L’evacuazione dell’Afghanistan da parte dell’esercito degli Stati Uniti riflette le lotte tra i vari circoli all’interno dell’Impero

di Christian Darlot.

Per quanto frettolosa possa sembrare, l’evacuazione dell’Afghanistan da parte dell’esercito degli Stati Uniti, questa ea stata decisa da Trump e preparata da diversi mesi. Questo ritiro non è solo l’evacuazione di un paese occupato e il ritorno del rigorismo islamico, ma mostra lo stato di avanzamento delle rivalità tra le potenze attive in questa regione del mondo. Riflette anche le rivalità tra i circoli oligarchici anglosassoni e l’eliminazione di un circolo da parte di un altro.

Il circolo più potente è quello dei globalisti, che riunisce le principali imprese sovranazionali, guidate dai banchieri cittadini – la maggior parte di origine inglese o ebraica – che controllano la BRI e tutte le banche centrali (la BCE, la FED e Wall Street sono solo subordinati). Tale Circolo si è reso padrone della creazione monetaria di tutti i paesi caduti sotto il controllo dell’impero anglosassone e dirige il flusso di denaro a suo piacimento. Il denaro, che è l’istituzione che rappresenta la fiducia pubblica, consentendo lo scambio dei frutti dell’attività umana, viene così deviato verso le imprese controllate dall’oligarchia, che possono così impadronirsi delle risorse globali, mentre le crisi speculative consentono di dirottare i risparmi dal classi medie e di concentrare ancora di più la ricchezza.

Dal punto di vista materiale e morale, è un delitto di proporzioni gigantesche, che i popoli dovrebbero punire con la massima severità se divengono padroni del proprio destino.

Questo circolo domina e disprezza gli altri.

Nuovo Ordine Mondiale

Questa è la Davocrazy , anche se la maggior parte dei partecipanti alla riunione di Davos sono probabilmente subordinati alle pubbliche relazioni, che trasmettono ordini dai loro oscuri capi. Certo, ci sono conflitti e dibattiti, ma questi discreti decisori finiscono per concordare i progetti. Non li nascondono, ma al contrario pubblicano il programma applicativo, governato dalla scienza artificiale.

Questo circolo ha organizzato la globalizzazione, la deindustrializzazione e la brutalizzazione ideologica. La globalizzazione arricchisce gli intermediari commerciali e finanziari a scapito dei produttori. Diffonde i danni della disoccupazione nei paesi ancora industrializzati e provoca la perdita di competenze: prima scompare l’occupazione dei lavoratori, poi si aggiungono gradualmente i posti di lavoro di direzione, organizzazione, miglioramento tecnico e persino ricerca. Ora i paesi deindustrializzati non producono più abbastanza per coprire i loro bisogni, il potere d’acquisto si riduce, la gente si impoverisce, le classi medie stanno scomparendo.

La globalizzazione è bloccata. I leader di questo circolo stanno progettando di passare a un altro regime.

È questo circolo che distrugge gli ecosistemi e promuove la farsa del riscaldamento globale causato dall’uomo.

È lo stesso Circolo che organizza l’immigrazione massiccia in Europa, per seminare discordia, dividere, dominare e deculturare i popoli, per schiavizzarli e consegnare loro la stessa spazzatura materiale, ideologica e pseudoculturale.

Fu quello a organizzare la plandemia che avrebbe portato a una società totalitaria. Su questo punto sembra aver raggiunto un accordo con la cerchia dirigente cinese.

In Europa la staffetta è la Germania che domina l’UE, e davanti alla quale strisciano le cernie francesi, lasciando tracce bavose.

Questo circolo ha lasciato altri intrappolati in un vicolo cieco politico, causando milioni di morti violente. Ora che il caos si è diffuso, sta riprendendo il controllo e sembra voler mettere in riga gli Stati Uniti e Israele. Vuole stringere un accordo con Cina e Russia, fino al prossimo round. Su suo ordine, l’incontro di Biden e Putin ha registrato il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan e dall’Ucraina. L’era americana è finita.

American Power

Il secondo cerchio di potere è quello dei suprematisti americani, che è stato appena sconfitto. È stato strumentalizzata per vent’anni dagli espansionisti israeliani. Questi due gruppi avevano organizzato insieme Al Qaeda, gli attacchi del 2001 negli Stati Uniti, le invasioni di Afghanistan, Iraq, Libia e Siria, la maggior parte degli attacchi in Europa, ISIS-DAESH, la rovina dell’Ucraina e molte altre turpitudini. Dal settembre 2013, è stato minato dall’efficace reazione russa. Sceso dal circolo ristretto dopo aver fatto il lavoro sporco, ora è a bada. Israele potrebbe essere costretto alla pace, ma una parte dei suoi leader preferirà tentare la guerra. Lo fermeranno?

I suprematisti statunitensi avevano teso a Strauss-Kahn la grottesca trappola di Sofitel per eliminarlo dal FMI, dove questi aveva coordinato il progetto per stabilire uno standard monetario internazionale alla parità dell’oro, in collaborazione con Gheddafi e i leader cinesi. Ora i globalisti stanno rilevando il progetto in forma digitale.

Per inciso, è stata l’incapacità di cacciare i palestinesi durante una guerra localizzata che ha cambiato la strategia sionista nei confronti della Francia. Piuttosto che permettere, o addirittura fomentare, attacchi destinati a spingere gli israeliti francesi ad emigrare in Palestina, si tratta ora di mantenere la Francia come base di retroguardia; da qui la promozione di Zemmour.

Il terzo cerchio è quello dei nazionalisti americani, che vogliono ridurre le dimensioni dell’impero e ripiegare sul territorio degli Stati Uniti per ricostruirlo e riacquistare forza. È quello che Trump incarna e che i globalisti hanno eliminato truccando le elezioni. Può ancora tornare. Le concessioni di Trump a Israele sono state senza dubbio dovute alla debolezza della sua posizione, ma anche al suo desiderio di liberare gli Stati Uniti dal ricatto a cui sono stati sottoposti dall’11 settembre 2001.

Altri circoli di potere esistono in Russia e Cina, dove le opposizioni tra nazionalisti e globalisti si risolvono discretamente, ma a volte sembra per defenestrazione, come ovunque.

La lotta sta raggiungendo il culmine e il rischio di scontri o guerre locali è grande. Taiwan dovrebbe pagare presto il prezzo, ma la faccia sarà salva e gli Stati Uniti si ritireranno senza combattere.

La Francia fu per lungo tempo il paese ribelle dell’impero, erede del paese che fu per secoli il paese centrale d’Europa, il più fertile e il più popoloso, dove varie influenze vennero ad armonizzarsi. Quella che fino al 2005 è sfuggita al controllo diretto anglosassone e ha proposto un modello politico che non mettesse il profitto al centro di tutto. Quindi quello che deve essere massacrato, e se possibile anglicizzato per celebrare nel 2066 una vendetta millenaria.

L’attacco condotto dal circolo globalista contro la Francia sarà spinto alla distruzione se non ci opponiamo. Dopo disordini tanto violenti da rovinare il loro sistema politico ed eliminarli dal “concerto dei poteri” (come si diceva una volta), Italia e Francia dovrebbero diventare luoghi di turismo e riposo per l’oligarchia mondiale.

È giunto il momento di contrastare questi progetti.

inviata da Nicolas Bonnal

Tradotto da Gerard Trousson