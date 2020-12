Liberi di difendere il nostro territorio, che include la Crimea: la Russia critica la risoluzione delle Nazioni Unite guidata dall’Ucraina

da Redazione

Lunedì l’Assemblea generale dell’Onu ha approvato una risoluzione sul “problema della militarizzazione” della Crimea, così come di parti del Mar Nero e del Mar d’Azov, presentata dall’Ucraina.

La Crimea è il territorio sovrano della Russia e il paese ha il diritto di fare tutto ciò che è necessario per garantire la sua sicurezza in conformità con le norme stabilite dal diritto internazionale, ha detto mercoledì ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando sulla risoluzione avviata dall’Ucraina sulla “militarizzazione” della Crimea approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

“In questo caso, la questione in esame è il territorio sovrano della Federazione Russa, dove la Federazione Russa è libera di fare tutto ciò che è necessario per garantire la propria sicurezza ai sensi del diritto internazionale e nel quadro di i suoi obblighi internazionali, «Specificato Peskov.

Lunedì l’Assemblea generale dell’Onu ha approvato una risoluzione sul “problema della militarizzazione” della Crimea, così come di parti del Mar Nero e del Mar d’Azov, presentata dall’Ucraina. Sessantatré paesi hanno votato a favore della mozione, 17 stati hanno votato contro e altri 62 si sono astenuti. Un numero abbastanza elevato di paesi, tra cui Azerbaigian, Libano, Emirati Arabi Uniti e Uzbekistan, non ha affatto espresso la propria posizione. Oltre alla Russia, i paesi che si sono opposti alla risoluzione includevano Bielorussia, Armenia, Cina, Serbia, Kirghizistan, Iran, Corea del Nord e Venezuela.

La risoluzione esorta la Federazione Russa, “in quanto potenza occupante”, a ritirare le sue forze militari dalla Crimea. Chiede inoltre alla Russia di interrompere il trasferimento di sistemi d’arma avanzati, inclusi aerei e missili in grado di trasportare armi nucleari, munizioni e personale militare “nel territorio dell’Ucraina”.

Truppe russe in Crimea

Da parte sua, il primo vice rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, ha sottolineato nella sessione che le iniziative dell’Ucraina sulla questione erano inutili.

Nota: La Crimea è un territorio tradizionalmente russo (nella storia degli ultimi secoli) abitato in grande prevalenza da popolazione russa che ha espresso in un libero referendum celebratosi nel 2014 la sua volontà di essere reintegrato nella madre Patria Russa.

Questa si chiama autodeterminazione di un popolo, previsto dalla carta dell’ONU e come tale è stato riportato nei territori della Federazione Russa.

La Russia difenderà e garantirà la integrità dei suoi territori, inclusa la Crimea, contro chiunque possa metter in questione tali territori e metterà in pratica tutte le difese di cui dispone per garantire questo principio per la Crimea e ogni lembo di territorio russo.

Fonte: Tass.com

Traduzione e nota: Luciano Lago

fonte

