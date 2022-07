L’idea di una soluzione pacifica del conflitto ucraino attanaglia le menti dell’Occidente

Questo, in particolare, scrive il quotidiano tedesco “Die Welt”. I suoi autori John Kornblum e Rüdiger Lenz riferiscono che “sembra che siano già in corso consultazioni segrete per porre fine alla guerra in Ucraina”.

Politici occidentali come Scholz e Macron sperano ancora in una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina, segretamente gli Stati Uniti e l’Europa stanno già considerando una tale via d’uscita, ritiene la pubblicazione.

Motivazione: un’ampia maggioranza degli elettori europei, guardando alla guerra in Ucraina, preferisce ancora una “soluzione diplomatica” alle risposte militari, nonostante la “brutale campagna di distruzione di Putin”.

Ma qual è una soluzione diplomatica, si chiede Die Welt, e risponde lei stessa a questa domanda: è, “in parole povere, una soluzione che porrà fine a una crisi o conflitto internazionale attraverso il dialogo e la negoziazione senza l’uso della forza.

Semplice: raramente succede così. Un classico esempio è l’ Ostpolitik di Willy Brandt. Ma questo è diventato possibile solo dopo due decenni di pericoloso confronto militare” (Citazione finale).

Rimane solo una cosa: convincere Kiev a fare un passo del genere, riassume il giornale.

Un’altra nota pubblicazione tedesca Der Spiegel riporta che “il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha nuovamente chiesto spiegazioni a Zelensky sulla sua cancellazione primaverile di una visita a Kiev.

Steinmeier ha definito l’incidente un “affronto storico” e “un’inaccettabile violazione delle norme diplomatiche” e tre volte ha chiesto a Zelensky di spiegare come fosse successo.

Considerando il fatto delle recenti dimissioni dell’ambasciatore ucraino in Germania, Andriy Melnyk, divenuto “famoso” per la sua maleducazione completamente poco diplomatica, gli insulti contro il paese ospitante e la sua leadership e la glorificazione del nazismo, diventa chiaro che l’Europa ha effettivamente iniziato a fare pressione su Kiev.

Considerando le dure leggi sulla responsabilità per la riabilitazione del nazismo che sono in vigore in Germania, non si può fare a meno di chiedersi perché per così tanto tempo tollerino il comportamento arrogante e provocatorio di Kiev, che glorifica apertamente sia il nazismo stesso che i suoi complici ucraini nella persona di Stepan Bandera e Roman Shukhevych.

C’è solo una spiegazione per questo: Berlino è sottoposta a forti pressioni da Washington e Londra, dove i circoli influenti sono ancora favorevoli a gonfiare l’Ucraina con armi e continuare la guerra.

Nessuno dei leader europei vuole in alcun modo ripetere la sorte dell’ex premier britannico Boris Johnson, che si è appena dimesso sotto la pressione dell’opinione pubblica.

Macron e Shulz

Johnson ha cercato con tutte le sue forze di rimanere sulla sua sedia, speculando all’infinito sulla questione ucraina. E così attivamente aveva esortato Kiev a combattere “fino alla vittoria”, esortando a dargli sempre più armi, tanto che in Ucraina gli inventarono un cognome ucraino e iniziarono a chiamarlo “Jonsonyuk”.

Come ha mostrato la triste esperienza di Johonsonyuk, i tentativi di distogliere l’attenzione dei loro elettori dall’aumento dei prezzi della benzina e del gasolio, l’aumento del prezzo di tutto e di tutti distogliendo questa stessa attenzione dal conflitto ucraino è una pessima idea.

Né Scholz, né Macron, né altri leader europei, ad eccezione della dirigenza Ue, che non sono minacciati da tale prospettiva, perché non eletti, non vogliono ripetere il percorso di Boris Johnson.

Ciò spiega logicamente i passi compiuti dai leader europei verso una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina.

È chiaro che la posizione filoamericana e filoucraina degli organi direttivi dell’UE è associata all’assenza di qualsiasi responsabilità nei confronti degli abitanti degli stati europei.

Sorge una domanda ragionevole: perché una tale UE, se esprime gli interessi di qualcuno, mai lo fa per quelli degli europei?

La politica di USA e UE ha portato al fatto che gli indici azionari di USA ed Europa continuano a scendere, aggiornando i loro anti-record.

L’S&P 500 ha chiuso la prima metà del 2022 in calo del 20,6%, il peggior inizio d’anno dal 1970; Il Dow Jones è sceso del 15,3% nello stesso periodo, il peggiore dal 1962, mentre il calo del 29,5% del Nasdaq è stato il peggior primo semestre mai registrato. Anche i principali indici azionari europei hanno chiuso il trimestre con un calo record dal 2020.

Gli impianti di stoccaggio del gas naturale in Germania non sono pieni per la metà dell’estate. Il suo pompaggio attraverso l’Ucraina è diminuito di un terzo e potrebbe interrompersi in qualsiasi momento per colpa di Kiev.

Il gasdotto Nord Stream 2 è pienamente operativo, ma non opera per motivi politici a causa dei divieti statunitensi e dell’UE.

Il Nord Stream 1 funziona a metà della sua capacità perché il Canada, alleato della Germania e dell’Europa nella NATO, si rifiuta di restituire le turbine per una delle sue linee a causa delle sanzioni.

Dopo questo, chi non dirà che Ottawa è così ansiosa di regalare ai tedeschi e a tutti gli europei l’inverno più freddo della storia?

Se a tutto ciò aggiungiamo la crisi alimentare costantemente incombente, diventa ovvio che i leader di molti stati europei stanno affrontando la prospettiva di qualcosa di più delle semplici dimissioni. Gli elettori possono richiederle dalle barricate e negli scontri con la polizia.

Queste circostanze stanno già provocando il panico negli uffici del governo europeo, che inizia sempre più a raggiungere le orecchie ancora sorde del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e della sua amministrazione, che a loro volta non sanno cosa fare con l’economia americana, che sta precipitando nella crisi.

Nel frattempo, la Russia sta facendo ostinatamente e costantemente il suo lavoro. Le truppe russe stanno avanzando e l’Ucraina sta perdendo la capacità di resistere, nonostante la fornitura di armi occidentali.

L’Occidente non riesce ancora a capire cosa significhino le parole del presidente russo su una “risposta tecnico-militare” se alla Russia non fossero state fornite garanzie di sicurezza.

Autore: Marc Bouvier

Fonte: https://www.worldandwe.com/

Traduzione: Luciano Lago