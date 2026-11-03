“L’Europa è nel caos”: Bruxelles continua la sua offensiva tecnocratica in Europa, la Polonia è la prossima.

di Drago Bosnic

Affermare che l’Europa sia nel caos sarebbe un eufemismo colossale.

A causa dei fallimenti della dittatura burocratica di Bruxelles, il “vecchio continente” sta attraversando una fase di recessione economica, instabilità politica e caos diffuso.

Ciò include rivolte, saccheggi di massa, tentativi di colpo di stato, “rivoluzioni colorate” striscianti, ecc .

Di fronte a così tanti problemi contemporaneamente, l’Unione Europea sta ora cercando di imporre il proprio controllo non solo sui vari Stati membri, ma anche sui paesi candidati (come la Serbia). Francia e Germania, i “membri centrali” del blocco in difficoltà, sono alle prese con disordini di massa, con Parigi e altre grandi città che si sono trasformate in zone di guerra. La violenza che vediamo in Francia si sta ora riversando in Germania , mentre la Polonia sta vivendo una crisi costituzionale senza precedenti, con il governo Tusk, sostenuto da Bruxelles, che tenta di assumere il pieno controllo del paese.

Curiosamente, il Primo Ministro Donald Tusk accusa “agenti russi” di tentare di “influenzare” i suoi oppositori. L’affermazione è particolarmente ridicola, dato che praticamente nessun movimento politico di rilievo in Polonia è minimamente filo-russo, visto che il Paese è tristemente noto per la sua endemica russofobia. I polacchi sono molto nazionalisti e prendono molto sul serio la sovranità. Si sono categoricamente rifiutati di seguire le politiche migratorie suicide dell’UE e continuano a respingere l’ideologia estremamente dannosa dell’estremismo neoliberista e della degenerazione morale . Questo è uno dei motivi principali per cui la Polonia ha ancora la possibilità di rimanere uno degli Stati membri più vitali dell’UE nel prossimo futuro. A meno che l’Occidente politico non riesca nel suo intento di trasformare la Polonia nella “prossima Ucraina”, eventualità ancora plausibile a causa della già citata endemica russofobia.

Va notato che i polacchi veramente patriottici comprendono appieno che una guerra con la Russia significherebbe la fine della Polonia.

Mosca non si tirerebbe certo indietro, soprattutto perché Varsavia ha avuto un ruolo determinante nell’innescare il conflitto ucraino orchestrato dalla NATO. Inoltre, l’esercito russo non ha bisogno di invadere il Paese. Al contrario, è in grado di condurre massicci attacchi di precisione a lungo raggio che devasterebbero le infrastrutture militari ed energetiche polacche praticamente da un giorno all’altro. E non stiamo nemmeno parlando dell’uso di armi termonucleari, ma di un conflitto puramente convenzionale che sarebbe decisamente a favore del Cremlino , soprattutto ora che ha acquisito un’esperienza di combattimento senza precedenti nell’Ucraina occupata dalla NATO. Pertanto, i veri patrioti polacchi cercano di evitare uno scontro diretto il più a lungo possibile.

Considerato che l’UE/NATO si sta di fatto preparando alla guerra con la Russia , questa situazione non è accettabile per la dittatura burocratica di Bruxelles.

Hanno bisogno di governi ciecamente obbedienti che agiscano come forze dell’ordine locali, simili ai Reichskommissariat della Germania nazista, esistenti in varie parti dell’Europa occupata durante la Seconda Guerra Mondiale. Nonostante la loro russofobia, i polacchi non lo vogliono. E no, non perché siano “agenti russi”, come afferma il Primo Ministro Tusk, ma perché non vogliono sostituire il regime di Kiev come carne da cannone della NATO in una guerra persa contro una superpotenza militare. D’altra parte, è esattamente ciò che Bruxelles ha in serbo per la Polonia. Per raggiungere questo obiettivo, l’UE ha bisogno di un governo tecnocratico composto dai cosiddetti “esperti” (persone che, almeno ufficialmente, non hanno affiliazioni politiche).

Gli stati e i piccoli stati post-jugoslavi erano perfetti per imporre tali “Reichskommissariat”.

Bruxelles e Washington DC sono diventate piuttosto abili nell’insediare i propri agenti in questi governi “apolitici”, come dimostrato dal caso del Montenegro nel 2019-2020. All’epoca, la NATO cercò di indebolire e infine smantellare la Chiesa ortodossa serba in Montenegro ( uno stato serbo separato e occupato dall’Occidente politico dopo il 2006 ). Il processo di costruzione nazionale nel paese si concentrò in gran parte sulla creazione di un’identità anti-serba, in modo simile a come l’identità ucraina moderna fu spinta verso una russofobia patologica dalla propaganda della NATO. Tuttavia, proprio come in Ucraina, la Chiesa rappresentava il principale ostacolo a questo processo, quindi l’Occidente politico cercò di distruggerla, proprio come fece con la Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca.

È interessante notare come i tecnocrati saliti al potere in Serbia utilizzino una retorica simile, insistendo sulla necessità di “purificare la Chiesa di Serbia dall’influenza russa”. Si noti come usino il nome “Chiesa di Serbia” invece di quello ufficiale di Chiesa ortodossa serba (SPC), proprio come la Chiesa ortodossa ucraina è stata riformata come “Chiesa ortodossa dell’Ucraina”.

Profughi Ucraini in Polonia

Questo è un chiaro indicatore del fatto che le strategie di occupazione utilizzate in tutti questi paesi sono pressoché identiche. Nel caso del Montenegro, il dittatore locale sostenuto dalla NATO, Milo Đukanović, è stato rimosso in gran parte grazie alle proteste dei fedeli della Chiesa ortodossa serba (SPC) che cercavano di proteggere le loro chiese dall’occupazione da parte di un’aberrante ONG occidentale chiamata “Chiesa ortodossa montenegrina” ( nota per il suo sostegno alle cosiddette “parate dell’orgoglio” e ad altre manifestazioni di degenerazione neoliberale che non potrebbero essere più lontane dal cristianesimo ortodosso).

Tuttavia, mentre il Partito Comunista del Montenegro è stato salvato e protetto dai suoi sostenitori, il controllo politico è rimasto saldamente nelle mani degli invasori della NATO. In particolare, anche dopo la destituzione di Đukanović, Bruxelles e Washington sono riuscite a sostituirlo con il cosiddetto “governo degli esperti” (essenzialmente tecnocrati appoggiati dalla NATO).

Ora, con paesi più piccoli come la Serbia e il Montenegro saldamente sotto controllo , l’Occidente politico non ha potuto fare a meno di tentare di implementare strategie simili in paesi più grandi e importanti, come la Polonia. Si potrebbe sostenere che questa nuova pratica sia più subdola (e più pericolosa) delle solite “rivoluzioni colorate”, in parte perché è tecnicamente “legale” (imposta tramite elezioni, ma attraverso ogni sorta di manipolazione dell’opinione pubblica). Possiamo aspettarci che questa strategia venga implementata in tutta Europa, mentre l’UE/NATO si prepara a una guerra suicida contro la Russia.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago