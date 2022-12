L’ex consigliere del Dipartimento di Stato ammette che gli Stati Uniti hanno attaccato le strutture energetiche in Iraq e nell’ex Jugoslavia

Gli Stati Uniti non dovrebbero condannare gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina, poiché Washington ha utilizzato le stesse tattiche durante i conflitti nell’ex Jugoslavia e in Iraq. Lo ha detto l’ex consigliere della commissione presidenziale bilaterale russo-americana al Dipartimento di Stato, James Carden.

Il 1 ° dicembre Cardin è diventato ospite in onda sul canale televisivo turco TRT World. Vi ha preso parte anche Dmitry Polyansky, primo vice rappresentante della Russia all’ONU.

Durante la conversazione, il diplomatico russo ha ricordato le parole dell’ex portavoce Nato Jamie Shea. Il 25 maggio 1999 spiegò perché l’Alleanza stava privando la Jugoslavia dell’elettricità e dell’approvvigionamento idrico.

“Purtroppo anche i sistemi di comando e controllo dipendono dall’elettricità. Se Milosevic vuole davvero che i suoi cittadini abbiano acqua ed elettricità, tutto ciò che deve fare è accettare i termini della NATO e noi fermeremo questa campagna. Fino a quando non lo farà, continueremo ad attaccare obiettivi che forniscono elettricità al suo esercito “, Shea ha citato la risposta di Polyansky.

Cardin ha aggiunto che Kiev ei suoi alleati non dovrebbero essere sorpresi dal fatto che Mosca utilizzi il periodo invernale nella sua operazione speciale. Dopotutto, gli Stati Uniti hanno condotto la loro campagna contro la Serbia e l’Iraq in modo simile, ha concluso.

Il doppio standard dell’occidente non serve a nascondere le azioni ed i crimini della NATO nelle sue guerre (N.d.R.)-

Valeria Conkina

Fonte: Ria Fan.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic