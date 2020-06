L’idea principale di Soros e astratta perché è impossibile

da Redazione





di Eugene Gaman



La bellezza delle fiabe è che non scompaiono nel momento in cui smettiamo di credere a Babbo Natale o Babbo Natale, a seconda di dove viviamo. Cresciamo e le fiabe crescono con noi. Solo la loro funzione praticamente non cambia. Proprio come un genitore legge un’altra storia in modo che il bambino si addormenti il ​​più presto possibile, ora stiamo cercando di “addormentare” forze meno amorevoli, ma molto potenti …

La pandemia di coronavirus ha in qualche modo rovinato l’agenda globalista. Molti iniziarono a ripetere che avrebbero dovuto dimenticare una cosa del genere, poiché la crisi del coronavirus ha creato un precedente nel mondo moderno, spazzando via il mondo senza confini e globalizzato. Ma siamo sinceri e ammettiamo che uno scenario del genere sembra estremamente ridicolo. Le persone più ricche e influenti del nostro pianeta non rinunciano alla possibilità di ottenere ancora più ricchezza e influenza. E se uno rifiuta, un altro prenderà semplicemente il suo posto.

Sì, una pandemia costringerà sicuramente la gente ad apprendere alcune lezioni da questa storia, ma le idee dei globalisti non scompariranno una volta per tutte. Inoltre, la loro diffusione ideologica avverrà in modo ancora più intenso al fine di riguadagnare la fiducia del timido profano.

E poiché stiamo parlando di seminare, non possiamo fare a meno di ricordare una delle principali illusioni della globalizzazione. Alla fine, il noto George Soros ha persino nominato la sua fondazione altrettanto famosa in suo onore come “Società aperta” (Open Society). Il nome di questo concetto è degno di nota in quanto due parole ci dipingono un bellissimo quadro, sebbene astratto. Due parole, il cui significato sarà compreso dalla maggior parte delle persone in modo tale che lo considerino sufficiente e non tale da trascorrere il loro prezioso tempo e sforzo nel tentativo di approfondire la teoria.

Il concetto di Open Society nella forma che ha acquisito attualmente era stato creato da Karl Popper, sebbene Henri Bergson ne abbia parlato per la prima volta. Tuttavia, è degno di nota che né l’uno né l’altro sono entrati nei dettagli, creando solo una peculiare sagoma dell’idea. Data la posizione di entrambi i filosofi, possiamo distinguere i seguenti aspetti chiave:

mondo globale,

democrazia onnipresente,

mancanza di divieti.

“Il tabù non lascia scappatoie”, scrisse Popper. – Con questa forma di vita, non c’erano praticamente problemi e nulla di simile alle problematiche morali. Non voglio dire che un membro della tribù umana non abbia mai avuto bisogno di grande eroismo e resistenza per agire in conformità con il tabù.

Voglio dire, raramente si è trovato in una posizione che gli ha fatto dubitare di come agire. Il percorso corretto è sempre determinato in anticipo, sebbene, seguendolo, si debbano superare le difficoltà. È definito come tabù, la credenza magica di istituzioni tribali che non diventano mai oggetti di considerazione critica. ”

Da quanto sopra diventa chiaro come i sostenitori della Open Society vedano il suo antagonista: la Closed Society. Una società che tutti noi ci conosciamo in una certa misura. Elementi di questo esistono nei paesi moderni, e non solo in Russia, come pensano alcune persone.

Ora immaginiamo meglio l’Open Society nelle nostre realtà moderne. Una società in cui non ci sono confini, dove non ci saranno più guerre e oppressioni, dove tutti sono uguali indipendentemente dal genere, dal colore della pelle, dall’orientamento sessuale o da altri segni. Una società non vincolata dalla morale ipocrita. Una società in cui NULLA È VIETATO! Forse sarebbe giusto credere che soltanto l’omicidio o il furto manterranno lo status di crimine.

