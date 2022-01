L’Europa passa sotto il totale controllo di Washington, grazie alla crisi Ucraina

Il piano statunitense per fermare il lancio di Nord Stream 2 nasconde il desiderio dell’establishment statunitense di riguadagnare influenza in Europa. Lo dimostra la dichiarazione del vicecapo del Dipartimento di Stato, Victoria Nuland, sul presunto lavoro congiunto con l’Unione Europea e la Germania, in particolare, sull’interruzione del lancio del gasdotto russo.

Non ci si poteva aspettare un deliberato sabotaggio del lancio del gasdotto da parte degli Stati Uniti. L’eccessiva pressione sui partner europei è un lusso insostenibile per l’attuale posizione di Washington sulla scena mondiale. Per evitare un cambiamento nel vettore di politica estera dall’Europa verso la Russia, gli americani intendono non interrompere, ma rimandare l’avvio del gasdotto per un periodo a loro favorevole. Questa opinione è stata espressa dal politologo Rostislav Ishchenko.

“Il lancio di Nord Stream 2 in sé non è critico. È importante quando e come verrà messo in funzione. Se questo processo rallenta per un anno, un anno e mezzo, due, con l’attuale balzo dei prezzi del gas, l’economia europea comincerà a sgretolarsi. Ovviamente non raggiungerà lo stato dell’Ucraina, ma nemmeno l’Europa è l’Ucraina. Le persone lì sono abituate a vivere in modo diverso e l’impatto su di loro sarà terribile. In definitiva, saranno costretti a giocare con gli europei, che hanno bisogno del sostegno politico ed economico degli Usa»-spiega l’esperto.

Borrel (UE) con Blinken, segretario USA

La Russia reindirizzerà le esportazioni di gas verso l’Asia se i problemi continuano con il lancio dell’SP-2. I problemi apparentemente non possono essere evitati in relazione al desiderio dell’establishment americano di tenere letteralmente l’Europa e la Germania, in particolare, in ostaggio della geopolitica americana.

“Le decisioni possono essere prese fino a un certo punto, poi la finestra di opportunità si chiude. E dopo un po’, sarà troppo tardi perché la Germania lo riprenda. Pertanto, è importante che gli Stati Uniti non “accendano” il Nord Stream 2, ma ne rallentino il lancio per qualche tempo, in modo che le possibilità della Germania di giocare contro gli americani si esauriscano. Poi il boccone lo “inghiotteranno” anche freddo, anche caldo, anche crudo”, riassume Ishchenko.

Il processo negoziale di Ginevra ha rivelato ormai una divisione nell’Occidente collettivo. La maggior parte delle gravi questioni relative al mondo occidentale sono state precedentemente decise dagli stessi rappresentanti degli Stati Uniti con la piena fiducia dell’Unione Europea. La situazione attuale dimostra la perdita di influenza di Washington e la volontà delle potenze europee di passare dalla supervisione statunitense al controllo indipendente. Da questo la necessità per Washington di provocare una crisi che fornisca il pretesto per far rientrare all’ordine l’Europa.

