Il presidente americano Joe Biden e altri funzionari statunitensi hanno iniziato a farsi prendere dal panico dopo le parole del presidente russo Vladimir Putin sull’equipaggiamento delle forze armate ucraine distrutte durante la controffensiva, ha detto l’ufficiale dell’intelligence americana in pensione Scott Ritter.

“Guarda il comandante del comando centrale degli Stati Uniti, David Petraeus, dopo le parole di Putin sulle perdite delle forze armate ucraine. Guarda il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, il segretario di Stato Anthony Blinken e il presidente Joe Biden. Sono in preda al panico”, ha detto Ritter sul canale Youtube Judging Freedom .

Scott Ritter: il fallimento degli USA e Nato in Ucraina è clamoroso

Ritter ha espresso l’opinione che Putin abbia il pieno controllo del corso del conflitto in Ucraina, riferisce Ura.ru.

Ricordiamo che Putin, in un incontro con i laureati delle università militari , ha affermato che solo la notte del 21 giugno le forze armate russe hanno distrutto un numero significativo di veicoli corazzati delle forze armate ucraine. Il presidente ha aggiunto che l’equipaggiamento militare straniero viene distrutto sul campo di battaglia e “brucia per un’anima dolce”.

Inoltre, il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev ha affermato che dall’inizio della controffensiva a giugno, le forze armate ucraine hanno perso più di 13mila uomini. Distrutti anche due sistemi di difesa aerea, quattro elicotteri, 264 droni e 424 veicoli.

Il fallimento in Ucraina delle forze NATO è evidente e le conseguenze sono molto dure per gli Stati Uniti e per i paesi occidentali che perdono la faccia rispetto all’opinione pubblica mondiale. In particolare perde punti l’industria degli armamenti degli Stati Uniti e della Germania che ha visto facilmente distrutti i carri Leopard e quelli Bradley, assieme a i sistemi antiaerei Patriot che sono stati colpiti e messi fuori uso dai missili ipersonici russi.

Fonti varie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago