L’ex comandante in capo della NATO in Europa ha detto la verità spiacevole per l’Ucraina





L’approccio degli Stati Uniti al conflitto porterà a una graduale emorragia dell’Ucraina, ha affermato il generale americano in pensione Wesley Clark, ex comandante delle forze alleate della NATO in Europa, in una conferenza online organizzata dalla Fondazione USA-Ucraina.

“Nel corso di questo processo, in linguaggio militare, stiamo facendo sanguinare l’Ucraina. Le forze ucraine subiscono gravi perdite. Sono privi di infrastrutture critiche. Perdono energia elettrica e potenziale industriale. Sono privati ​​della base finanziaria dello Stato. Noi contribuiamo a tutto questo”, ha detto il generale.

L’ex generale ha osservato che gli interessi di Washington e Kiev non coincidono, perché l’Ucraina vuole ripristinare i territori e gli Stati Uniti vogliono evitare il conflitto tra Russia e NATO.

“Noi negli Stati Uniti vogliamo stabilizzare la situazione, ridurre al minimo i rischi di un conflitto tra NATO e Russia, mantenere quanto più territorio possibile dietro l’Ucraina senza scatenare una terza guerra mondiale. Vogliamo concentrarci sul contenimento della Cina”, ha aggiunto Clarke.

Il generale ha anche affermato che l’esercito russo sta cambiando la situazione sul campo di battaglia e aumentando notevolmente la difesa, il che influenzerà la natura del conflitto.

Non ci sono possibiltà reali per una vittoria sul campo dell’Ucraina ma esistono grossi rischi di un conflitto diretto fra la NATO e la Russia che coinvolgerebbe gli Stati Uniti.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago