L’illusione del controllo: e se nessuno avesse il controllo ?

di Charles Hugh Smith.

L’ultima parte del potere detenuto dalle élite è nella convinzione delle masse che le élite abbiano sempre il controllo.

Comprendo il naturale desiderio di credere che qualcuno sia al comando: che si tratti dello stato profondo, del Partito comunista cinese, del Cremlino o dei globalisti di Agenda 21, siamo pronti a credere che alcuno o “qualcuno da qualche parte controlla gli eventi o persegue programmi che provocano reazioni globali agli eventi.

Penso che qualsiasi controllo che discerniamo sia illusorio, perché le dinamiche innescate dalla pandemia sono già sfuggite al controllo delle élite. La ragione principale per cui le élite hanno perso il controllo è che tutti i sistemi da cui dipendono sono stati rotti per 12 anni, ma sono riusciti a recuperare realizzando in primo luogo più quello che li aveva rotti. Questo recupero di sistemi difettosi ha generato un’illusione di funzionalità: tutto sembrava funzionare come prima, anche se i malfunzionamenti si diffondevano in ogni angolo di ciascun sistema.

Dato che il fare più cose che hanno rotto i sistemi in primo luogo ha mandando in pezzi la costruzione, l’illusione della funzionalità è stata frantumata . Ora che l’illusione della funzionalità è andata perduta, anche il controllo della narrativa da parte dell’autorità istituzionale è stato perso.

Ho spesso scritto della differenza tra forza e potere ; le élite spesso credono erroneamente che i due fattori siano uguali, ma sono mondi separati. Quelli al potere convincono le masse a obbedire senza essere costretti e ad accettare i racconti egoistici dell’élite senza fare domande. Il potere si basa sull’autorità istituzionale e sui miti e credenze culturali.

La forza ha un costo, come la coercizione ha un costo . La forza è un povero sostituto del potere, non solo perché i costi sono così alti, ma anche perché le masse non agiscono di propria spontanea volontà; obbediscono solo perché i costi della non obbedienza sono molto elevati. Ma il riluttante non può mai essere produttivo come i volontari, e quindi il regime che dipende dalla forza ristagna mentre i costi della coercizione aumentano e la produttività della forza diminuisce regolarmente.

Quando il potere viene perso, le masse semplicemente smettono di ascoltare le autorità . Nella linea WB Yeats, il falco non può sentire il falconiere; una volta persa l’autorità della narrazione, le masse si allontanano dalle loro élite.

I sistemi su cui poggiano l’autorità delle élite e il loro potere non sono altro che frattali di incompetenza , strutture dominate dall’incompetenza a tutti i livelli e in ogni angolo, dai dipendenti più pagati ai leader.

Tutti questi sistemi servono prima gli interessi degli addetti ai lavori e dei gruppi di interesse, quindi le priorità delle élite e infine del pubblico /dei clienti, se ce ne sono.

L’elite dominante

Le élite hanno perso il controllo di tutto ciò che è essenziale per la loro sopravvivenza : flussi di capitali, fede nel futuro della crescita eterna a costo zero, e aumento del malcontento e della disillusione.

Le élite scoprono, con loro sgomento, che ora quell’abilità è stata persa, il potere è perso e quella forza non sostituisce il potere.

Tutti i trucchi delle scartoffie non funzionano più. La caduta dei tassi di interesse a zero non aumenterà i consumi o gli investimenti, ma spingerà la frenesia speculativa a nuove altezze sempre più fragili. Stampare trilioni e darli ai super ricchi non risolverà quanto è stato rotto, perché è questo meccanismo che ha rotto il sistema in primo luogo.

L’ultima parte del potere detenuto dalle élite è la convinzione delle masse che le élite hanno sempre il controllo . Questa convinzione si è dissipata, nonostante le grida e le urla delle élite che pensano di avere ancora il controllo. Gli eventi alleggeriscono il loro orgoglio e i frattali dell’incompetenza che si sbriciolano sotto i loro piedi.

Molte persone pensano che i super ricchi passino sempre senza intoppi da un regime all’altro . Ma non è sempre così. Le maggiori fortune personali nella storia (possedute da individui, non da famiglie reali / imperiali) furono probabilmente accumulate dalle élite romane. Le loro ville erano essenzialmente piccole città e le loro fortune erano, in termini romani, globali.

Tuttavia, quando le istituzioni che fecero la loro fortuna crollarono, queste élite non trasferirono agevolmente la loro ricchezza e potere al dominio barbaro: tutto la cotruzione dell’Impero crollò, le loro ville furono abbandonate e il loro potere scomparve.

Il capitale fantasma è fugace, così come il potere.

fonte: https://charleshughsmith.blogspot.com

traduzione di Gerard Trousson

N.B. Le opinioni espresse dall’autore possono non coincidere con quelle della redazione