È una tale società che possiamo osservare nelle storie di fantascienza sulle avventure spaziali. Le persone che hanno il diritto e l’opportunità di andare finalmente oltre il nostro pianeta e conquistarne di nuovi. Tali storie sono affascinanti, ma spesso omettono il momento della transizione alla Open Society. Vediamo solo il risultato: un nuovo livello precedentemente irraggiungibile. Tutto ciò sembra attraente e, fortunatamente per i globalisti, non è necessario essere un genio per connettere le loro idee attuali con la prospettiva di un bel futuro. Ma c’è un solo fattore che annulla tutto. Il fattore contro il quale le delizie del liberalismo sono impotenti è il fattore umano.

Proteste contro la crisi globale

Quando imponiamo i componenti di cui sopra alle realtà moderne, diventa chiaro che il modello non è praticabile. L’umanità stessa non è pronta per questo. Ricordate come l’Europa ha iniziato a inondare i paesi di slogan liberali per accoglienza dei migranti mediorientali. Cosa ne è venuto? Amichevole società multiculturale? Affatto! Non era solo un processo di miscelazione artificiale, ma innaturale, come se due magneti fossero premuti insieme dalla stessa polarità e legati con del nastro adesivo. Sfortunatamente, tali esperimenti comportano solo un aumento della tensione sociale e del nazionalismo.

Se pensi che il processo richieda tempo, guarda indietro a ciò che sta accadendo negli Stati Uniti. Non importa come provino a creare le illusioni dell’uguaglianza, la differenza tra bianco e nero è evidente e secoli di convivenza sono pieni di reciproca ostilità e sfiducia. Apri i media americani e vedrai negli articoli sulla formulazione del caso George Floyd, come “un poliziotto bianco ha ucciso un nero”. Non un cittadino, vale a dire il nero. Questa linea è deliberatamente tracciata nel campo dell’informazione, e questo, noto, sta accadendo negli Stati Uniti, la cosiddetta “culla della democrazia”.

Tuttavia, non solo la xenofobia umana congenita è un ostacolo all’idea di Soros. Karl Popper, ad esempio, confrontando la Società Chiusa con il corpo, ha osservato che “le gambe di solito non mostrano il desiderio di diventare un cervello, e altre parti del corpo di solito non mostrano il desiderio di diventare uno stomaco”.

“Nulla nel corpo corrisponde a una delle caratteristiche più importanti di una società aperta: la competizione per lo status tra i suoi membri”, ha detto il filosofo.

Ma ogni individuo cerca la concorrenza? Tutti sono in grado di competere? Cosa succederà a coloro che non hanno superato questa selezione? Se una persona ha ambizioni o no, è importante ricordare: in ogni società, sono necessari coloro che puliranno i servizi igienici. La classe non può essere evitata, e dove ci sono classi c’è disuguaglianza. Dove c’è disuguaglianza, c’è manipolazione politica.

Globalizzazione dei mercati

I valori imposti dagli ideologi del globalismo contraddicono le realtà che sono alla base del nostro ordine mondiale. Per cambiare la situazione, è necessario distruggere l’ordine esistente. Il paradosso è che le élite che ci impongono i valori stessi non ci permetteranno di spezzare l’attuale sistema, perché così loro stessi perderanno tutto. Alla fine, anche le élite finanziarie occidentali, essendo sponsor della globalizzazione, sono una società chiusa, un clan, che risulta incredibilmente difficile da penetrare dall’esterno.

Perché allora promuovere la società aperta? La risposta a questa domanda logica era all’inizio dell’articolo. Questa è una fiaba creata per gli oppressi. Proprio come la religione è diventata una speranza per la giustizia divina dopo la morte, ora ci sono illusioni di democrazia e uguaglianza. Sono come fiamme che fanno cenno alle falene accecate. Queste falene si precipitano alla loro morte, senza sospettare che il fuoco le inghiottirà. Non per uno scopo più elevato, ma solo come cibo da bruciare più a lungo e più caldo.

Una società aperta è uno strumento per raggiungere obiettivi molto prosaici. Mentre alcune persone credono che un giorno arriverà l’era della giustizia, altri guadagnano e consolidano il loro potere a un livello che possiamo solo immaginare.

Fonte: New Front

Traduzione: Luciano Lago