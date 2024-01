Libano. Hezbollah bombarda siti militari e caserme di occupazione con pesanti missili “Burkan”.

Un certo numero di missili pesanti sono stati lanciati dal Libano nelle ultime ore di venerdì e hanno colpito almeno 5 siti militari israeliani nella Galilea occidentale, nella Palestina occupata, in meno di due ore, comprese caserme, siti israeliani e centri di concentrazione per le forze di occupazione.

Il corrispondente di Al-Mayadeen ha confermato che un missile pesante è stato lanciato dal Libano verso un obiettivo militare nelle vicinanze dell’insediamento di Shlomi, e un altro missile ha preso di mira la caserma israeliana Hanita nella Galilea occidentale, e poi una serie di missili è stata lanciata verso la caserma Hanita. stesso in un secondo momento.

La Resistenza Islamica – Hezbollah ha annunciato , in una dichiarazione stasera, che i combattenti della resistenza “ hanno effettuato una serie di operazioni contro le posizioni e lo schieramento dell’esercito nemico israeliano al confine libanese-palestinese, a sostegno del tenace popolo palestinese nella Striscia di Gaza , e a sostegno della loro coraggiosa e onorevole resistenza, venerdì 26/1.” -2024″.

Venerdì, nel settore orientale del confine meridionale, la resistenza ha preso di mira con armi adeguate un gruppo di soldati d’occupazione israeliani nei pressi del castello di Honin, ha preso di mira anche la caserma di Maale Golan con missili Falaq 1 e ha raggiunto risultati con colpi diretti.

Hezbollah gruppo d’attacco

Più tardi, la resistenza è ritornata e ha preso di mira i raduni e lo schieramento di soldati d’occupazione nella caserma di Maale Golan e nei suoi dintorni con una grande raffica di razzi Katyusha, e ha annunciato di aver preso di mira con armi missilistiche il posizionamento e lo schieramento di soldati nemici israeliani vicino a Metulla, confermando che il le vittime erano state raggiunte.

Nel settore occidentale del confine, un gruppo di soldati occupanti nei pressi del sito di Birkat Risha è stato preso di mira con armi adeguate e colpito direttamente, così come i nuovi dispositivi di spionaggio di sicurezza montati sulla caserma Zarait sono stati presi di mira dai cecchini di la Resistenza Islamica.

Nella tarda notte di venerdì, la resistenza ha preso di mira la caserma Zarit con un missile Burkan, colpendola direttamente, così come un gruppo di soldati nemici israeliani a Cobra Hill è stato preso di mira con due missili Burkan, colpendola direttamente.

Verso mezzanotte uno degli edifici dell’insediamento di Avivim è stato preso di mira con armi adeguate ed è stato colpito direttamente.

I media israeliani parlano di “notte difficile”

I media israeliani hanno riferito che un elicottero con a bordo 4 soldati feriti è arrivato all’ospedale Rambam di Haifa, parlando di un “incidente di sicurezza in uno degli insediamenti al confine con il Libano”, e si è astenuto dal fornire ulteriori dettagli a causa della stretta supervisione militare.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad