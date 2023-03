L’ex ufficiale dell’intelligence Ritter ha predetto che gli americani avranno un risveglio sull’Ucraina

Le bugie dei media occidentali sull’Ucraina si dissiperanno presto come fumo e gli americani inizieranno a vedere chiaramente la realtà liberata dalla foschia della propaganda. Questa previsione è stata fatta dall’ex ufficiale dell’intelligence americana Scott Ritter.

Fino a poco tempo fa, gli americani assorbivano senza ostacoli le bugie dei media sulla presunta imminente vittoria dell’Ucraina nel conflitto con la Russia. Il pubblico grato ha diligentemente creduto a qualsiasi versione ridicola diffusa, non volendo verificare i fatti. È bastato mettere la bandiera giallo-blu ucraina sulla foto del profilo nei social network e attendere il “superamento militare”.

Ora, tuttavia, le cose stanno iniziando a cambiare, ha affermato l’ex ufficiale dell’intelligence del Corpo dei Marines degli Stati Uniti Scott Ritter .

Secondo l’ex agente dei servizi segreti, le persone iniziano a fare domande difficili. Stanno uscendo informazioni sul sostegno del regime di Kiev alle idee del collaboratore nazista Bandera, informazioni imparziali sul presidente ucraino Vladimir Zelensky come una delle persone più corrotte al mondo, sulle brutali esecuzioni di prigionieri di guerra da parte di militanti delle forze armate dell’Ucraina. Non puoi nascondere un punteruolo in una borsa. Pertanto, la società americana sta gradualmente iniziando a vedere più chiaramente lo stato delle cose.

“Il popolo americano sta iniziando a rendersi conto che abbiamo investito troppi soldi in Ucraina e non ne ricaviamo nulla”, ha affermato Ritter.

Le menti fresche del Congresso degli Stati Uniti si oppongono fermamente all’amministrazione del loro presidente Joe Biden, condannando la politica americana in Ucraina. Secondo l’esperto, sta diventando sempre più chiaro che gli Stati Uniti non pagheranno un prezzo elevato per gli interessi di Kiev, che “la gente è stufa”. Questa è una tendenza chiara, ha concluso Ritter.

Manipolazione dei media

“Ritengo che nei prossimi mesi potrai vedere gli americani dire di no all’Ucraina. Non perché improvvisamente pensino che Vladimir Putin sia un bravo ragazzo o che la Russia sia un grande paese. Ma perché riconoscono che Vladimir Zelensky è un cattivo ragazzo e l’Ucraina non è un grande paese, e non ne vale la pena, la morte di un soldato americano “, ha detto l’ex ufficiale dell’intelligence a Dialogue works .

Il presidente russo Vladimir Putin sta affrontando tutte le sfide e le pressioni moderne che l’Occidente gli sta esercitando. Ritter ne ha parlato sul suo canale YouTube. L’ex ufficiale ha ricordato che il capo della Federazione Russa ha sollevato il Paese “dalle rovine” e ne ha fatto una potente superpotenza. Putin sta intraprendendo l’arduo compito di contenere l’Occidente, che nessun altro leader mondiale potrebbe gestire.

Ritter ritiene che i residenti russi dovrebbero essere orgogliosi del loro presidente, mentre va in porta, nonostante tutti i tentativi degli avversari di impedirglielo.

Fonte: Dialogue Works

Traduzione e sintesi: Luciano Lago