L’ex ambasciatore USA in Arabia Saudita consiglia al principe Bin Salman di abbandonare la partita nello Yemen ed ammettere la sconfitta





Bin Salman e la lezione afghana

Né l’Arabia Saudita è più forte dell’America, né gli yemeniti sono meno cattivi degli afgani, riconoscilo prima che sia troppo tardi.

Sembra che alcuni diplomatici ed esperti statunitensi abbiano cominciato a leggere a fondo la lezione afghana, una lezione basata su due idee: la prima è che la mera forza militare, per quanto alta, non può determinare il destino delle battaglie e delle guerre. La seconda è che la volontà del popolo è l’unica che determina il destino delle battaglie e delle guerre, anche se a distanza di tempo.

La guerra in Yemen è stata iniziata dall’Arabia Saudita circa sei anni fa per distruggere il movimento yemenita Ansarullah e riportare al potere il presidente in fuga Abd al-Mansour Hadi.

A quel tempo, il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman si assunse l’incarico di guidare la guerra per presentarsi come leader regionale. Nel corso del tempo, gli altri suoi alleati si unirono a una coalizione contro lo Yemen, incluso il principale alleato dell’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti.

Dopo sei anni, se la coalizione saudita rivede la sua provocazione contro lo Yemen in modo esplicito, definitivo e realistico, si renderà conto che nessuno dei suoi obiettivi nel conflitto è stato raggiunto. In altre parole, i sauditi scopriranno di aver perso tutte le loro carte da gioco mentre gli Stati Uniti si astengono dal continuare a guidare la coalizione.

L’ultimo attacco yemenita ai centri petroliferi dell’Arabia Saudita a Dhahran (a est dell’Arabia Saudita) non è poi che l’ultimo in ordine di tempo. Tuttavia, questo porta un messaggio critico che il regime saudita ha perso il controllo. Dopo aver cambiato il ruolo degli Emirati Arabi Uniti nello Yemen che si sono ritirati da lì, l’Arabia Saudita ha reclutato milizie mercenarie sotto i suoi auspici nello Yemen meridionale per attaccare le risorse naturali ed economiche di quel paese, pertanto le perdite e i danni al regime saudita si sono moltiplicati.



Tra gli americani che hanno tratto lezioni dalla lezione afghana c’era l’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Arabia Saudita, Charles Freeman , che ha dato consigli all’Arabia Saudita con cui l’ha invitata ad ammettere la sconfitta e a ritirarsi dallo Yemen, altrimenti Ansar Allah non l’avrebbe lasciata ritirare le truppe senza chiedere in cambio una grande umiliazione.

Pertanto, i sauditi dovrebbero accettare questa realtà e lasciare lo Yemen. Perché la guerra è completamente fallita e le sue vittime aumentano ogni giorno. Sarebbe logico se Riyadh cogliesse l’ultima opportunità per tenersi lontano da una sconfitta simile e non perdere più le carte da gioco finali.

Combattenti Houthi dello Yemen (hanno messo in scacco i sauditi)



L’ambasciatore Freeman, che era anche l’ex assistente del segretario alla Difesa per gli affari di sicurezza internazionale, ha cercato di giustificare il suo consiglio all’Arabia Saudita, in un’intervista al quotidiano americano “Cradley”, dicendo che l’unico interesse dell’America nello Yemen, oltre al desiderio per frenare gli attacchi dal suo suolo, è stato quello di mostrare sostegno a Regno. L’utilizzo continuato dell’Arabia Saudita come alleato e socio in affari per compensare il deterioramento di altri aspetti del rapporto USA-Saudita.

Nel giustificare il suo consiglio all’Arabia Saudita , Freeman ha anche invocato la mancanza di sostegno popolare in America per aiutare i sauditi nella loro guerra contro lo Yemen e, d’altra parte, c’è una grande opposizione in America per aiutare i sauditi a continuare le loro avventure militari nello Yemen.

Non abbiamo bisogno di elencare un’enorme quantità di prove e conferme, per esporre le giustificazioni di Freeman e per dimostrare che non sono lontane dalla verità. L’America era ed è ancora pienamente coinvolta nell’aggressione saudita, incluso degli Emirati, oltre che “israeliana” contro il popolo dello Yemen . L’Arabia Saudita non è in grado di continuare la sua aggressione contro lo Yemen solo per una settimana senza assistenza di Stati Uniti, Gran Bretagna e “Israele”, e che Washington non ha mai preso in considerazione il rifiuto popolare americano della guerra allo Yemen, poiché l’ha completamente ignorato, perché ritiene che l’aggressione allo Yemen sia nel suo interesse e in quello di “Israele”.

Freeman ha dovuto giustificare il suo consiglio all’Arabia Saudita dichiarando la sua sconfitta e il suo ritiro dallo Yemen, paragonandolo con lo scandaloso ritiro del suo paese dall’Afghanistan , lontano da tutto questo assurdo proseguimento di una guerra ventennale. La lezione dell’Afghanistan è la migliore lezione pratica per i leader sauditi. Come l’Afghanistan , lo Yemen era ed è tuttora il cimitero degli invasori.

D’altra parte Bin Salman deve eseguire gli ordini dell’amministrazione USA riguardo all’Afghanistan se vuole poter contare sul sostegno e protezione di Washington.

Fonti: Inside souces.com – Cradley – Al Alam

Traduzione e sintesi: Luciano Lago