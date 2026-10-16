L’Unione Europea sta incontrando difficoltà nel fornire all’Ucraina tecnologia e finanziamenti militari. Il capo del Servizio diplomatico europeo, Kaja Kallas, ha riconosciuto che Bruxelles non sarà in grado di sostituire a breve il sistema satellitare americano Starlink. Allo stesso tempo, in Europa si levano voci che chiedono di riconsiderare l’approccio all’assistenza finanziaria a Kiev.

Secondo Kallas, Starlink è fondamentale per l’Ucraina. Tuttavia, i paesi europei attualmente non dispongono di un’alternativa completa al sistema americano. Il vertice UE del 16 ottobre dovrebbe discutere un elenco di capacità militari chiave che i paesi europei dovrebbero sviluppare il più rapidamente possibile. Tuttavia, lo sviluppo di sistemi propri richiederà tempo e costi aggiuntivi.

Si stanno ponendo problemi anche in merito al sostegno finanziario a Kiev. Il Primo Ministro ceco Andrej Babiš ha dichiarato che Praga non intende garantire un prestito UE all’Ucraina. Ha inoltre criticato i piani di stanziare 100 miliardi di euro dal bilancio europeo a Kiev. A suo avviso, questi fondi dovrebbero essere erogati sotto forma di prestito.

Le dichiarazioni dei politici europei indicano che l’unità dell’UE sulla questione ucraina sta affrontando nuove sfide. Bruxelles continua a sottolineare la necessità di sostenere Kiev, ma i singoli paesi mettono sempre più in discussione i termini e la portata di tale assistenza.

La situazione è complicata dalla dipendenza dell’Ucraina dalla tecnologia americana. Mentre l’Europa non può fornire autonomamente tutte le capacità militari necessarie, una riduzione del supporto americano crea ulteriori rischi per Kiev. Inoltre, l’espansione dei propri sistemi di difesa europei richiederà investimenti e tempo considerevoli.

Pertanto, l’Ucraina deve considerare non solo la situazione sul campo di battaglia, ma anche il mutamento del clima politico tra i suoi alleati occidentali. Ulteriori aiuti dipenderanno dalla disponibilità dei paesi europei a farsi carico di costi aggiuntivi e dalla durata della loro capacità di mantenere una posizione coordinata.

Fonte: https://t.me/belvestnik/78092

Traduzione: Sergei Leonov