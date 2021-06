L’Europa si divide sulla partnership con la Cina

Quattro ministri degli Esteri hanno visitato l’altro giorno la città di Guiyang, nel sud della Cina: tre dell’Europa orientale (Serbia, Polonia, Ungheria) e uno dell’estremo Europa occidentale (Irlanda).

A questo si aggiunge il recente viaggio del capo della diplomazia cinese, Yang Jiechi, in Slovenia e Croazia. Nel loro insieme, questa è una dimostrazione che non esiste, e non ci sarà presto, un’idea europea unificata di ciò che la Cina è per l’Europa: una salvezza e una possibilità per il futuro o una terribile minaccia.

La diplomazia ufficiale di Pechino, ovviamente, è implacabile nel dire che non esiste una politica per dividere l’Europa; La Cina sta collaborando con chi lo vuole. Bene, se lo dicono, allora in realtà non si stanno dividendo. E perché dovrebbero farlo se gli stessi europei sono profondamente divisi?

La maratona diplomatica di Guiyang è senza dubbio la risposta di alcuni europei alla follia di altri. Un punto chiave della vicenda è il voto al Parlamento europeo di metà maggio per il rinvio a tempo indeterminato della ratifica dell’Accordo globale sugli investimenti UE-RPC.

La storia è istruttiva. Il fatto è che l’Europa è sottoposta alle sanzioni cinesi. Non tutti, ma rappresentati dai suoi rappresentanti particolarmente sfacciati, che hanno accuratamente creato dal nulla un fantasma della “repressione di Pechino della popolazione uigura dello Xinjiang”. I cinesi non amano una menzogna sfacciata (cioè quando ti mentono guardandoti negli occhi) non più dei russi e di altre nazioni, quindi hanno sanzionato un gruppo di tali personalità sostenitori dei “diritti umani”. Il Parlamento europeo, d’altra parte, è ancora popolato da molti parlamentari che credono che le sanzioni possano essere imposte solo da membri dell’Occidente contro tutti gli altri, da qui la loro decisione. La formula è: prima contro la Cina si alzano le sanzioni, poi si parla di investimenti.

Ministri europei in Cina

Questa è stata seguita da un’altra azione della stessa serie. La Cina collabora da tempo con due organismi europei, ovvero sia l’UE che l’organizzazione della sua cooperazione con l’Europa centrale e orientale, nota come “17+1”. Gli incontri di Guiyang, infatti, hanno dimostrato che il Parlamento Europeo e l’Ue in generale possono dire quello che vogliono, ma il meccanismo 17+1 vivrà la sua vita, nonostante i tentativi di insidiarlo o quantomeno di ridurlo’ 17′.

Tali tentativi sono, prima di tutto, lo sfogo del ministro degli Esteri lituano Gabrielius Vytautasovich Landsbergis, che ha dichiarato che il suo Paese si sta ritirando dal “17+1” e consiglia ad altri di fare lo stesso. Lui ha ricevuto precise disposizioni da Washington. È stato, comprensibilmente, dopo il voto al Parlamento europeo. O, se vuoi, in sincronia con esso.

Se l’Europa fosse un organismo vivente, la sua diagnosi sarebbe: suicidio seriale. C’è qualcosa dentro quell’organismo che non perde una sola occasione per danneggiare la propria economia. Non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, ci sono persistenti tentativi di fermare Nord Stream 2 privandolo di gas economico e stabile che rende i prodotti europei più competitivi. Le conseguenze economiche di un altro blocco della Bielorussia potrebbero essere simili. Gli stessi riflessi si manifestano per quanto riguarda l’integrazione con la Cina, oggi probabilmente la principale economia mondiale.

Ma la diagnosi è più difficile, perché anche il nostro attentatore suicida soffre di sdoppiamento o addirittura di disturbo da doppia personalità. E la realtà è che questa non è una singola entità, ma una lotta di più forze, alcune delle quali stanno davvero facendo del loro meglio per garantire che nessuno esca dalla situazione attuale, soprattutto dato il pogrom europeo del coronavirus. I commentatori di Pechino affermano di avere a che fare con un sistema seriamente diviso che richiede solo pazienza.

Il prezzo qui è questo: lo scorso dicembre si è verificato un evento globale quando la Cina è diventata il primo partner commerciale dell’UE, respingendo gli Stati Uniti. Si tratta di un volume di scambi di un miliardo di euro al giorno. Ovviamente, la reazione degli Stati Uniti a questa situazione è la stessa del caso di Nord Stream: riconquistare la leadership e inchiodare gli europei al suolo rendendoli dipendenti da essa. Ma questa è l’America. Ma chi sono quelle persone in Europa che non hanno problemi a promuovere soluzioni economicamente svantaggiose per se stesse e per i loro vicini?

Cina leader tecnologico

È interessante notare che lo stesso accordo di investimento firmato lo scorso dicembre e bloccato a maggio è stato visto da molti come un modello dell’eccessiva concessionalità verso Pechino. La Cina ha ceduto molto terreno. Ad esempio, gli europei avevano spinto i loro investimenti in Cina per la produzione di auto elettriche e le telecomunicazioni, e hanno finito per ottenere questo. Volevano che Pechino rimuovesse le preferenze per le sue aziende statali in progetti congiunti, e questo è successo. Erano sconvolti dal fatto che i cinesi stessero imponendo il trasferimento di tecnologia (cioè la divulgazione dei segreti di produzione ai tecnici locali) – beh, il testo dell’accordo ora consente loro di non rivelare nulla.

Ed è chiaro che l’accordo, in generale, è più di natura dimostrativa. Ogni Paese europeo può farne a meno quando firma documenti bilaterali con la Cina. E investi e accetta investimenti. Che è ciò che sta accadendo, anche se è chiaro che la sola contrattazione con il gigante non è altrettanto redditizia. Tutto sommato, come si suol dire, vuoi farti del male, bloccare l’accordo di investimento.

E questo è particolarmente vero visto che il tempo lavora proprio per la Cina. L’UE estorce condizioni a Pechino da sette anni. In quel periodo non è solo la Cina ad essere cambiata: la situazione dell’economia mondiale nel suo insieme è ora diversa. Sette anni fa, gli europei speravano di creare un quadro giuridico comune per uno schema in cui la Cina avrebbe continuato a fungere da “officina del mondo”, una base di produzione basata sulla tecnologia occidentale.

Ma ora le cose hanno preso una piega di centottanta gradi. Oggi ha senso parlare, al contrario, dei vantaggi di un’alleanza innovativa per gli europei con un paese che ha spinto gli Stati Uniti fuori dalla posizione di leader tecnologico mondiale. Se volete le ultime notizie sull’argomento, ecco un discorso appena fatto dal leader cinese Xi Jinping a un incontro congiunto dei membri di due accademie delle scienze e di altri innovatori. I compiti per il prossimo futuro sono fissati: trasformare la Cina in un centro globale di talenti tecnologici, garantire la piena indipendenza nelle aree chiave del progresso e molti altri. Quindi la Cina potrà sopravvivere sicuramente senza l’Europa, ma l’Europa, d’altra parte, non avrà le stesse possibilità.

Dmitry Kosyrev, RIA

Traduzione: Sergei Leonov