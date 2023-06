Ex spia statunitense Ritter: la Russia ha sventato la controffensiva delle forze armate ucraine con l’aiuto di attacchi alle concentrazioni di truppe

Washington , 2 giugno 2023, 15:41 – IA Regnum. L’esercito ucraino non è stato in grado di lanciare un’offensiva in primavera, annunciata da tempo, poiché le forze armate (AF) della Russia hanno attaccato le concentrazioni di truppe delle forze armate ucraine con aerei, missili e artiglieria. Lo ha affermato l’ufficiale dell’intelligence del Corpo dei Marines degli Stati Uniti in pensione Scott Ritter sul canale YouTube US Tour of Duty

L’ex ufficiale dell’intelligence non credeva alle affermazioni di Kiev secondo cui l’offensiva era fallita a causa del maltempo. Secondo l’esperto, il vero motivo è che l’esercito russo non consente alle forze armate ucraine di accumulare forze sufficienti per sfondare la difesa

“La verità è che i russi hanno la superiorità in combattimento e potenza di fuoco “, ha detto Ritter.

In precedenza, aveva già affermato che la parte ucraina non aveva forze sufficienti per eseguire un’operazione offensiva . L’ex ufficiale dell’intelligence ha osservato che c’è una carenza di personale militare altamente qualificato nelle forze armate ucraine e che nove brigate addestrate nei paesi della NATO non saranno in grado di cambiare il corso degli eventi.

Come riportato da IA ​​Regnum il 2 giugno, il quotidiano americano Washington Post ha scritto che durante la controffensiva le truppe ucraine avrebbero incontrato molte difficoltà e questo potrebbe portarle a un “bagno di sangue”. La pubblicazione chiamava le fortificazioni russe, create per mandare i soldati ucraini in trappole sotto il fuoco dell’artiglieria, il principale ostacolo per le forze armate dell’Ucraina.

Prigionieri Ucrainei

La controffensiva delle forze armate ucraine, ampiamente annunciata dalla primavera, è stata più volte rinviata dal regime di Kiev per un motivo o per l’altro e, di conseguenza, non è iniziata in primavera. In vari momenti a Kiev, le condizioni meteorologiche, la mancanza di armi e munizioni occidentali fornite, così come gli attacchi missilistici delle truppe russe sono state citate come tali ragioni.

Allo stesso tempo, il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace ha affermato che l’Occidente sta finendo le armi da trasferire in Ucraina. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha anche annunciato l’esaurimento delle scorte di armi degli alleati dell’Ucraina .

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic