L’EX PRIMO MINISTRO ISRAELIANO BENNETT AFFERMA CHE GLI STATI UNITI HANNO “BLOCCATO” I SUOI TENTATIVI DI UN ACCORDO DI PACE TRA RUSSIA E UCRAINA

L’ex primo ministro israeliano Naftali Bennett ha dichiarato sabato in un’intervista pubblicata sul suo canale YouTube che gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali hanno “bloccato” i suoi sforzi di mediazione tra Russia e Ucraina per porre fine alla guerra nei suoi primi giorni.

Il 4 marzo 2022, Bennett si era recato in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin. Nell’intervista, ha dettagliato la sua mediazione all’epoca tra Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha detto di aver coordinato con Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito.

Bennett ha affermato che entrambe le parti hanno accettato importanti concessioni durante il suo sforzo di mediazione. Per quanto riguarda la parte russa, ha affermato di aver abbandonato la “denazificazione” come requisito per un cessate il fuoco. Bennett ha definito la “denazificazione” come la rimozione di Zelensky. Durante il suo incontro a Mosca con Putin, Bennett ha affermato che il leader russo ha garantito che non avrebbe tentato di uccidere Zelensky.

L’altra concessione che la Russia aveva fatto, secondo Bennett, è che non avrebbe cercato il disarmo dell’Ucraina. Per la parte ucraina, Zelensky aveva “rinunciato” a cercare l’adesione alla NATO, che secondo Bennett era la “ragione” dell’invasione della Russia.

I rapporti all’epoca riflettono i commenti di Bennet e affermavano che Russia e Ucraina stavano ammorbidendo le loro posizioni. Citando funzionari israeliani, Axios ha riferito l’8 marzo che “la proposta di Putin era difficile da accettare per Zelensky, ma non così estrema come avevano previsto. Hanno detto che la proposta non includeva il cambio di regime a Kiev e consentiva all’Ucraina di mantenere la sua sovranità”.

Discutendo di come i leader occidentali si sentissero riguardo ai suoi sforzi di mediazione, Bennett ha detto che l’allora primo ministro britannico Boris Johnson prese una “linea aggressiva” mentre il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz erano più “pragmatici”. Bennett ha affermato che il presidente Biden ha adottato “entrambe” le posizioni.

Ma alla fine, i leader occidentali si opposero agli sforzi di Bennet. “Lo dico in senso lato. Penso che ci sia stata una decisione legittima da parte dell’Occidente di continuare a colpire Putin e non [negoziare]”, ha detto Bennett.

Alla domanda se le potenze occidentali “hanno bloccato” gli sforzi di mediazione, Bennet ha risposto: “Fondamentalmente sì. L’hanno bloccato e ho pensato che si sbagliassero.

Spiegando la sua decisione di mediare, Bennett ha detto che era nell’interesse nazionale di Israele non prendere posizione nella guerra, citando i frequenti attacchi aerei di Israele in Siria. Bennett ha affermato che la Russia ha difese aeree S-300 in Siria e che se “premono il pulsante, i piloti israeliani cadranno”.

I negoziati tra Russia e Ucraina non si sono fermati agli sforzi di Bennett. Più tardi, a marzo, i funzionari russi e ucraini si sono incontrati a Istanbul, in Turchia, e sono seguiti da consultazioni virtuali. Secondo il resoconto di ex funzionari statunitensi che hanno parlato a Foreign Affairs , le due parti hanno concordato il quadro per un accordo provvisorio. Funzionari russi, incluso Putin , hanno dichiarato pubblicamente che un accordo era vicino dopo i colloqui di Istanbul.

Johnson a Kiev per mettere il veto a qualsiasi negoziato

Ma i negoziati alla fine fallirono dopo ulteriori pressioni occidentali. Boris Johnson ha visitato Kiev nell’aprile 2022, esortando Zelensky a non negoziare con la Russia. Secondo un rapporto dell’Ukrainska Pravda , ha affermato che anche se l’Ucraina fosse pronta a firmare un accordo con la Russia, i sostenitori occidentali di Kiev non lo erano.

Più tardi, in aprile, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha affermato che alcuni paesi della NATO volevano prolungare la guerra in Ucraina. “Dopo i colloqui di Istanbul, non pensavamo che la guerra sarebbe durata così a lungo… Ma, dopo la riunione dei ministri degli Esteri della NATO, si è avuta l’impressione che… ci sono quelli all’interno degli Stati membri della NATO che vogliono che la guerra continui, lascia che la guerra continui e la Russia si indebolisca. A loro non importa molto della situazione in Ucraina”, ha detto Cavusoglu.

Pochi giorni dopo i commenti di Cavusoglu, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha ammesso che uno degli obiettivi degli Stati Uniti nel sostenere l’Ucraina è vedere la Russia “indebolita”.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago