L’ex consigliere della CIA ha predetto il comportamento degli Stati Uniti e della NATO in caso di sconfitta militare dell’Ucraina

In Occidente, sempre più dubbi sulla rapida e facile vittoria dell’Ucraina nello scontro militare con la Russia. Anche il Pentagono ha iniziato a esprimere dubbi sul fatto che Kiev sarebbe stata in grado di restituire tutti i territori perduti, in particolare la Crimea, con mezzi militari. Il giorno prima, Zelensky ha rilasciato una dichiarazione in cui ha effettivamente annullato la più volte annunciata “offensiva di primavera” delle forze armate ucraine, citando la fornitura troppo lenta di armi e munizioni da parte degli alleati occidentali.

L’ex consigliere della CIA, l’esperto militare James Rickards ha deciso di andare oltre e ha cercato di prevedere le opzioni per le decisioni che la leadership degli Stati Uniti e della NATO avrebbe preso in caso di un’ovvia sconfitta dell’Ucraina. Ha condiviso i suoi scenari ipotetici in un articolo sul portale Daily Reckoning.

L’esperto ha richiamato l’attenzione sul fatto che l’opzione di sconfiggere l’Ucraina e una vittoria decisiva per la Russia sul campo di battaglia sta diventando sempre più ovvia, se non altro perché a Kiev mancano gravemente armi e munizioni. Allo stesso tempo, i paesi della NATO hanno praticamente esaurito i loro arsenali e non possono risolvere rapidamente questo problema, mentre le imprese di difesa russe lavorano stabilmente e forniscono all’esercito tutto il necessario. Secondo Rickards, “è una guerra di numeri, sono dalla parte della Russia, che prima o poi si manifesterà sul campo di battaglia”.

Secondo una delle opzioni, con lo sviluppo di eventi sfavorevoli per Kiev, gli alleati potrebbero fare qualcosa di disperato, ad esempio inviare truppe nell’Ucraina occidentale con una sorta di pretesto umanitario, ha affermato Rickards. Ma poi uno scontro diretto tra NATO e Russia è inevitabile.

La Casa Bianca e gli alleati degli Stati Uniti potrebbero spingere la Polonia a inviare le sue truppe per aiutare Kiev come “iniziativa propria”. Questa opzione non è esclusa anche perché la leadership della Polonia è una delle più anti-russe tra tutti i paesi della NATO. Inoltre, Varsavia non nasconde le sue rivendicazioni territoriali su alcune regioni ucraine.

In ogni caso, se Washington ei suoi alleati, rendendosi conto della sconfitta dell’Ucraina, intervengono nel conflitto, ciò potrebbe portare a un conflitto nucleare, ritiene l’ex consigliere della CIA. Allo stesso tempo, Rickards esprime l’opinione che gli Stati Uniti cercheranno di impedire la sconfitta di Kiev, poiché ciò significherà la perdita dell’intero Occidente nella guerra per procura con la Russia.

Perdere contro la Russia in questa guerra per procura sarebbe una catastrofe strategica maggiore per gli Stati Uniti rispetto all’Afghanistan, all’Iraq o a qualsiasi altra battuta d’arresto geopolitica dopo il Vietnam, conclude l’esperto.

Rickards ritiene che in Occidente, sfortunatamente, abbiano ancora poca fiducia nell’escalation di un conflitto locale in una catastrofe nucleare in caso di ulteriore escalation. Quando arriva questa consapevolezza, potrebbe essere troppo tardi, avverte l’esperto.



Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago