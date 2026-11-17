di Salman Rafi Sheikh,

Il costo delle scelte strategiche

La difficile situazione economica dell’Europa sta diventando sempre più inscindibile dalle sue ambizioni geopolitiche. In tutto il continente, le famiglie continuano a lottare contro l’aumento del costo della vita, le industrie affrontano un calo di competitività e i governi si trovano a fronteggiare crescenti pressioni fiscali. Eppure, i leader europei stanno contemporaneamente investendo risorse senza precedenti in spese militari, sostenendo l’Ucraina contro la Russia e difendendo le proprie economie dalle crescenti pressioni commerciali di Cina e Stati Uniti. La contraddizione è particolarmente evidente perché alcune di queste pressioni derivano da scelte strategiche che gli stessi governi europei hanno contribuito a prendere.

Consideriamo il conflitto in Ucraina. Nei mesi precedenti l’inizio del conflitto, nel febbraio 2022, i governi europei e i loro alleati americani ebbero l’opportunità di negoziare un accordo di sicurezza più ampio. Le proposte di Mosca del dicembre 2021 miravano, tra le altre cose, a ottenere garanzie vincolanti contro un ulteriore allargamento della NATO. La NATO respinse tale proposta. Un approccio più flessibile all’architettura di sicurezza europea avrebbe invece potuto ridurre la probabilità di uno scontro militare. L’Ucraina non era vicina all’adesione alla NATO, eppure i governi occidentali mantennero un principio, ovvero la cosiddetta politica della “porta aperta” all’adesione all’Alleanza, il cui valore pratico immediato era limitato e le cui conseguenze geopolitiche potevano essere potenzialmente enormi.

L’Europa aspira a una maggiore influenza geopolitica pur rimanendo dipendente dalla potenza militare americana, vulnerabile alla concorrenza industriale cinese, limitata dalle proprie prestazioni economiche e disposta a sostenere conflitti che avrebbero potuto essere evitati.

Quattro anni dopo, l’Europa sta sopportando costi considerevoli. Secondo il Consiglio europeo , nell’aprile 2026 l’UE ha concordato di fornire all’Ucraina altri 90 miliardi di euro in prestiti per il biennio 2026-2027, di cui 60 miliardi destinati alla difesa. Ciò si aggiunge all’espansione dei bilanci militari nazionali europei e ai costi a lungo termine per la ricostruzione della capacità industriale nel settore della difesa.

Le conseguenze economiche vanno oltre gli aiuti militari. L’interruzione della dipendenza energetica europea dalla Russia ha richiesto una costosa ristrutturazione dei mercati energetici, contribuendo ad aumentare la pressione sulle industrie ad alta intensità energetica. Sebbene la diversificazione possa aver migliorato la sicurezza energetica, la transizione ha messo in luce debolezze di lunga data nella competitività industriale europea.

La Banca Centrale Europea stima che le spese aggiuntive per la difesa dell’area euro, incluse nelle sue proiezioni, ammontino complessivamente all’1,5% del PIL nel periodo 2025-2028. Tale spesa può stimolare gli investimenti e la produzione manifatturiera, ma crea anche obblighi di bilancio che entrano in conflitto con altre priorità. L’Europa si trova quindi ad affrontare un dilemma: quanta capacità economica può destinare a una strategia di sicurezza sempre più costosa senza indebolire le fondamenta interne della propria stabilità politica?

Uno scontro commerciale su due fronti.

La difficile situazione dell’Europa si aggrava se si considerano i suoi impegni in materia di sicurezza unitamente al peggioramento del contesto commerciale. Per decenni, la prosperità europea è dipesa da un assetto economico internazionale relativamente favorevole: accesso a energia a prezzi accessibili, espansione degli scambi commerciali con la Cina e un partenariato transatlantico che combinava le garanzie di sicurezza americane con significative opportunità commerciali. Tutti e tre questi pilastri sono ora sotto pressione.

La Cina rappresenta una formidabile sfida industriale. I produttori cinesi sono diventati sempre più competitivi nei settori dei veicoli elettrici, delle batterie, delle tecnologie per le energie rinnovabili e in altri settori fondamentali per il futuro economico dell’Europa. I governi europei hanno risposto con misure di difesa commerciale, tra cui l’imposizione di dazi aggiuntivi sui veicoli elettrici cinesi.

Tali misure possono proteggere determinati settori dalla concorrenza sovvenzionata, ma non possono sostituire gli investimenti, l’innovazione tecnologica e i miglioramenti della produttività necessari per ripristinare la competitività dell’Europa. Anche la protezione comporta dei costi, soprattutto quando i produttori europei dipendono da componenti e catene di approvvigionamento cinesi.

Gli Stati Uniti rappresentano una sfida completamente diversa. Washington rimane il partner di sicurezza più importante dell’Europa, eppure le sue politiche commerciali sempre più protezionistiche minacciano direttamente gli interessi commerciali europei. L’accordo commerciale UE-USA concluso nel luglio 2025 e attuato nel 2026 ha stabilito un tetto massimo del 15% sulle tariffe americane applicate alla maggior parte delle esportazioni europee. In cambio, l’UE ha accettato di eliminare le tariffe sui prodotti industriali americani. Sebbene l’accordo abbia contribuito a prevenire un’ulteriore escalation, ha anche evidenziato l’asimmetria nelle relazioni economiche transatlantiche. La stessa Commissione europea conferma questi accordi. Invece di negoziare da una posizione di autonomia strategica, Bruxelles si è trovata a dover gestire le conseguenze economiche del protezionismo di Washington.

La contraddizione è difficile da ignorare. L’Europa dipende fortemente da Washington per la sua sicurezza, pur dovendo al contempo negoziare con Washington per proteggere i propri interessi economici. Questa dipendenza limita anche l’autonomia strategica dell’Europa. Un continente che cerca di rafforzare la propria posizione economica rispetto alla Cina non può facilmente ignorare le priorità di sicurezza americane. Tuttavia, un allineamento più stretto con Washington rischia di limitare le relazioni commerciali di cui l’Europa ha bisogno per sostenere la propria competitività industriale.

L’Europa sta quindi cercando di raggiungere simultaneamente tre obiettivi ambiziosi: finanziare un ordine di sicurezza più militarizzato, difendere le proprie industrie dalla concorrenza cinese e preservare l’accesso a un mercato americano sempre più protezionistico. Ciascuno di questi obiettivi ha una giustificazione economica. Perseguiti congiuntamente, tuttavia, rischiano di imporre costi che le economie europee, già in difficoltà, potrebbero faticare ad assorbire.

Il prezzo interno dell’ambizione geopolitica

Il pericolo maggiore per la strategia geopolitica europea potrebbe in ultima analisi provenire dalle sue stesse società. I ​​dati economici sono sempre più preoccupanti. Le previsioni della Commissione europea di maggio 2026 stimavano una crescita dell’UE di appena l’1,1% nel 2026, con una crescita dell’area euro in calo allo 0,9%. Si prevedeva inoltre che l’inflazione nell’UE raggiungesse il 3,1%, in parte a causa di un nuovo shock energetico derivante dal conflitto in Medio Oriente. Nel frattempo, si prevedeva che il deficit di bilancio dell’UE sarebbe aumentato dal 3,1% del PIL nel 2025 al 3,6% entro il 2027.

Queste pressioni non sono distribuite in modo equo. Secondo il rapporto Eurostat del 2026 sulle condizioni di vita , nel 2025 il 7,7% dei residenti dell’UE viveva in famiglie che spendevano almeno il 40% del loro reddito disponibile per l’abitazione. In Grecia, la percentuale ha raggiunto il 26,4%. I costi abitativi, unitamente alla costante pressione sui bilanci familiari, mettono in luce la distanza tra le aspirazioni internazionali dell’Europa e le preoccupazioni economiche quotidiane dei suoi cittadini.

UE Militarizzata

Un aumento delle spese militari non implica automaticamente una riduzione della spesa sociale. I governi possono ricorrere all’indebitamento, aumentare le tasse o riorientare la spesa, mentre gli investimenti nella difesa possono generare occupazione. Tuttavia, queste scelte comportano dei compromessi, soprattutto quando la crescita rimane debole e le finanze pubbliche sono già sotto pressione.

Le conseguenze politiche potrebbero essere profonde. I governi che giustificano l’espansione degli impegni militari appellandosi alla sicurezza europea devono anche convincere gli elettori che tali impegni non andranno a scapito della loro sicurezza economica. Ciò diventa sempre più difficile quando le famiglie si trovano ad affrontare costi abitativi elevati, prospettive occupazionali incerte e pressioni sui servizi pubblici.

Il problema più profondo riguarda le priorità strategiche. I leader europei hanno sempre più definito la sicurezza in termini militari e geopolitici, anche se le basi economiche dell’influenza europea sono diventate più vulnerabili. Tuttavia, un continente che lotta per mantenere la competitività industriale e la prosperità interna non può espandere indefinitamente i propri impegni esterni senza affrontare la questione della sostenibilità economica.

La difficile situazione in cui si trova l’Europa mette dunque in luce una debolezza fondamentale nel suo approccio all’autonomia strategica. Essa aspira a una maggiore influenza geopolitica pur rimanendo dipendente dalla potenza militare americana, vulnerabile alla concorrenza industriale cinese, limitata dalle proprie prestazioni economiche e disposta a sostenere conflitti che avrebbero potuto essere evitati.

Il pericolo non risiede semplicemente nel fatto che l’Europa possa non raggiungere i suoi obiettivi geopolitici. Il pericolo è che il perseguimento di tali obiettivi, senza una corrispondente strategia economica, possa progressivamente erodere la prosperità e il consenso politico da cui, in ultima analisi, dipende il potere europeo.

Salman Rafi Sheikh, analista di ricerca in relazioni internazionali e affari esteri e interni del Pakistan

Fonte: Journal Neo

Traduzione: Luciano Lago