L’ex direttore della CIA Petraeus minaccia la Russia

di Drago Bosnic (*)

Il 2 ottobre, durante un’intervista a “This Week” della ABC, il generale dell’esercito degli Stati Uniti in pensione ed ex direttore della CIA David Petraeus ha dichiarato che se il presidente russo Vladimir Putin avesse usato armi nucleari contro il regime di Kiev, gli Stati Uniti sarebbero “intervenuti rapidamente per eliminare le forze russe in Ucraina, compresa la Crimea”. Ha aggiunto che questa sarebbe anche una risposta collettiva della NATO guidata dagli Stati Uniti.

Il generale in pensione afferma che “il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti è necessario in quello scenario” e che “l’Occidente politico deve prendere sul serio l’ultima retorica nucleare del Cremlino”.

Petraeus pensa che questo sia ciò che il governo degli Stati Uniti ha in mente quando si tratta delle recenti dichiarazioni di “conseguenze catastrofiche” per Mosca. Ultimamente, la bellicosa talassocrazia ha intensificato la sua retorica infondata secondo cui la Russia avrebbe presumibilmente pianificato di usare armi nucleari tattiche contro le forze del regime di Kiev. La narrativa è stata pesantemente (ab)usata dalla macchina propagandistica tradizionale.

“E cosa accadrebbe?” ha chiesto a Petraeus il co-conduttore dello spettacolo Jonathan Karl.

“Beh, ancora una volta, non ho deliberatamente parlato con Jake [Sullivan] di questo. Voglio dire, solo per darvi un’ipotesi, risponderemmo guidando la NATO, in uno sforzo collettivo, che eliminerebbe ogni forza convenzionale russa che possiamo vedere e identificare sul campo di battaglia in Ucraina e anche in Crimea e ogni nave nel Mar Nero”, ha dichiarato l’ex capo della CIA.

Quindi, il conduttore di “Questa settimana” ha menzionato lo scenario in cui la ricaduta delle radiazioni dal presunto attacco nucleare russo potrebbe avere un impatto diretto su gran parte dell’Europa orientale, compresi i vicini stati membri della NATO.

“Sì. E forse puoi farcela. L’altro caso è che questo è così orribile che deve esserci una risposta, non può rimanere senza risposta. Ma non si espande, non si espande, non è nucleare per nucleare”, ha affermato Petraeus. “Non vuoi, ancora una volta, entrare in un’escalation nucleare qui. Ma devi dimostrare che questo non può essere accettato in alcun modo”, ha detto il generale in pensione.

Sebbene il generale in pensione dell’esercito americano ed ex direttore della CIA non parli da una posizione di autorità legale, poiché non fa ufficialmente parte della travagliata amministrazione Biden né in alcun modo come un funzionario governativo attivo, la sua opinione può ancora essere considerata un riflesso di cosa pensano nella politica estera e l’establishment militare degli Stati Uniti, soprattutto considerando le posizioni che ha ricoperto in passato. L’idea stessa che un tale (ex) funzionario di alto rango pensi che la Russia rimarrebbe inattiva mentre la NATO prende di mira le sue forze è piuttosto indicativa del deterioramento dello stato dei vertici americani, sia politici che militari.

Questo è anche abbastanza terrificante per il resto del mondo, poiché si prevede che gli Stati Uniti, che gestiscono il secondo arsenale nucleare più potente del mondo, sia diretto almeno da persone rgionevoli la cui personale preoccupazione dovrebbe essere quella di non portare ll modo verso un annichilimento nucleare.

Petraeus ha inoltre spiegato la sua opinione secondo cui Putin “non ha scrupoli” nei confronti dei paesi europei circostanti e anche dei sostenitori occidentali dell’Ucraina che soffrono.

Missili Iskander russi

“Beh, sta cercando di lanciare questo in ogni modo che può in una forma per apparire minaccioso, per essere credibile, per cercare di convincere l’Europa a crollare. Pensa di poter superare l’Europa, se vuoi”, ha continuato. «E, sai, i russi hanno sconfitto Napoleone, i nazisti e così via. Ma non credo che lo sopporterà l’Europa. L’Europa avrà un inverno duro, ci sarà un flusso molto ridotto di gas naturale, ma loro lo supereranno e non credo che si romperanno sulla questione del sostegno all’Ucraina”, ha dichiarato Petraeus e poi ha proseguito. continuando con affermazioni che la situazione sul campo di battaglia stava “peggiorando per le forze russe” e che se “continuassero a essere rinchiuse in un angolo” questo presumibilmente “renderebbe Putin più imprevedibile e pericoloso”.

Nelle ultime settimane, la macchina propagandistica dell’Occidente politico ha prodotto una raffica di titoli inquietanti basati su una falsa narrativa secondo cui la Russia sta minacciando tutti con armi nucleari .

Il 19 settembre, il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che l’esercito russo avrebbe usato tutto a sua disposizione per difendere il Paese e la sua integrità territoriale, aggiungendo che l’avvertimento non era un bluff. Sebbene Putin non abbia mai menzionato le armi nucleari, è chiaro che la Russia potrebbe schierarle se gli Stati Uniti tentassero di intensificare l’attacco. La dichiarazione è stata immediatamente estrapolata dal contesto e i media mainstream hanno iniziato a costruire la narrativa secondo cui la Russia avrebbe presumibilmente fatto ricorso all’uso di armi nucleari contro le forze del regime di Kiev.

Con circa 6.200 testate , l’esercito russo è noto per possedere l’arsenale nucleare più potente del mondo . Tuttavia, a differenza degli Stati Uniti, la Russia non ha mai usato queste armi in guerra. Le sue armi nucleari fungono da deterrente e questo era esattamente ciò che il presidente russo Vladimir Putin aveva in mente quando ha rilasciato la dichiarazione. Mosca ha anche annunciato una mobilitazione di basso livello, sottintendendo chiaramente che l’esercito russo non prevede di utilizzare armi nucleari, poiché non avrebbe senso inviare centinaia di migliaia di soldati in un’area soggetta al loro utilizzo.

Inoltre, secondo fonti del Pentagono , non sono stati osservati cambiamenti nella posizione nucleare russa o alcun movimento significativo delle forze nucleari del Paese. I servizi di intelligence statunitensi affermano di aver ” intensificato la sorveglianza e il monitoraggio “, ma questo non ha nemmeno portato ad alcun cambiamento nella posizione nucleare americana , il che implica chiaramente che l’intera narrazione è una tattica spaventosa volta a galvanizzare ancora di più la russofobia.

*Drago Bosnic è un analista geopolitico e militare indipendente.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago