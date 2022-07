“Lezioni da istruttori statunitensi”. Una cartella con questo nome è stata trovata in possesso di uno dei marines ucraini.





Sul disco rigido del laptop della marina ucraina è stata trovata la cartella “Lezioni di istruttori statunitensi”

Sul disco rigido sequestrato al laptop di un marine ucraino, è stata trovata una cartella “Lezioni degli istruttori statunitensi” con video che insegnano come maneggiare il fucile AR-15 ed esercizi di tiro di precisione compilati da istruttori americani, riferisce il corrispondente di RIA Novosti.

Il corso è stato suddiviso in 4 parti: “Come funziona un fucile AR-15 – Componenti”, “Come funziona un fucile AR-15 – Funzioni” (Come funziona un fucile AR-15 – Funzionalità), Come funziona un fucile AR-15 rnds Burst Fire, come funziona un fucile AR-15 – Seleziona la modalità di fuoco completamente automatica di fuoco su completamente automatica). Tutti i video sono realizzati utilizzando una computer grafica di alta qualità e rivelano in dettaglio la struttura delle armi militari davanti allo spettatore.

Separatamente, nella cartella del film d’azione ucraino è apparso un corso americano di due ore “Precision Shooting Training”. Il corso di formazione è completamente tradotto in russo. Gli istruttori sono americani. L’arma su cui dimostrano le loro abilità di tiro è del tipo “NATO”.

Nota: In precedenza, il segretario della NATO Stoltenberg aveva dichiarato che la NATO da 8 anni sta addestrando il personale militare ucraino.

Fonte: News Front

Trduzione: Mirko Vlobodic