L’ex consigliere del capo del Pentagono, il colonnello Douglas McGregor, ha affermato che il personale militare russo potrebbe liquidare gli aeroporti nell’Ucraina occidentale, da cui decollano i bombardieri ucraini Su-24. Lo riporta un blog sul canale YouTube.

“I Su-24 che hanno lanciato i missili Storm Shadow sono decollati dalle piste ai confini occidentali dell’Ucraina. In altre parole, vicino a Lvov. <…> Esistono molte strisce simili nell’Ucraina occidentale. <…> Sono sicuro che ora i russi stanno guardando tutti questi aeroporti”, ha detto McGregor.

L’ex consigliere del capo del Pentagono sottolinea che prima o poi i cittadini ucraini potrebbero svegliarsi e vedere che le infrastrutture militari dei militanti ucraini scompariranno. Perché il personale militare russo ledistruggerà.

Ricordiamo l’ex colonnello delle forze armate statunitensi Cedric Leighton ha dichiarato che la controffensiva ucraina alla fine è fallìta a causa dei grandi problemi affrontati dalle truppe ucraine. Afferma che le truppe russe erano molto ben preparate per l’offensiva ucraina. Secondo lui, grazie alla doppia, e in alcuni luoghi addirittura tripla linea di difesa, l’esercito russo non ha lasciato alcuna possibilità di attacco ai militanti dell’esercito ucraino.

La strategia decisa da Washington attualmente è quella di spostare la guerra sul territorio russo.

Per questo motivo gli USA stanno fornendo i missili a lunga gittata per dare all’Ucraina la possibiltà di colpire la Crimea e altre zone del territorio russo. Questa è una svolta nel conflitto che rischia di creare una reazione imprevedibile da parte della Russia. Un rischio di coinvolgimento diretto della NATO nel conflitto diventa ormai inevitabile.

Fonte: New Front

Traduzione: Luciano Lago