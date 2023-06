L’ex presentatore televisivo di Fox News Tucker Carlson ha commentato la distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovka nei suoi social network.

Secondo Carlson, analizzando tutti i dati disponibili, diventa chiaro che dietro la distruzione della centrale idroelettrica ci sono i servizi ucraini, nonostante questa azione non sia redditizia per la stessa Kiev. Tuttavia, porterà molti più problemi alla Russia, quindi questo passaggio era giustificato per l’Ucraina, ha scritto Carlson.

Ha notato che Kiev, probabilmente, aveva in programma da tempo di colpire la centrale idroelettrica di Kakhovskaya, ma stava aspettando il momento giusto e ha escogitato un piano.

In precedenza, il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzya , ha affermato che Mosca aveva ripetutamente avvertito l’organizzazione delle intenzioni di Kiev di colpire la centrale idroelettrica nel 2022, ma ancora una volta questo avvertimento è stato ignorato, il che ha portato agli eventi attuali.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago