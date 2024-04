Libano. Hezbollah prende di mira la base aerea di Meron e due quartier generali di comando a Kiryat Shmona e Gatoun.

La Resistenza Islamica in Libano – Hezbollah – prende di mira i siti militari israeliani, in risposta agli attacchi contro i villaggi del Libano meridionale, in particolare le città di Ain Baal e Shehabiya.

La Resistenza islamica in Libano – Hezbollah – ha annunciato oggi, martedì, l’attacco al quartier generale dell’unità di controllo aereo a “Meron”, spiegando che l’attacco è stato effettuato con armi missilistiche e di artiglieria.

لحظة سقوط صواريخ المقاومة على قاعدة ميرون الإسرائيلية.#لبنان#الميادين_لبنان pic.twitter.com/tMwO1RIWMe — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) April 16, 2024 Attacco Hezbollah



In altre due operazioni, la Resistenza Islamica ha preso di mira il quartier generale del “Comando della 769a Brigata Orientale” a “Kiryat Shmona”, e il quartier generale del “Comando della 146a Divisione” a “Jaaton”, utilizzando, in entrambe le operazioni, razzi “Katyusha” .

Hezbollah ha sottolineato che queste operazioni vengono a sostegno di Gaza e della sua resistenza, e in risposta agli attacchi contro i villaggi del sud, in particolare le città di Ain Baal e Shehabiya.

La resistenza ha anche preso di mira la posizione di Al-Baghdadi con proiettili di artiglieria

Da parte loro, i media israeliani hanno riferito di danni alle infrastrutture e alle proprietà a causa dei razzi caduti a Kiryat Shmona.

I media israeliani hanno confermato il suono delle sirene a “Meron”, “Safsufa” e “Kiryat Shmona” nel nord, al confine palestinese con il Libano.

I media israeliani hanno riferito che più di 20 missili sono stati lanciati dal Libano verso la Galilea occidentale.

Continuano gli attacchi israeliani contro villaggi e città del Libano meridionale e due droni israeliani hanno preso di mira due auto nella città di Shehabiya, nel sud del Libano, provocando il bilancio delle vittime, secondo quanto riportato dal corrispondente di Al-Mayadeen .

متداول | مشاهد من الاعتداء الإسرائيلي على سيارتين في #الشهابية.#لبنان#الميادين_لبنان pic.twitter.com/yJCrJSxJFH — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) April 16, 2024 Libano Combattimenti con Hezbollah



Il nostro corrispondente ha riferito che un raid di droni israeliani ha preso di mira un’auto tra le città di Ain Baal e Aitit, nel sud del Libano.

Nel frattempo, la Resistenza islamica in Libano ha registrato vittime come il combattente Ismail Youssef Baz, “Abu Jaafar”, Muhammad Hussein Mustafa Shahhouri, “Jaber”, della città meridionale di Shehabiya, e Mahmoud Ibrahim Fadlallah, “Shadi”, della città di Ainatha, come martiri sulla via di Gerusalemme.

Il Movimento Amal ha pianto anche la morte del mujahid Hussein Qassem Karsht, morto martire in seguito all’aggressione israeliana contro la città di Ain Baal, nel sud del Libano.

Questa mattina, la Resistenza islamica in Libano – Hezbollah – ha annunciato l’attuazione di 5 operazioni contro obiettivi israeliani al confine libanese-palestinese, lanciando un attacco aereo attraverso due serie di operazioni d’assalto, prendendo di mira il sistema di difesa missilistico di Beit Hillel . In una seconda operazione è stata presa di mira la base militare di Beit Hillel.

Hezbollah ha preso di mira anche un raduno di soldati di occupazione israeliani nelle vicinanze del sito “Birket Risha” e delle baracche “Zabdin” nelle fattorie libanesi occupate di Shebaa, e ha preso di mira anche il sito “Samaqa” nelle colline libanesi occupate di Kfarshouba.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad