L’ex soldato americano si unisce ai ranghi russi e scopre le atrocità commesse dalle truppe di Kiev





L’americano ha trascorso quasi un anno in Ucraina, dove ha prestato servizio in una legione internazionale di mercenari e in uno dei battaglioni nazionalisti.

Dopo aver prestato servizio per quasi un anno in una legione di mercenari stranieri e in uno dei battaglioni nazionalisti ucraini, John McIntyre , un ex membro dell’esercito degli Stati Uniti, è passato ai ranghi russi all’inizio di questo mese con una grande quantità di dati di intelligence.

McIntyre si definisce una “spia” e assicura che nel marzo 2022 è arrivato in Ucraina con l’obiettivo di raccogliere quante più informazioni possibili sulle sue forze e attività militari, per poi passare dall’altra parte della linea di combattimento. ” Sono comunista , antifascista. Dobbiamo lottare contro il nazismo ovunque”, afferma.

“Ho detto loro che sono un antifascista. Sono qui per combattere contro l’imperialismo russo e i nazisti. Poi mi hanno detto: ‘no, i russi non sono nazisti, noi siamo i nazisti'”

L’ex soldato Usa racconta di essersi dovuto atteggiare a un nazista in più per non destare sospetti tra i suoi colleghi, cosa che gli ha permesso di vedere e documentare la macchina da guerra ucraina in tutto il suo splendore, crimini compresi. Ricorda che quando arrivò nel Paese slavo fu “molto sorpreso” dal gran numero di nazisti e come in un primo momento un gruppo di mercenari croati o cechi lo interrogò per via dell’immagine di Che Guevara che aveva sul suo profilo social .

“I nazisti siamo noi”

“Ho dovuto rispondere rapidamente. Ho detto loro che sono un antifascista. Sono qui per combattere contro l’imperialismo russo e i nazisti. Poi mi hanno detto: ‘no, i russi non sono nazisti, noi siamo i nazisti’ “, ricorda. La proliferazione e la pervasività dell’ideologia nazista in Ucraina , comprese le svastiche e i simboli delle SS , sono ben documentate , ma ignorate dai paesi e dai media occidentali.

“Il nostro intero paese [gli Stati Uniti] sta letteralmente bruciando davanti ai nostri occhi, e stiamo spendendo miliardi di dollari per un governo nazista ?” si chiede McIntyre.

Tra le altre cose, descrive in dettaglio la strategia delle truppe ucraine di usare i civili come scudi umani. “Il mio secondo giorno in Ucraina, ero a Lvov. Eravamo nel seminterrato di una scuola, mentre nei livelli superiori dell’istituto mettevano civili, zingari […]. Questa era una pratica comune a Donetsk, a Kharkiv “Abbiamo occupato case e altri posti accanto alle case dove vivevano i civili. In questo modo, se dall’altra parte li bombardano e li uccidono, loro [gli ucraini] portano i giornalisti e dicono: ‘guarda, hanno ucciso civili. ‘ Ma non mostreranno le postazioni militari che sono ai lati piene di soldati”, ha detto.

“A molti soldati russi catturati sono stati tagliati i genitali con un coltello, squarciato lo stomaco, tagliata la gola o mozzata la testa”.

Inoltre, ha rivelato alcuni degli “orribili” crimini contro “molti” prigionieri russi perpetrati sia da nazionalisti ucraini estremisti che da mercenari stranieri, per i quali tali atrocità sono divertimento o motivo di orgoglio. “Non l’ho visto di persona, ma so che a molti soldati russi catturati sono stati tagliati i genitali con un coltello, lo stomaco aperto, la gola tagliata o la testa tagliata”, ha detto. Ricorda anche le storie di tre mercenari, un argentino, un francese e un portoghese, che uccidevano i prigionieri sparandogli alla nuca.

Il coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto

John confessa che, in più di un’occasione, era in punto di morte durante i combattimenti con le truppe russe, il che gli ha fatto pensare di rinunciare al suo piano. Tuttavia, spiega di aver deciso di portare a termine la sua missione per far conoscere al mondo i crimini delle forze di Kiev e le irregolarità delle sue autorità, nonché dei “nazisti che controllano il governo dell’Ucraina ” .

Rivela anche che nella legione internazionale in cui ha prestato servizio “c’era un ufficiale dell’intelligence della US Navy “, che, con l’ausilio di un telefono satellitare e di un computer fornito dalla CIA , ha fornito dati sugli obiettivi degli attacchi.

“In guerra e in amore, tutto va bene. Le spie esistono, e io sono una spia. Missione compiuta”

L’attività di McIntyre iniziò a destare sospetti , per i quali, in un primo momento, voleva fuggire mentre si trovava a Kharkov , ma finì per arrendersi quando scoprì postazioni di cecchini le cui postazioni erano dirette contro i disertori. Alla fine, all’inizio di questo mese, è fuggito nella città di Odessa, da dove ha contattato la sua famiglia, che gli ha inviato del denaro. L’americano è riuscito a fuggire in Moldavia e da lì in Turchia, da dove si è recato a Mosca.

I dati di intelligence forniti da John vengono analizzati dall’esercito russo , mentre le forze dell’ordine stanno analizzando documenti e informazioni sui crimini di guerra. Alla domanda su cosa direbbe alle persone con cui ha prestato servizio durante l’anno trascorso in Ucraina, l’ex ufficiale militare statunitense risponde: ” In guerra e in amore, tutto va bene . È quello che è. Le spie esistono, e io sono una spia. Missione compiuta.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago