Impero. Anche la Russia sarà stata prosciugata, e le sue risorse umane e materiali gravemente impoverite. Quanto all’Europa, si ritroverà impoverita, tagliata fuori dall’energia russa a basso costo e pesantemente indebitata a causa degli enormi aiuti (presumibilmente prestati) riversati nel pozzo senza fondo dell’Ucraina. Sarà inoltre costretta a ricostruire rapidamente le sue attrezzature militari perse nella steppa. La vittoria dell’Impero anglosassone, pur non avendo raggiunto tutti i suoi obiettivi, è comunque notevole. Non si registrarono perdite da parte sua. Gli agenti dell’Impero saranno senza dubbio ricompensati per la loro efficienza!

Fonte: Mondialisation

Traduzione: Luciano Lago