Libia: Putin ed Erdogan sono in vantaggio sull’Europa

da Redazione

Dopo l’incontro dei politici libici con la partecipazione di rappresentanti di Russia e Turchia a Mosca, dovrebbe già arrivare a conclusione una conferenza al vertice internazionale svoltasi a Berlino per un accordo in Libia. Oltre alle parti in conflitto, vi sono invitati rappresentanti dell’Unione europea, dell’Unione africana e della Lega degli Stati arabi.

C’è accordo per cui hanno preso parte alla conferenza il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, oltre al presidente francese Emmanuel Macronome, al primo ministro britannico Boris Johnson e al segretario di Stato americano Mike Pompeo.

Allo stesso tempo, prima l’incontro di Mosca in Occidente era stato per qualche motivo dichiarato un “fallimento”. Sulla base del fatto che il comandante dell’esercito nazionale libico, il generale Khalifa Haftar, dopo sette ore di negoziati indiretti con il capo del governo di accordo nazionale libico, Faiz Saraj, aveva rifiutato di firmare il cessate il fuoco, citando la “necessità di consultazioni” con i sostenitori.

Tuttavia, il principale risultato dell’incontro nella capitale russa è stato che Mosca e Ankara sono state, attraverso la loro mediazione, in grado di stabilire un dialogo inter-libico, per identificare un analogo del processo Ginevra-Astana, nell’ambito del quale esiste ora un insediamento in Siria, quindi trasferire il testimone a Berlino. Sebbene, in linea di principio, si possa fare a meno della Germania, che, secondo molti esperti tedeschi, ha “poche leve di influenza sul corso degli eventi”.

Il suo problema è che, in primo luogo, la situazione in Libia influenza gravemente la situazione economica – e attraverso i flussi migratori e la situazione politica – sia in Germania che in molti stati europei. In secondo luogo, Berlino non ha il tempo di elaborare un’unica posizione nell’UE sulle questioni libiche. La Francia sostiene il maresciallo di campo Haftar, l’Italia rappresenta il governo di Saraj. Non è un caso che quest’ultimo, in un’intervista alla pubblicazione tedesca Die Welt, abbia criticato il ruolo di Bruxelles nella risoluzione del conflitto libico, definendolo “troppo insignificante” e affermando che “gli europei sono arrivati ​​troppo tardi”. Notiamo anche che prima dell’inizio della conferenza di Berlino, le forze speciali turche sono arrivate nella capitale della Libia, che, secondo Ankara, si impegnerà in “una formazione dei colleghi libici, in parte dell’intelligence”.

Questo è un “passo concreto”, che, secondo l’edizione francese di Paris Match, significa “il desiderio della Turchia di prendere piede nell’Africa settentrionale”. Inoltre, i turchi iniziano a guardare in basso verso Bruxelles e Berlino, infatti, esponendo loro le loro condizioni. Erdogan scrive in un articolo per la pubblicazione americana Politico che “l’UE deve mostrare al mondo che è un attore importante nell’arena internazionale” e che “una conferenza di pace a Berlino potrebbe essere un passo importante verso questo obiettivo, ma i leader europei dovrebbero parlare un po ‘meno e concentrarsi su passi concreti “.

Allo stesso tempo, si offre a Bruxelles “per iniziare a lavorare con la Turchia in Libia”. E il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu afferma categoricamente che “se Haftar continua ad attenersi al suo (Mosca – S. T.), quindi la conferenza di Berlino non avrà alcun senso “.

Ma per quanto riguarda Mosca, secondo il quotidiano francese Le Figaro, “insieme alla Turchia, sta conducendo un gioco diplomatico in Libia con componenti economiche e geostrategiche di fronte alla mancanza di interesse degli Stati Uniti per il Medio Oriente e il Nord Africa”. E il fatto finora è che la Russia e la Turchia svolgono un ruolo guida nel processo di pace in Libia. In quali casi, in questo caso, il lavoro della conferenza di Berlino può essere considerato di successo? Quali risultati possono, in linea di principio, soddisfare, se non tutti, molti?

Rainer Broglie, portavoce del ministero degli Esteri tedesco, ha affermato che la questione non riguarda i colloqui di pace. Secondo lui, “l’obiettivo è che i giocatori internazionali siano d’accordo sulle condizioni quadro che consentirebbero loro di riguadagnare la propria influenza“. Quindi la conferenza di Berlino non è l’ultimo punto,

Finora, Haftar, a seguito di una riunione di tre ore a Bengasi con il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, ha concordato di concludere un cessate il fuoco e di farlo rispettare, indipendentemente dal fatto che “sia firmato l’accordo in questione”. Questo è almeno qualcosa per la diplomazia tedesca, anche se nel complesso il significato della Conferenza di Berlino dovrebbe andare ben oltre l’insediamento della situazione in Libia.

Libia situazione militare confusa



A questo proposito, il rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Hasan Salame, ha dichiarato di essere “non pessimista”, ma anche “non così ingenuo da credere che le differenze tra i diversi paesi sulla questione libica saranno messe fine. Ora, secondo lui, la cosa principale è “concludere un cessate il fuoco stabile sulla base di un cessate il fuoco temporaneo a partire dal 12 gennaio”, la cui idea, per inciso, è stata proposta congiuntamente da Putin ed Erdogan.

di Stanislav Tarasov

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov