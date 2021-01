Lezioni sulla censura digitale di Donald Trump

da Redazione





di Carlos Esteban ,

Cinque aziende che controllano il 98% del flusso di informazioni nel mondo hanno dichiarato immorale la libertà di espressione.

Io stesso sono spesso caduto nel cliché di parlare del Presidente degli Stati Uniti come “l’uomo più potente del mondo”. A rigor di termini, istituzionalmente, teoricamente, dovrebbe essere. È il capo del ramo esecutivo dell’iperpotenza mondiale, con il codice nucleare sotto il braccio e tutto il resto.

Ma una delle tante rivelazioni che sono state forse i frutti più interessanti del mandato di Donald Trump è che il presidente più potente può essere messo al quarto posto da tante persone potenti che non sembrano nemmeno tali.

Le grandi televisioni, le stesse che hanno speso quattro anni a incitare le cospirazioni più folli contro di lui, gli hanno preso la parola nel bel mezzo di una conferenza stampa , e ora una piattaforma di social media, Twitter, ha vietato ogni comunicazione al suo interno. La verità è che, in quanto regime para fascista (come dicono i suoi oppositori n.d.r.), il suo regime lascia molto a desiderare se non controlla neppure i social.

Ma se in questi anni tali eventi non ci hanno fatto aprire gli occhi, niente più ce li farà aprire. In effetti, si leggono le interpretazioni dei più qualificati “opinion maker” molto intelligenti e ci si chiede quale sia l’appartenenza ideologica che rende cieche le persone così tanto di fronte alla realtà che cambia.

La dicotomia Stato-Mercato rimane nella mente di molti come se fossimo nel secolo scorso

La dicotomia Stato-Mercato continua nella mente di molti come nel secolo scorso , anche all’inizio del secolo scorso, e sembrano incapaci di realizzare il cambiamento radicale del panorama e la minaccia reale che la grande tecnologia può rappresentare per la libertà delle persone e per l’autonomia degli Stati.

Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook

“Cinque aziende che controllano il 98% del flusso di informazioni mondiali hanno dichiarato immorale la libertà di espressione”, scrive il tweeter @ AlonsoDm2, e quanto sta accadendo nelle ultime ore è un esempio del potere che questo oligopolio può rappresentare. Qualcosa di apparentemente innocente e apolitico come un motore di ricerca, Google, può determinare in modo decisivo voti e persino idee con una semplice modifica al suo famoso algoritmo.

Puoi seppellire informazioni scomode, come se non esistessero, ed evidenziare le versioni approvate nelle ricerche più neutre finché non diventano la versione ufficiale.

Gab, una delle prime alternative a Twitter, ha lottato sin dalla sua nascita per sopravvivere a continue molestie e il prezzo della sua libertà è stato molto alto (ora ha i suoi server). Parler, un’altra opzione indicata dallo stesso presidente americano – che da più di quattro anni utilizza i social network per aggirare il blocco della stampa convenzionale per rivolgersi alla gente – presume che non eserciti alcuna censura. Ecco perché Google Play ha eliminato la sua “app” dalla sua offerta e Apple minaccia di interrompere la connessione ai suoi server.

La domanda, all’origine dei social network, è cosa sono, in quale categoria vanno classificati tali social media. Senza essere pubblicazioni, si assumono la responsabilità di tutto ciò che è scritto in loro, qualcosa che li renderebbe vera polizia del pensiero unico, bisognosi di un esercito di verificatori. Ma se sono – come vengono finalmente definiti – come piattaforme per messaggi esterni, come fornitori di una piattaforma che non è responsabile di ciò che viene pubblicato su di essa, allora non possono esercitare la censura , che è quanto stanno facendo sempre nella stessa direzione ideologica, e in modo sempre più severo e draconiano.

Ministero della Verità (gestito dai social)

Il rapporto definitivo del potere è la guerra, e oggi la guerra non si combatte tanto con cannoni e truppe quanto con le informazioni. La conoscenza è potere e l’informazione è l’arma del nostro tempo. Ripensare ai vecchi schemi ideologici è un compito urgente, perché mentre perdiamo tempo in un falso dibattito tra azienda e Stato, il vero potere, formato dall’unione di entrambe le realtà, potrebbe presto toglierci quella poca libertà che ci è rimasta.



Nota. Il velo è caduto e i social appaiono finalmente per quello che sono: gli strumenti delle elite di potere dominanti niente affatto neutrali come volevano apparire.

© La Gaceta de la Iberosfera

Traduzione e nota: Luciano Lago