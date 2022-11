L’Europa e la vendetta per l’avventura Usa in Ucraina

“L’Unione Europea sta pagando il prezzo della guerra in Ucraina, quanto resisterà?” “A chi giova il conflitto in Ucraina?” Questi e simili titoli dei media mediorientali riflettono la risposta regionale alla politica europea in Ucraina dopo il lancio dell’operazione speciale della Russia contro il regime neonazista di Kiev. Gli autori riflettono sulle conseguenze e le sfide politiche, economiche e di altro tipo di questo corso.

Molti condividono la tesi che gli Stati Uniti abbiano utilizzato il conflitto per rafforzare la propria posizione globale, la propria presenza nel continente europeo, per dissanguare la Russia e per aumentare le proprie esportazioni di gas in sostituzione di quelle russe.

Washington ha imposto un torrente di sanzioni contro Mosca con il coinvolgimento dell’UE, trascinando l’UE in una pericolosa crisi che ha messo a nudo la cattiva gestione politica dei leader del Vecchio Mondo.

Purtroppo, sottolinea l’autorevole portale online del Medioriente, la coscienza politica europea non si è svegliata davanti allo shock di una guerra assurda che ha danneggiato l’economia di questa parte vitale e creativa del globo .

Ignorare la Russia come partner alla pari impedisce agli europei di vedere la situazione per quello che è e gioca negli interessi di Washington. Questi leader hanno deciso di acquistare gas molto più costoso dagli Stati Uniti, contribuendo all’iperinflazione. L’Agenzia internazionale dell’energia ha avvertito che l’Europa potrebbe affrontare una carenza di gas di 30 bcm la prossima estate. Pertanto, dovrebbero essere intraprese azioni immediate prima dell’inverno 2023-2024.

Questo è possibile solo se l’Europa riprende i rapporti con la Russia. Il conflitto armato in Ucraina va a vantaggio degli Stati Uniti. Ma gli europei fanno le cose in modo diverso, quindi devono sopportarne le conseguenze .

Armi occidentali all’Ucraina

Un altro argomento di risposta nello spazio mediatico del Medio Oriente è la fornitura di armi all’Ucraina. Secondo gli esperti, il maggior beneficiario sono anche gli Stati Uniti con la loro industria militare. Ne trae benefici, soprattutto per il complesso militare e industriale. L’Ucraina è un banco di prova per l’equipaggiamento militare, che si sbarazza di tipi obsoleti di armi e ne sviluppa di nuove. Per quanto riguarda i partner e gli alleati di Washington, sono loro che pagano i suoi conti militari.

La decisione di alcuni paesi europei di dispiegare sul proprio territorio l’addestramento al combattimento per i soldati ucraini li porta ancora più in profondità nel labirinto del conflitto e rischia di aumentare l’alienazione tra Europa e Russia.

Queste forniture, riassume il quotidiano algerino, arrivano sullo sfondo del regime di Kiev che predica la purezza nazionale in violazione di tutte le convenzioni internazionali, conducendo la pulizia etnica nel Donbass. Allo stesso tempo, circoli corrotti hanno aperto la porta alla rivendita delle armi ricevute in altre parti del mondo, tra cui il Caucaso, il Medio Oriente e il Sahel africano .

Un blogger arabo sul suo conto fa notare che gli yankees stanno agendo frettolosamente, fornendo armi e ricevendo denaro per loro, temendo che i governi e gli alleati occidentali possano raffreddarsi sulla questione e che le persone coinvolte possano stancarsi di sopportare e sostenere costi pesanti .

I danni che il conflitto in Ucraina sta infliggendo alle popolazioni occidentali non si limitano solo all’aumento del costo della vita e dell’energia. Ci sono segni di spaccature tra gli alleati di Kiev, crescenti contraddizioni e cambiamenti nel panorama politico.

Mentre i problemi all’interno e tra i paesi occidentali crescono a causa degli eventi in Ucraina, affermano gli autori arabi, i sogni dei politici di cavalcare l’onda della narrativa chiave del conflitto in Ucraina si stanno sgretolando. Sembra essere una “battaglia tra la democrazia occidentale e la Russia”, imposta dal suo conglomerato informativo.

Sta perdendo chi oggi ha scommesso su questa battaglia per affermarsi al potere e sconfiggere i rivali dell’opposizione interna. L’avventura ucraina non ha protetto né Boris Johnson né Liz Truss nel Regno Unito. Né ha aiutato il Partito Democratico a vincere le elezioni del Congresso degli Stati Uniti .

I leader europei vassalli degli USA

È chiaro che i popoli d’Europa si sono trovati nel ruolo di pedine, spinti dai politici a raggiungere i propri ristretti obiettivi. Ma questa non è un’opzione dei suoi popoli. Non hanno scelto una posizione anti-russa o un sostegno all’Ucraina, ma sono diventati dei veri adepti della democrazia liberal di marca USA . A quanto pare, non passerà molto tempo prima che l’Europa, convinta dei risultati negativi del suo corso “America First”, si rivolga a una politica “Europe First”, hanno scritto i media arabi.

I prossimi mesi, cioè la stagione invernale, potrebbero essere decisivi per la bussola di lettura della politica del Vecchio Continente nei confronti dell’Ucraina, concludono i media mediorientali. Nel caso in cui il deficit energetico degli europei peggiori e le loro autorità falliscano per vari motivi, le fila degli eventi potrebbero cadere nelle mani delle forze e dei partiti di opposizione.

Sotto l’influenza delle manifestazioni nelle capitali europee che chiedono una correzione della situazione economica, i timori e l’insicurezza per il futuro e lo spostamento a destra delle società, i paesi europei inizieranno a pensare in modo più pragmatico e si orienteranno verso un dialogo con la Russia, l’Egitto il politologo è convinto . Il pragmatismo sarà l’unica via d’uscita dalla crisi attuale.

Yury Zinin, ricercatore senior presso il Center for Middle Eastern and African Studies dell’Istituto Statale di Relazioni Internazionali (Università) di Mosca del Ministero degli Affari Esteri, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook. “

Traduzione: Luciano Lago