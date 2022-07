Lezioni dal Vietnam per l’Ucraina

Non abbiamo imparato nulla dal Vietnam e dai successivi disastri della politica estera USA/Occidente degli ultimi 40 anni?

Di Rick Stirling

Nell’aprile 1965, il presidente degli Stati Uniti Lyndon Baines Johnson (LBJ) spiegò perché stava intensificando il coinvolgimento degli Stati Uniti in Vietnam. Con un tocco orwelliano, LBJ aveva intitolato il discorso “Pace senza conquista” mentre annunciava l’inizio degli attacchi aerei degli Stati Uniti al Vietnam. Aveva spiegato che “Dobbiamo combattere se vogliamo vivere in un mondo in cui ogni paese può plasmare il proprio destino e solo in un mondo del genere la nostra stessa libertà sarà sicura… abbiamo preso un impegno nazionale per aiutare il Vietnam del Sud a difendere la sua indipendenza e ho intenzione di mantenere quella promessa. Disonorare quella promessa, abbandonare la piccola e coraggiosa nazione ai suoi nemici e il terrore ne seguirà, sarebbe un torto imperdonabile.

Johnson ha inoltre spiegato: “Siamo anche lì per rafforzare l’ordine mondiale… Lasciare il Vietnam al suo destino scuoterebbe la fiducia di tutte queste persone nel valore di un impegno americano e nel valore delle parole americane”.

Non imparando alcuna lezione dal fallimento e dal massacro di massa della guerra di Corea nel decennio precedente, l’esercito americano ha iniziato a bombardare il Vietnam e ha inviato centinaia di migliaia di soldati.

All’epoca, nella primavera del 1965, circa 400 soldati statunitensi erano morti nel conflitto. La guerra non era ancora ampiamente impopolare. Gli americani che hanno protestato contro la guerra del Vietnam erano una piccola minoranza. Sarebbero passati due anni per la famosa denuncia della guerra da parte di Martin Luther King.

Anni dopo, dopo che centinaia di migliaia di persone erano state arruolate nell’esercito con la morte di decine di migliaia, la guerra divenne ampiamente impopolare. Alla fine, in quella guerra morirono oltre 58.000 americani e tre milioni di civili e soldati vietnamiti. Il costo in vite umane e risorse sprecate è stato immenso. La “Grande Società” che LBJ sperava di costruire è stata fermata dal dirottamento di vite umane, energia e risorse nella guerra del Vietnam.

Oggi ci sono somiglianze con gli Stati Uniti e la NATO che versano decine di MILIARDI di dollari in armi in Ucraina per contrastare l’intervento militare russo. Gli Stati Uniti e gli alleati occidentali stanno fornendo ulteriore supporto nell’intelligence e nella consulenza militare. Sebbene non ci siano ancora truppe ufficiali statunitensi (come non c’erano in Vietnam per i primi anni), ci sono operazioni speciali e molto altro supporto militare.

LBJ Jonson e Biden

Il presidente Biden e i leader dell’amministrazione suonano simili a LBJ nella fase iniziale della guerra del Vietnam. Nelle sue osservazioni al Congresso chiedendo ulteriori finanziamenti per l’Ucraina, Biden ha affermato: “Abbiamo bisogno di questo disegno di legge per sostenere l’Ucraina nella sua lotta per la libertà… Il costo di questa lotta non è basso, ma cedere all’aggressività sarà più costoso se permettiamo che accada”. Rendendo chiaro che l’obiettivo degli Stati Uniti non è solo la “libertà” dell’Ucraina, Biden continua: “Investire nella libertà e nella sicurezza dell’Ucraina è un piccolo prezzo da pagare per punire l’aggressione russa, per ridurre il rischio di conflitti futuri”.

Sia in Vietnam che in Ucraina, gli Stati Uniti hanno installato o promosso governi pro-USA per contrastare le nazioni “avversarie”. Negli anni ’50, gli Stati Uniti hanno impedito un referendum nazionale in Vietnam che avrebbe unito il paese senza una guerra. Nel 2014, gli Stati Uniti sono stati determinanti nella promozione del colpo di stato ucraino che ha rovesciato un governo democraticamente eletto portando alla secessione della Crimea e alla guerra civile nell’Ucraina orientale.

Mentre la maggior parte in Occidente pensa che il conflitto in Ucraina sia iniziato nel febbraio di quest’anno, in realtà è iniziato nel febbraio 2014. Il documentario del 2016 “Ukraine on Fire”, bandito da YouTube, descrive il colpo di stato.

I media occidentali hanno descritto gli Stati Uniti e il Vietnam del Sud che hanno vinto la guerra nel sud-est asiatico fino a quando l’offensiva del Tet del 1968 ha svelato le bugie e dimostrato la realtà. Allo stesso modo, i media occidentali ritraggono gli ucraini che vincono la guerra in mezzo a uno schiacciante sostegno pubblico ucraino. In realtà, la Russia e le secessioniste Repubblica popolare di Donetsk (DPR) e Repubblica popolare di Lugansk (LPR) hanno preso costantemente il controllo dell’Ucraina sudorientale.

Nel frattempo, il presidente ucraino Zelensky ha supervisionato la detenzione, la tortura e l’uccisione degli oppositori. Il più grande partito di opposizione è stato bandito . Molti ucraini si oppongono alla sua politica e alla continuazione della guerra. Ci sono voci di tentativi di omicidio presidenziale, proprio come nel Vietnam del Sud.

Gli ucraini sono diventati carne da cannone per gli obiettivi geopolitici degli Stati Uniti, proprio come lo erano i sudvietnamiti.

Ora è chiaro che l’escalation della LBJ nel 1965 fu un errore enorme e costoso. L’inutile guerra ha causato danni immensi al Vietnam, alla Cambogia e al Laos. Ha avuto anche enormi ramificazioni negative negli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti e gli alleati continueranno a intensificare il conflitto in Ucraina, a “raddoppiare” un intervento a metà del mondo con l’obiettivo di danneggiare la Russia? Non abbiamo imparato nulla dal Vietnam e dai successivi disastri della politica estera USA/Occidente degli ultimi 40 anni?

Rick Sterling è un giornalista indipendente con sede nella Baia di San Francisco. Può essere contattato a [email protected] .

Traduzione: Luciano Lago