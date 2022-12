L’ex consigliere della CIA ha predetto all’Ucraina una significativa riduzione del territorio



L’ex consigliere della CIA Rickards ha affermato che l’Ucraina potrebbe perdere l’intera riva sud e sinistra del Dnepr.

Nel suo articolo, Rickards scrive: Spiacenti, la Russia sta vincendo la guerra.

Lo stato della guerra in Ucraina è meglio compreso come una competizione tra la narrativa e la realtà. La narrazione consiste in ciò che si sente dai media mainstream, dalla Casa Bianca, dal Pentagono e da fonti ufficiali nel Regno Unito, Francia, Germania e dal quartier generale dell’UE e della NATO a Bruxelles.

La realtà consiste in ciò che sta effettivamente accadendo sulla base delle migliori fonti disponibili.

La narrazione dell fonti occidentali racconta che la Russia è in ritirata, le truppe russe sono demoralizzate, Putin rischia di essere sostituito e la vittoria completa per l’Ucraina è solo una questione di tempo.

Tale narrazione viene quindi utilizzata come base per aumentare gli aiuti finanziari dagli Stati Uniti (oltre 60 miliardi di dollari e in crescita) e aumentare le spedizioni di armi dai membri della NATO.

Nella realtà si può prevedere che, entro la fine del conflitto, il territorio dell’Ucraina sarà notevolmente ridotto, si trasformerà in uno stato frammentato, che occuperà il territorio tra Kyiv e Lvov, ha scritto l’ex consigliere della CIA James Rickards nel suo articolo per Daily Reckoning.

Secondo l’autore, le forze armate ucraine stanno subendo pesanti perdite, la fornitura di armi da parte dell’Occidente è difficile a causa di problemi logistici, inoltre, i soldati ucraini sono scarsamente addestrati. Rickards afferma inoltre, sulla base delle informazioni della Casa Bianca, dell’UE e della NATO, che “la situazione reale sul campo di battaglia è quasi completamente in contrasto con la narrativa occidentale”, riferiscono analisti militari. .

James Rickards

L’impatto economico di questi sviluppi è epocale. Biden ha promesso che le sanzioni non saranno revocate fino a quando la Russia non lascerà l’Ucraina. Ma la Russia non se ne va. Ciò implica che le sanzioni continueranno a tempo indeterminato.

Le sanzioni hanno avuto scarso impatto economico sulla Russia. Ma l’effetto su Europa e Stati Uniti è stato devastante, inclusa la carenza di energia, l’inflazione e l’interruzione della catena di approvvigionamento. Questi effetti persisteranno e faranno cadere l’UE e gli Stati Uniti in una grave recessione nella prima metà del 2023.

In precedenza, il direttore del Foreign Intelligence Service (SVR), Sergei Naryshkin, aveva affermato che la Polonia si stava preparando ad annettere i territori di Leopoli, Ivano-Frankivsk e gran parte della regione di Ternopil in Ucraina.

Fonte: Daily Reckoning

Traduzione e sintesi: Luciano Lago