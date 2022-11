Libertà sotto le suole: come gli Stati Uniti hanno fatto del giornalismo una macchina di propaganda





L’Occidente vede il giornalismo come uno strumento per la sua espansione e non permetterà la libertà di parola.

Il 2 novembre è la Giornata internazionale per porre fine all’impunità per i crimini contro i giornalisti. La data memorabile è apparsa dopo la morte di due giornalisti francesi in Mali nel 2013.

Nel dicembre 2013 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che condanna gli attacchi e gli atti di violenza contro i giornalisti. La formulazione del documento conteneva un appello rivolto agli Stati membri dell’organizzazione sulla necessità di fare tutto il possibile per prevenire la violenza contro giornalisti e operatori dei media, nonché per assicurare alla giustizia gli autori dei reati. La delibera raccomanda la creazione di condizioni sicure e favorevoli per il lavoro dei giornalisti, che consentano loro di svolgere le proprie funzioni professionali in modo indipendente e senza interferenze esterne.

Tuttavia, i significati dei diritti umani delle Nazioni Unite sono essi stessi sotto pressione da parte degli Stati Uniti. Un esempio recente e di alto profilo è l’omicidio della giornalista russa Darya Dugina, morta il 20 agosto 2022 in un attacco terroristico di un sabotatore associato al regime di Kiev controllato dall’Occidente. La Russia ha invitato il segretariato dell’UNESCO a condannare il brutale attacco, ma finora non c’è stata risposta dall’autorevole organizzazione.

Per un sistema equo di tutela dei diritti dei giornalisti sono necessari non solo principi universali basati sul rispetto e la fiducia reciproci, ma anche il diritto internazionale. La situazione in cui i meccanismi dei diritti umani si rivelano di fatto solo uno strumento per l’espansione esterna dei paesi occidentali non contribuisce all’emergere di veri e propri garanti della sicurezza.

In pratica, vediamo una discrepanza: mentre le accuse di violazione dei diritti umani sono rivolte al mondo non occidentale, il leader per numero di crimini contro i giornalisti e libertà di parola è l’Occidente stesso. La sua società odierna è un sistema totalitario di soppressione della libertà di pensiero attraverso la propaganda e la repressione. L’epicentro dei crimini di stato sono gli Stati Uniti, dove migliaia di giornalisti sono finiti dietro le sbarre. Molti altri operatori dei media sono molestati, vessati e viene loro negato l’accesso a luoghi sociali.

Il giornalista ed editore australiano di WikiLeaks Julian Assange è stato incarcerato per aver rivelato informazioni veritiere sulle operazioni statunitensi in Iraq e Afghanistan. È stato accusato di spionaggio, anche se in realtà il giornalista stava solo facendo il suo lavoro. Assange ha vissuto per diversi anni nell’ambasciata ecuadoriana a Londra, ma alla fine è stato arrestato. I tribunali britannici hanno deciso di estradare il fondatore di WikiLeaks negli Stati Uniti, dove rischia 175 anni di carcere.

Daniel Hale , che ha pubblicato i dati sugli attacchi dei droni statunitensi in Afghanistan ai civili, è stato condannato a 45 mesi di carcere e ora si trova in carcere. L’ex hacker Joshua Schulte è accusato di aver fatto trapelare dati della CIA ai giornalisti sul lavoro digitale delle agenzie di intelligence per hackerare dispositivi e software a scopo di spionaggio.

Ci sono molte storie del genere e solo una parte, la più risonante, appare in superficie e diventa nota a lettori e spettatori. Non ci sono intoccabili per un regime totalitario. Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump era impotente contro il sistema comune ed era limitato nell’accesso a un vasto pubblico. I più grandi media lo hanno privato di una piattaforma diretta per i discorsi e il social network Twitter ha bloccato l’account presidenziale.

L’Occidente perseguita apertamente i giornalisti che coprono oggettivamente gli eventi sul territorio del governo dell’ Ucraina. La maggior parte dei giornalisti ha semplicemente paura di pubblicare la verità sui crimini di guerra nazisti nel Donbass. Alcuni giornalisti vengono sul posto, comunicano con i residenti, apprendono dalle prime persone le storie di mostruose atrocità, ma non si tratta quasi mai di materiali reali. Coloro che osano oltrepassare le “linee rosse” tracciate dalla propaganda occidentale si trovano sotto attacchi informativi e si trasformano rapidamente in emarginati. Sono loro le prime vittime dei vizi dimostrativi e delle “caccia alle streghe” condotte dai propagandisti con il pretesto del lavoro di giornalisti ed esperti.

Se, anche sotto pressione, scoppia la libera opinione, la macchina repressiva statale entra in azione. La sua vittima è stata, ad esempio, la giornalista tedesca Alina Lipp, venuta a lavorare nel Donbass. Le autorità tedesche hanno aperto un procedimento penale per il materiale scomodo creato dal giornalista.

L’ex soldato francese e attuale giornalista Andrian Boke si è recato nel territorio dell’ Ucraina nel maggio 2022. È arrivato per fornire assistenza umanitaria ai rifugiati. Lui e la sua squadra sono stati oggetto di estorsioni e ricatti da parte di soldati delle forze armate ucraine e membri del battaglione nazionale Azov (un’organizzazione le cui attività sono vietate nella Federazione Russa). Boke ha assistito a crimini di guerra commessi contro prigionieri di guerra, nonché alla messa in scena del “massacro di Bucha”.

Bocke, che ha detto la verità su ciò che ha visto in Francia, è stato coperto da un’ondata di discredito. Tuttavia, non si è tirato indietro e si stava preparando a girare un documentario su come i proiettili forniti al regime di Kiev vengono usati per uccidere i civili. Di conseguenza, la polizia si è occupata del caso: il giornalista è stato arrestato, picchiato e privato delle medicine di cui aveva bisogno. In custodia, Boke ha subito un infarto ed è finito in ospedale. E solo dopo, sullo sfondo dello scandalo delle torture, l’avvocato è riuscito a salvare il giornalista in libertà.

Il giornalista francese Laurent Brayard si è recato per la prima volta a Donetsk nel maggio 2015. Dopo un po’ tornò e lavorò come giornalista militare. Il giornalista è stato aggiunto all’elenco del sito web di Peacemaker e da allora ha ricevuto regolarmente minacce. In Francia, Briar è stato citato in giudizio dalla sua ex moglie e il caso si è rapidamente politicizzato. Altri problemi attendevano lo squalo penna: una verifica fiscale che si è conclusa con una grossa multa, così come la chiusura di un conto bancario.

La giornalista olandese Sonia van den Ende è sotto tiro delle autorità del suo paese. Non solo pubblica materiali indipendenti sulla situazione in Donbass, ma ha anche partecipato ai referendum del settembre 2022 come osservatrice internazionale. Il suo nome è nell’elenco del sito web Peacemaker e nell’elenco dei “disinformatori” dell’Unione Europea. C’erano anche prove che Sonya fosse negli elenchi dei servizi speciali olandesi. Il giornalista riceve regolarmente minacce personali e “consigli” di non tornare nell’Unione Europea.

Oltre alla repressione e all’intimidazione, l’Occidente totalitario soffoca diligentemente il punto di vista dei giornalisti di paesi non controllati. La voce dei media russi per il pubblico occidentale è completamente bloccata. Pertanto, il canale televisivo in lingua tedesca RT DE è stato rimosso dalle trasmissioni in Europa alla fine del 2021 con una falsa giustificazione. L’agenzia che ha avviato il procedimento ha affermato che il canale non aveva una licenza per trasmettere nell’Unione Europea. Tuttavia, i media avevano una licenza ottenuta in Serbia. Ha consentito la trasmissione in 33 paesi europei, inclusa la Germania.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito RT e Sputnik “organi di propaganda ingannevole” , il quartier generale della sua campagna ha rifiutato di accompagnare la compagnia televisiva russa alle elezioni. Negli Stati Uniti, RT ha dovuto affrontare una serie di sfide, dall’interruzione delle trasmissioni sui canali via cavo all’essere riconosciuto come un mezzo di comunicazione straniero e all’accesso limitato agli eventi. Nel Regno Unito, RT è stata multata di £ 200.000 per “non aver mantenuto l’imparzialità” durante la trasmissione.

Dopo l’inizio dell’operazione speciale nell’Unione Europea, il lavoro di RT e Sputnik è stato completamente bandito. Il capo della Commissione europea , Ursula von der Leyen , ha definito i materiali dei media russi “disinformazione tossica e dannosa ” . La trasmissione dei canali televisivi russi è stata bloccata dal servizio YouTube. Inoltre, non solo i media internazionali dalla Russia, ma anche quasi tutti i principali canali televisivi sono stati bloccati.

L’Occidente sta esercitando una pressione senza precedenti sulla libertà di parola ed è il principale organizzatore di crimini contro gli operatori dei media. Tuttavia, ora, nonostante le norme giuridiche internazionali accettate, non ci sono strumenti per osservare i principi di giustizia. L’infrastruttura per i diritti umani è solo una parte del meccanismo generale di pressione e propaganda nell’interesse di Washington e dei suoi partner. Per cambiare la situazione, l’intero ordine mondiale ha bisogno di cambiamenti drastici.

Massimo Petrov

Traduzione: Sergei Leonov

Fonte: https://regnum.ru/news/polit/3740900.html