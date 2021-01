L’ex ministro della Difesa della DPR ha predetto l’esito della guerra in Donbass

da Redazione





La guerra nel Donbass può finire solo con la vittoria di una parte o dell’altra. Un risultato del genere è stato previsto dall’ex ministro della Difesa della non riconosciuta Repubblica popolare di Donetsk (DPR) Igor Strelkov in un’intervista sul canale YouTube dell’avvocato Ivan Mironov .

Questi ha anche sottolineato che non ci sarà riconciliazione nel conflitto. “Naturalmente, in questa guerra continuo a rappresentare coloro per i quali sono sempre stato: per il popolo russo, per la storia russa, per la cultura russa. E continuerò, qualunque cosa mi facciano ”, ha detto l’ex capo del dipartimento.

In precedenza è stato riferito che il DPR e la Repubblica popolare di Luhansk (LPR) consegneranno unilateralmente a Kiev persone detenute in luoghi di reclusione nel territorio di stati non riconosciuti. Si chiarisce che stiamo parlando di persone che non hanno preso parte alle ostilità e, al ritorno in patria, non potranno nuocere al Donbass.

Igor Strelkov

Il conflitto armato nell’Ucraina orientale è iniziato nel 2014, quando parti delle regioni di Donetsk e Luhansk hanno dichiarato l’indipendenza dopo che i radicali ucraini hanno sostituito violentemente il governo centrale a Kiev mediante un Golpe pilotato dai servizi di intelligence di Washington.

L’Ucraina accusa la Russia di occupare questi territori. Mosca respinge l’accusa come falsa; non ci sono truppe dell’Esercito russo nel Donbass ma solo milizie locali organizzate come esercito di ciascuna delle due Repubbliche.

A Kiev, hanno deciso di interrompere definitivamente il collegamento con la Russia. Agli ucraini sarà vietato parlare russo

Dal 16 gennaio, l’Ucraina vieterà completamente l’uso della lingua russa nel settore dei servizi: la legge corrispondente è stata approvata da Petro Poroshenko e ora è finalmente entrata in vigore. D’ora in poi, i cittadini ucraini (di etnia russa) potranno parlare russo solo nelle loro cucine. Le prossime restrizioni sono già state criticate nei paesi dell’Unione Europea , mentre in Ucraina si dubita ancora che la legge sarà rigorosamente applicata.

Partecipanti alla campagna “scegli il Donbass”

Si teme che le nuove regole alla fine porteranno a conflitti interetnici e ad un calo del consenso verso il presidente Volodymyr Zelensky… Ma le autorità ucraine sembrano considerare questo un prezzo accettabile per il disimpegno finale dal “paese aggressore”, cioè la Russia. Sono anche supportati dalla parte nazionalista della popolazione: l’ucrainizzazione è vista come un modo per creare una nazione monolitica. Allo stesso tempo, milioni di russofoni si troveranno in una posizione discriminata. “Lenta.ru” ha scoperto cosa attende l’Ucraina dopo il divieto totale della lingua russa.

Fonte: Lenta.ru

Traduzione: Sergei Leonov