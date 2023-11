Libano: la corrispondente e fotografa di Al-Mayadeen Farah Omar e Rabie Al-Maamari sono state martirizzate in un raid israeliano a Tair Harfa

Al-Mayadeen Channel piange la corrispondente Farah Omar e il fotografo Rabih al-Maamari, uccisi in un attacco israeliano dal sud del Libano.

La corrispondente di Al-Mayadeen Farah Omar e il fotografo che l’accompagnava, Rabih al-Maamari, sono stati martirizzati in un raid israeliano che li ha preso di mira nella città di Tair Harfa, nel sud del Libano.

Al-Mayadeen Channel piange i due colleghi che sono stati uccisi in un pericoloso bombardamento israeliano nel sud del Libano.

La nostra corrispondente martire, Farah Omar, è apparsa nel suo ultimo messaggio in diretta circa un’ora fa su Al- Mayadeen TV, parlando degli ultimi sviluppi nel sud del Libano.

"المقاومة الإسلامية افتتحت عملياتها اليوم منذ الصباح الباكر رداً على استهداف منازل المدنيّين".@farah__omar @AlMayadeenNews #الميادين_لبنان #لبنان pic.twitter.com/mAXed6DMd3 — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) November 21, 2023 I due corrispondenti di Al Mayadeen assassinati dagli israeliani

Bin Jeddou piange i colleghi Farah Omar e Rabie Al-Maamari

In questo contesto, il presidente del consiglio di amministrazione della rete Al-Mayadeen , Ghassan Bin Jeddou, ha confermato che “i nostri colleghi Farah Omar e Rabie Al-Maamari sono stati martirizzati a causa del targeting diretto israeliano”.

Bin Jiddo ha aggiunto, durante il suo lutto per i due colleghi, che “l’occupazione ha preso di mira la postazione di Al-Mayadeen direttamente e sicuramente intenzionalmente”.

Ha continuato, rivolgendosi all’occupazione israeliana: “Vi dico che non potrete mettere a tacere la voce delle piazze , e dovreste sapere che continueremo, non importa quanto ucciderete o proverete”.

L’attacco contro i componenti della troupe di Al-Mayadeen nel sud del Libano si inserisce nel contesto dell’occupazione in corso che prende di mira gli addetti alla stampa, in una politica deliberata volta a oscurare le notizie che riportano la realtà così com’è.

Il 13 ottobre, l’occupazione ha preso di mira troupe di giornalisti con bombardamenti diretti nelle vicinanze della città di Alma al-Shaab mentre coprivano la situazione al confine tra Libano e Palestina occupata, che ha portato alla morte del fotografo Reuters Issam Abdullah e il ferimento degli altri.

Ha aggiunto: “Rimarremo e continueremo la nostra copertura e il nostro onorevole lavoro giornalistico, la cui priorità è informare sui crimini dell’occupazione a Gaza, in Cisgiordania, in Palestina e in Libano”.

Ha sottolineato che “quella che sta accadendo in Libano è una vera guerra e una vera resistenza che viene descritta con forza e magnanimità a sostegno della resistenza palestinese a Gaza”.

Fonte: AL Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddd