L’FSB ha impedito gli omicidi di Margarita Simonyan e Ksenia Sobchak, che erano in preparazione per ordine della SBU (Servizi di Sicurezza Ucraini).

L’FSB ha impedito gli omicidi del caporedattore del canale televisivo RT Margarita Simonyan e della giornalista Ksenia Sobchak, dai membri del gruppo neonazista Paragraph-88 addestrati su istruzioni del Servizio di sicurezza dell’Ucraina della SBU , ha riferito il Centro per le Pubbliche Relazioni (CSP) del servizio.

Si noti che l’FSB, insieme al comitato investigativo e al ministero dell’Interno, ha impedito la preparazione dell’omicidio di Simonyan da parte dei servizi speciali ucraini, ci sono anche informazioni sulla preparazione dell’omicidio di Sobchak, riferisce TASS .

I membri del gruppo neonazista “Paragraph-88” sono stati detenuti a Mosca e nella regione di Ryazan, la FSB ha effettuato perquisizioni presso gli indirizzi di lavoro e residenza dei terroristi e sequestrato oggetti ed armi.

“Gli aggressori hanno confermato la preparazione di tentativi di omicidio su istruzioni della SBU per una ricompensa di 1,5 milioni di rubli per ogni omicidio”, ha detto l’FSB.

Ai detenuti sono stati sequestrati un fucile d’assalto Kalashnikov, cartucce 90, coltelli, tirapugni, manganelli, manette, galloni e bandiere con simboli nazisti, letteratura nazista, nonché mezzi di comunicazione con informazioni che confermano le loro intenzioni criminali.

Giornaliste russe minacciate di morte

Il comitato investigativo prevede di aprire casi di accusa a carico degli estremisti.

In precedenza, l’FSB ha impedito un attentato alla vita del capo del dipartimento di polizia nella regione di Zaporozhye.

Sia la Margarita Simonyan che la giornalista Ksenia Sobchak comparivano nella lista nera dei soggetti di cui la FSB programma la eliminazone.

Nota: Sembra che la specialità della SBU ucraina sia quella delle eliminazionei mirate, sicuramente concordate con la CIA e M-16 Britannico, da cui sono stati addestrati. Gli omicidi eccellenti sono una costante. fra cui si ricordano in particolare quello della Daria Dugina, quello del leader separatista Alexandr Zajárchenko, o contro il giornalista Vladlén Tatarski, fatto saltare in un cafè di San Pietroburgo nel 2003.

Lo stato ucraino gode del sostegno e della complicità dei paesi occidentali e i gruppi terroristici sono per questo sicuri dell’impunità.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Mirko Vlobodic

Nota: Luciano Lago