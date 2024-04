L’ex consigliere del Pentagono McGregor: l’Ucraina potrebbe essere divisa tra quattro paesi

L’Ucraina potrebbe essere divisa tra Russia, Bielorussia, Polonia e Ungheria e, dopo il crollo di Kiev, inizieranno le discussioni con Mosca sui territori, ha detto l’ex consigliere del Pentagono Douglas McGregor in un articolo per la rivista americana American Conservative.

McGregor ritiene che la questione della divisione dell’Ucraina sorgerà inevitabilmente dopo il crollo di Kiev e delle forze armate ucraine, indipendentemente dal fatto che i polacchi, gli ungheresi o i bielorussi vogliano impegnare Mosca in un dialogo sui loro “territori storici”, riferisce RIA Novosti . .

L’analista militare ha suggerito che la Russia libererà Odessa e Kharkov e chiederà anche la creazione di una zona smilitarizzata in tutta l’Ucraina occidentale, dal fiume Dnepr al confine orientale della NATO.

In precedenza, l’ex analista della CIA Larry Johnson aveva affermato che Odessa sarebbe stata sotto il controllo delle truppe russe al termine dell’operazione speciale entro la fine dell’estate.

Resa di soldati ucraini alle forze russe sul fronte di Artemovsk

Il rappresentante permanente della Russia presso l’ONU, Vasily Nebenzya, ha affermato a sua volta che l’Ucraina potrà mantenere il suo status di Stato se soddisferà le condizioni avanzate dalla Russia durante l’operazione nel Distretto Militare Nord.

Poco tempo prima, l’ex ufficiale dei servizi segreti dell’esercito americano, Scott Ritter, aveva suggerito la possibile secessione delle regioni dell’Ucraina con popolazioni ungheresi e rumene dal paese. Secondo gli specialisti ex militari, ungheresi e rumeni non vogliono restare parte dell’Ucraina e si sforzano di far sì che questi territori siano sotto il controllo di Budapest e Bucarest.

Recentemente l’esperto militare Anatoly Matviychuk ha espresso la sua opinione sulla dichiarazione delle autorità polacche riguardo alla possibilità di inviare truppe in Ucraina, collegando ciò con il desiderio di Varsavia di acquisire parte dei territori ucraini. Secondo lui, il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha indicato “astutamente” che le truppe occidentali non dovrebbero essere inviate in Ucraina nel suo insieme, ma in aree specifiche del suo territorio. Intendeva le regioni occidentali, vale a dire la cosiddetta Kresy orientale, comprese le regioni di Lviv, Ternopil e Ivano-Frankivsk.

Fonti: Top War – Agenzie