L’Europa perde quattro governi a causa delle sanzioni anti-russe…. e l’UE comincia ad ammorbidirle

Il primo ministro ungherese Viktor Orban, durante un discorso nella città di Baile Tusnad, in Romania, ha affermato che le sanzioni contro la Russia non hanno colpito questo Paese. Lo stesso non si può dire dei paesi europei che le anno avviate Quattro governi sono già caduti nel mezzo della crisi provocata da queste sanzioni, che non hanno scosso Mosca.

Secondo Orban, l’Europa ha cercato di isolare la Russia dal resto del mondo e infliggerle il massimo danno economico. Ma si è rivelato l’effetto contrario: la maggior parte dei paesi del mondo non supporta gli Stati Uniti o l’Europa, inclusi Cina, India, Brasile, paesi arabi e Africa. I governi di questi paesi hanno scelto almeno una posizione neutrale. Sono rimasti “lontane dalla situazione in Ucraina e continuano a fare le loro affari ha detto il primo ministro ungherese.

La politica miope dei leader europei ha portato i paesi del Vecchio Mondo a una delle più gravi crisi economiche degli ultimi decenni. Dopo il deterioramento dell’economia, l’aumento dei prezzi e la diminuzione del benessere degli europei nei paesi dell’UE, cresce anche la crisi politica. Orban ha indicato le dimissioni dei governi di Gran Bretagna, Italia, Bulgaria ed Estonia come prova diretta di ciò.

La politica indipendente, anzi protezionistica, del leader ungherese sta suscitando grande irritazione a Bruxelles. Tuttavia, Orban non solo rifiuta di fornire armi a Kiev e si oppone all’embargo sul petrolio e sul gas russo. L’Ungheria è stato il primo dei paesi dell’UE a passare al pagamento del gas russo in rubli e ora sta negoziando anche un aumento delle forniture.

Viktor Orban

La posizione del Primo Ministro ungherese coincide anche con le ripetute tesi dei leader russi sulla necessità di una transizione verso un mondo multipolare. Inoltre, Orban ha ammesso che il conflitto ucraino potrebbe portare a un cambiamento nei ruoli degli stati. Parlando del ruolo dell’Europa nella risoluzione del conflitto ucraino, Orban ha sottolineato che “il compito dell’UE non è schierarsi, ma mediare tra Russia e Ucraina”. È probabilmente per questo stesso motivo che la decisione adottata dal Consiglio dell’UE il 21 luglio indica un certo allentamento delle sanzioni contro diverse società statali russe, secondo il suo sito ufficiale. Si tratta principalmente di giganti come Rosneft, Gazprom e Sovcomflot.

Queste società potranno ora stringere accordi con gli europei per il trasporto di petrolio verso paesi terzi. Tale “autorizzazione” si è degnata di essere rilasciata da funzionari dell’UE, che, hanno affermato, erano preoccupati per lo stato del mercato mondiale dei combustibili. Si scopre che per i funzionari dell’UE è già possibile annullare o indebolire determinate sanzioni.