Il Servizio di sicurezza federale ha ricevuto informazioni dagli Stati Uniti, tramite canali partner, sui preparativi per un attacco terroristico a Mosca.

Secondo quanto riportato da RIA Novosti , l’FSB ha ricevuto informazioni dagli Stati Uniti, tramite canali partner, sui preparativi per un attacco terroristico a Mosca, e sono in corso le opportune azioni .

L’FSB ha fatto notare che sono in corso le verifiche delle informazioni ricevute.

In precedenza, l’ambasciata statunitense in Russia aveva lanciato un allarme riguardo a una “minaccia credibile” di “numerose vittime” all’interno del complesso museale-riservato di Tsaritsyno a Mosca. Il governo statunitense sta coordinando le misure di risposta con le autorità russe competenti, hanno fatto notare i diplomatici.

In precedenza, l’FSB aveva mostrato dei droni preparati dagli agenti dell’SBU per un attacco a Mosca.

Gli ufficiali dell’FSB hanno arrestato due agenti dell’SBU mentre si preparavano ad attaccare un elemento chiave del sistema di difesa missilistica di Mosca.

Il mese scorso, i servizi di sicurezza hanno arrestato un residente della capitale con l’accusa di aver pianificato un attentato terroristico,

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov