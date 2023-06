L’FSB ha esortato a non seguire gli ordini criminali di Prigozhin

Il CSO dell’FSB (Servizio di sicurezza) ha esortato a non seguire gli ordini criminali di Prigozhin e ad adottare misure per trattenerlo.

Mosca , 24 giugno 2023, – IA Regnum. Il Centro per le pubbliche relazioni del Servizio di sicurezza federale (TsOS FSB) ha spiegato che tutte le informazioni diffuse nei social network per conto del fondatore di Wagner PMC Yevgeny Prigozhin sugli attacchi con razzi e bombe presumibilmente inflitti dal Ministero della Difesa alle unità posteriori di la sua compagnia privata sono false e rappresenta una provocazione informativa.

L’agenzia ha sottolineato che le forze armate russe continuano a svolgere missioni di combattimento nell’area dell’operazione speciale.

“Le dichiarazioni e le azioni di Prigozhin sono in realtà appelli per l’inizio di un conflitto civile armato sul territorio della Russia e sono una ‘pugnalata alle spalle’ dei militari russi che combattono le forze ucraine filofasciste”, ha aggiunto l’FSB .

FSB in azione

Si noti che è già stato aperto un procedimento penale sul fatto di chiedere una ribellione armata in relazione alla gravità delle dichiarazioni di Prigozhin e alla minaccia di un’escalation del confronto in Russia.

“Vi esortiamo a non commettere errori irreparabili, a fermare qualsiasi uso della forza contro il popolo russo, a non eseguire gli ordini criminali e traditori di Prigozhin e ad adottare misure per trattenerlo”, ha affermato l’FSB .

Come riportato da IA ​​Regnum , il 23 giugno, il dipartimento investigativo dell’FSB della Russia, per motivi legali, ha ragionevolmente avviato un procedimento penale contro Prigozhin ai sensi dell’articolo 279 del codice penale della Federazione Russa sul fatto di aver organizzato una ribellione armata. Il servizio stampa dell’ufficio del procuratore generale della Federazione Russa ha annunciato l’inizio della incriminazione.

Rischia una pena detentiva da 12 a 20 anni.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic