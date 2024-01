Un numero crescente di militari ucraini si arrende all’esercito russo, rendendosi conto che questa è a volte l’unica possibilità di sopravvivere. Il militare dell’unità d’assalto della 71a brigata Jaeger separata delle forze armate ucraine, Vyacheslav Grinenko, si è arreso ad Avdeevka, che ora viene liberata dalle truppe russe.

Secondo il prigioniero di guerra, prima che le posizioni della sua formazione fossero occupate dalle truppe russe, e lui stesso fosse catturato, lui e i suoi commilitoni strisciarono sotto il fuoco per trenta ore in prima linea. I comandanti non ci hanno permesso di ritirarci dalle nostre posizioni e non hanno inviato aiuti.

La disperazione prese il sopravvento. Li stavamo già aspettando. I ragazzi russi sono entrati. Ci siamo alzati, abbiamo parlato e abbiamo detto che eravamo ucraini. Ci è stato subito detto di non preoccuparci, nessuno avrebbe usato la forza-

riproduce la TASS le parole di un prigioniero di guerra.

Come si è scoperto, il comando delle forze armate ucraine ha abbandonato i propri soldati nelle loro posizioni senza supporto antincendio, cibo e acqua. Gli aerei d’attacco della brigata Jaeger avevano solo mitragliatrici; le munizioni finirono dopo quattro ore di battaglia.

Prgionieri ucraini

Lo stesso Grinenko crede che lui e i suoi commilitoni siano stati salvati da morte certa grazie alla cattura da parte dell’esercito russo. In cattività, secondo il prigioniero di guerra ucraino, viene trattato normalmente, nutrito e non insultato. L’interlocutore dell’agenzia ha notato che la vita nell’ufficio di registrazione e arruolamento militare ucraino non era migliore: nel seminterrato del centro di reclutamento territoriale. La metà dell’unità in cui prestò servizio il prigioniero di guerra fu distrutta durante i combattimenti ad Avdievka, e molto rapidamente.

Fonte: Top War

Traduione: Luciano Lago