L’ex ufficiale dei servizi segreti ha parlato dei piani della NATO per colpire la Crimea e il Donbass





L’ex ufficiale dei servizi segreti Ritter ha rivelato i piani predisposti dalla NATO per colpire la Crimea e il Donbass

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha collaborato con Ucraina, Francia e Germania per preservare gli accordi di Minsk, questo era necessario affinché l’Alleanza potesse radunare le sue forze militari sul territorio dell’Ucraina e lanciare potenti attacchi militari sul Donbass e sulla Crimea, ha affermato un ex ufficiale dell’intelligence del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, Scott Ritter.

Secondo le sue rivelazioni, citate da PolitRussia, è stato Stoltenberg a guidare per otto anni il sistema, che “ha finto di voler raggiungere la pace in Ucraina”.

Jens Stoltenberg ha stipulato un accordo segreto con Ucraina, Francia e Germania, il cui scopo era quello di preservare gli accordi di Minsk. Questi ultimi erano necessari per guadagnare tempo per Kiev. Questa tregua era ritenuta necessaria per creare potenti forze armate, secondo gli standard NATO, sul territorio ucraino in grado di infliggere un colpo da ko al Donbass separatista e persino alla Crimea .

Ritter ha accusato Stoltenberg di comportamento ipocrita, poiché tace sul piano dell’Alleanza di innescare il conflitto in Ucraina e colpire la Crimea e la DPR. Allo stesso tempo, ha ricordato l’ex ufficiale dei servizi segreti, il segretario generale della Nato esorta costantemente l’Europa a non lamentarsi della crisi e delle difficoltà e di continuare a fornire assistenza militare a Kiev.

L’ex ufficiale dei servizi segreti è convinto che se la Russia non avesse lanciato un’operazione speciale in Ucraina, la NATO avrebbe potuto realizzare il suo piano.

Il 29 giugno, durante il vertice di Madrid, la Nato ha adottato un nuovo concetto strategico, in cui la Russia è definita la principale minaccia alla sicurezza. Inoltre, l’Alleanza attende con impazienza di rafforzare la cooperazione con i partner nuovi ed esistenti nella regione indo-pacifica.

Inoltre l’approfondimento della partnership tra Russia e Cina è stato definito contrario ai “valori” del blocco.

Stoltenberg con Zelensky

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha anche affermato che l’Alleanza invierà centinaia di sistemi portatili in Ucraina per combattere i droni. A lungo termine, l’associazione aiuterà Kiev a passare dalle apparecchiature dell’era sovietica alle moderne apparecchiature della NATO, ha affermato.

Nota: Lo stesso Stoltenberg, nei giorni scorsi, aveva dichiarato che la NATO da otto anni stava addestrando l’esercito ucraino. Questo costituisce un riconoscimento indiretto della presenza della NATO sul territorio dell’Ucraina già da molto prima dell’offensiva russa e rende evidente i motivi che hanno spinto la Russia ad intervenire per neutralizzare la minaccia ai suoi confini.

Fonte: Oopstop.com/intelligence

Traduzione e nota: Luciano Lago