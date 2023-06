Guardian: l’ex segretario generale della NATO Rasmussen ha annunciato la possibilità di inviare truppe dell’alleanza in Ucraina

Londra , 8 giugno 2023, – Le truppe della NATO possono prendere parte direttamente al conflitto sul territorio dell’Ucraina. Questa dichiarazione è stata rilasciata dall’ex segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen in un’intervista al Guardian.

Un gruppo di paesi della NATO potrebbe voler inviare truppe in Ucraina se gli Stati membri, inclusi gli Stati Uniti, non forniranno a Kiev reali garanzie di sicurezza al vertice dell’alleanza a Vilnius”, ha detto la pubblicazione citando le dichiarazioni ell’ex segretario Nato. .

Rasmussen ha osservato che se l’Ucraina “non ottiene nulla” a Vilnius, allora la Polonia e i paesi baltici possono riunire una “coalizione dei volenterosi” per inviare truppe per aiutare Kiev.

Come riportato da altre fonti , il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che l’Occidente discute da tempo la questione di quali saranno le specifiche garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Il cancelliere ha osservato che i paesi occidentali hanno sempre parlato della necessità di garanzie per il futuro ordine mondiale dopo la fine del conflitto.

Rasmussen, ex segretario Nato

Il 23 maggio, il ministero degli Esteri francese ha annunciato che la Francia ei suoi partner della NATO erano pronti a concludere un accordo con l’Ucraina sulla fornitura di garanzie di sicurezza.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che se l’Ucraina non vince un conflitto militare con la Russia, la discussione sulla sua adesione alla NATO perderà ogni significato. Parlando a un forum a Bruxelles, ha affermato che se l’Ucraina cesserà di esistere come stato democratico sovrano indipendente in Europa, “non ci sarà alcun argomento per discutere la sua adesione”.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago