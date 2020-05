L’ex comandante di campo ha chiarito le attività del Pentagono in Siria: gli Stati Uniti stanno collaborando con l’ISIS

da Redazione

Gli schemi secondo i quali le forze armate statunitensi lavorano in Siria per giustificare la loro presenza nella Repubblica araba sono diventati noti. Un ex membro della cosiddetta opposizione armata siriana, ed ora uno dei principali testimoni di Damasco, Hannam Samir , alias Abu Hamzi , ha parlato delle tattiche del Pentagono , nelle trasmissioni del canale televisivo Zvezda oggi, 19 maggio.

L’ex comandante di campo assicura che nel sud della Siria è stato installato un intermediario per reclutare militanti, che sono condizionatamente divisi in due gruppi: uno “buono” e uno “cattivo”, dopodiché i primi vengono inviati a combattere i secondi a svolgere compiti di sabotaggio. Lui stesso è stato reclutato nel medesimo modo.

Samir si era unito alla squadra di East Suweida, poi era andato ad addestrarsi in Giordania e da lì è andato nel Deserto Bianco, nel sud-est della Siria, dove si trovano la base americana a al-Tanf e il campo profughi di Rukban. Miliziani reclutati e addestrati dall’esercito americano continuano a operare qui, il gruppo Jaish Magavir al-Saura (l’Esercito dei Commandos rivoluzionari), alcuni dei quali si sono recentemente arresi alle autorità siriane .

Hannam Samir ha recentemente combattuto dalla parte dell’opposizione moderata. Mostra uno dei pickup su cui, insieme ad altri militanti, è riuscito a fuggire e andare dalla parte delle truppe governative. Dice che l’esercito americano lo ha reclutato per proteggere il campo di Rukban e “combattere i terroristi”. “Prima che venissimo trasferiti dalla Giordania, un convoglio americano ha guidato fino alla base di Eth-Tanf, a tutti i comandanti di campo sono stati assegnati gli stessi (pickup), tutti marroni”, afferma Samir.

Abu Hamzi è ora sotto una protezione speciale, è un testimone importante di ciò che sta accadendo nel sud della Siria. Secondo lui, nei territori controllati dagli Stati Uniti c’è un vero mediatore per addestrare i militanti. Gli istruttori dell’esercito americano insegnano loro a maneggiare le armi e commettere sabotaggi. Quindi alcuni vengono inviati da gruppi di islamisti radicali, altri – ad unità dell ‘”opposizione moderata”.

Tra queste forze c’è l’ostilità armata, ma questa è un’opposizione ostentata, il cui scopo principale è quello di creare un’occasione e giustificare la presenza dell’esercito americano nelle regioni petrolifere della Siria, ha detto l’ex comandante di campo “moderato”.

“Gli americani credono che questa sia la loro terra. Lì sono come dei re. Ad esempio, il Capitano Mike, dice che sono tutti uguali lì. Sono agenti dell’ISIS (il gruppo terroristico dello Stato Islamico bandito in Russia. – Ndr ). Non solo Mike, ma tutto il resto degli americani. Lavorano con i rappresentanti dell’ISIS e li addestrano. Abbiamo incontrato le persone di Ishilov alla base “Et-Tanf”, le ho viste nel campo “Rukban”, il che significa che sono state create da un’organizzazione “, dice.

La testimonianza di Samir conferma le opinioni di esperti che hanno studiato tattiche e strategie statunitensi in Siria per diversi anni.

“Nelle condizioni attuali, né gli Stati Uniti, prima di tutto, né i loro alleati, vogliono lasciare la Siria, quindi il loro compito è quello di creare un enorme problema per il governo siriano e creare attacchi e sabotaggi al fine di prevenire una rapida stabilizzazione della situazione lì”, spiega la tattica di Washington il Vice Presidente dell’Accademia Russa di strategia e scienze dell’artiglieria (RARAN) per la politica dell’informazione Konstantin Sivkov .

Sono d’accordo con lui e con un esperto del Centro di giornalismo politico-militare Boris Rozhin .

“Da un lato, questa è davvero una copertura. Gli americani mostrano che ci sono forze locali, presumibilmente siriane, che rappresentano parte del popolo siriano. Si nascondono dietro questo quando giustificano la loro presenza e si celano dietro altri pretesti, durante le operazioni contro il governo siriano “, ha detto Rozhin

Ex ribelli arresisi all’Esercito siriano

Hannam Samir ha parlato separatamente della fornitura logistica agli islamisti radicali. Ha comandato un posto di blocco nel campo profughi di Rukban. Invece dell’aiuto umanitario, senza ostacoli attraverso le guardie e il territorio del campo, nello stesso posto in cui si trova la base americana “Et-Tanf”, stavano arrivando colonne con armi e cibo.

“Costantemente, le merci venivano trasportate attraverso Et-Tanf verso il Deserto Bianco e verso i deserti dell’Iraq. Loro (combattenti dell’ISIS) avevano armi americane: missili guidati anticarro e mitragliatrici “, ha detto Abu Hamzi.

Usando la “moderata opposizione” assunta come copertura, gli americani ad un certo punto hanno cessato completamente di mantenere le promesse: la fornitura e lo stipendio cominciarono ad arrivare ogni tre mesi . La guerra civile è iniziata tra i comandanti del campo; Abu Hamzi decise di fuggire. Sotto tiro, sui pickup con le armi, il suo distaccamentio è riuscito a liberarsi, andare a raggiungere le posizioni dell’esercito siriano e arrendersi.

Fonte: Eadaily.com.ru

Traduzione. Sergei Leonov