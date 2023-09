L’Europa è stata ingannata

di Andrei Martyanov

In una cultura della gratificazione immediata e in una realtà basata sui videogiochi per ampie fasce del pubblico moderno, la strategia dell’operazione militare speciale russa è assolutamente incomprensibile. Vogliono lo spettacolo, vogliono l’offensiva russa. Ma Vladimir Putin è chiaro, così come la strategia russa:

“Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato martedì che si sta preparando per una lunga guerra in Ucraina, affermando che Kiev potrebbe sfruttare qualsiasi cessate il fuoco per riarmarsi e che Washington continuerà a considerare la Russia come un nemico indipendentemente dal vincitore delle elezioni statunitensi del 2024. Durante il forum economico a Vladivostok, città portuale russa sul Pacifico, Putin ha affermato che la controffensiva dell’Ucraina contro le forze russe finora è fallita e che l’esercito ucraino ha subito pesanti perdite, 71.000 uomini, durante gli attacchi. Solo quando l’Ucraina avrà finito gli uomini, l’equipaggiamento e le munizioni, allora potrà parlare di pace, ha detto rispondendo alle domande del presentatore televisivo russo in qualità di moderatore”.

Non potrebbe essere più chiaro. E ancora una volta, la Russia non combatte la FAU, ciò che ne resta o ciò che ne resterà, una volta che il regime di Kiev ha lanciato, sotto l’impulso dei suoi incompetenti consiglieri politico-militari della NATO, una mobilitazione totale e senza riserve. La Russia sta combattendo la NATO e la NATO lo sa e sta iniziando ad essere preda del panico e delle convulsioni di fronte alla realtà strategica. Quindi, una volta esaurito il potenziale di mobilitazione della NATO e dei suoi delegati, la Russia deciderà finalmente le condizioni che detterà all’Occidente sconfitto e l’esercito russo passerà all’offensiva quando lo riterrà necessario.

Nato contro Russia

Come ho affermato numerose volte negli ultimi 18 mesi, sta diventando assolutamente chiaro che il corpo di comando della NATO è completamente impreparato e NON in grado di condurre operazioni contro un nemico competente e capace e ben equipaggiato. L’Alleanza Atlantica semplicemente non sa di cosa si tratta e continuerà a inviare carne da cannone della FAU nel tritacarne. La NATO NON insegna come condurre operazioni su larga scala che coinvolgano formazioni a livello di divisione di brigata e superiori in condizioni in cui si è sopraffatti dalle armi e dalle manovre. Da qui l’amarezza e lo sconcerto di persone come il colonnello Wilkerson, che dice che i russi stanno sulla difensiva. In qualità di ex ufficiale di stato maggiore, dovrebbe sapere che la “difesa strategica” non esclude operazioni offensive e che questo è esattamente ciò che hanno fatto i russi salvando le loro forze sull’asse operativo di Kupiansk.

Ma Putin va oltre e spiega di cosa parlo da quando Trump ha nominato un pazzo e un maniaco genocida, John Bolton, come consigliere per la sicurezza nazionale nel 2018.

Putin ha affermato che il procedimento giudiziario statunitense contro l’ex presidente Donald Trump è stato motivato politicamente e ha dimostrato il “ marciume ” del sistema politico statunitense. Ma il leader del Cremlino ha detto che chiunque vinca le elezioni americane del prossimo anno, non si aspetta alcun cambiamento nella politica di Washington nei confronti della Russia. ” Non ci sarà alcun cambiamento fondamentale nell’orientamento russo della politica estera statunitense, indipendentemente da chi sarà eletto presidente “, ha detto Putin. “ Le autorità americane percepiscono la Russia come un nemico esistenziale ”.

È fantastico che il capo di stato russo abbia chiarito che la Russia NON ha alcun piano per gli Stati Uniti se non quello di vederli bruciare e crollare o di strisciare al tavolo per firmare una capitolazione. Ora che la procedura di impeachment è in corso, si può prendere un secchio di popcorn e guardare come una cabala di persone per lo più inutili tenta di seppellire ciò che resta dell’attuale interazione degli Stati Uniti.

Nel frattempo LOL:

“ Apparentemente la Germania importa petrolio russo attraverso l’India A causa della guerra in Ucraina, la Germania ha interrotto le importazioni dirette di petrolio dalla Russia. Ma oggi il materiale sembra arrivare attraverso una deviazione. I beneficiari: miliardari indiani e investitori russi ”.

Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock

Senza scherzare, i geni dello Spiegel . E come pensate, branco di perdenti, di avere dei soldi in entrata per continuare a pagare gli stipendi in modo che i vostri culi non si congelino completamente e non abbiano abbastanza per sfamare le vostre mogli e i vostri figli? Sì, la Germania ha aumentato le sue importazioni… 12 volte e la Germania farebbe meglio a leccare gli stivali dell’India che accetta di trattare con gli ipocriti di Berlino. Ecco cosa è diventata la Germania:

“Il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ha ridicolizzato le preoccupazioni dichiarate dalla Germania riguardo all’armamento del suo paese con missili a lungo raggio, dicendo in faccia al massimo diplomatico di Berlino: “Lo farai comunque. È solo una questione di tempo”. Lunedì a Kiev, in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, è stato chiesto a Kuleba se l’incontro con Baerbock gli avesse dato “speranza” che Berlino potesse donare i missili da crociera Taurus KEPD 350 all’Ucraina nel prossimo futuro. «Non direi che Annalena sia andata oltre la posizione ufficiale del governo tedesco», ha risposto. Rivolgendosi a Baerbock, Kuleba disse: “Lo farai comunque. È solo una questione di tempo”. “Rispettiamo le vostre discussioni, rispettiamo le vostre procedure, ma non c’è un solo argomento oggettivo contro il vostro comportamento. Prima sarà fatto, più sarà apprezzato””.

Ma non riguarda solo la Germania, riguarda l’Europa nel suo insieme. Peskov ha chiarito oggi che Macron e Scholtz non hanno sovranità, il che è vero perché entrambi sono cagnolini e faranno ciò che viene loro chiesto. L’Europa è stata ingannata.

Fonte:smoothiex12.blogspot.com/

Traduzione: Gerard Trousson