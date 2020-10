L’Europa è in equilibrio sulla bilancia turca

da Redazione

di Vladimir Odintsov

A causa della maggiore attività nel Mediterraneo orientale, nella Transcaucasia e nel bacino del Mar Nero di Recep Tayyip Erdoğan, presidente della Turchia, e dell’apparente riduzione del ruolo dell’Europa in Medio Oriente, l’equilibrio della politica dell’UE nelle relazioni con la Turchia è cambiato sempre più, dai tentativi di influenzare Ankara alla timida opposizione alle attuali azioni del leader turco.

Oggi l’Unione Europea, principalmente Grecia e Cipro, è apertamente insoddisfatta della politica della Turchia, mentre Bruxelles sta cercando di dimostrare il suo sostegno a questi paesi. I deputati hanno ripetutamente affermato che le sanzioni dovrebbero essere imposte ad Ankara da quando “la Turchia ha iniziato ad andare oltre i confini del suo paese, sconfinando territori di altri paesi”. Nel tentativo di attirare l’UE dalla sua parte nelle controversie con la Turchia, il Ministero degli affari esteri della Grecia ha inviato lettere agli uffici esteri di Germania, Spagna e Italia con la richiesta di imporre un embargo sulle armi alla Turchia e a Olivér Várhelyi, il Il commissario europeo per il vicinato e l’allargamento chiede di considerare la possibilità di una sospensione completa dell’unione doganale UE-Turchia. Come notato dal portale di notizie Greek City Times riguardo alla proposta di embargo sulle armi in Grecia,

In risposta, Heiko Maas, ministro federale degli affari esteri della Germania, ha dichiarato pubblicamente il 13 ottobre, alla vigilia del suo viaggio a Nicosia e Atene, che la Turchia dovrebbe abbandonare le provocazioni nel Mediterraneo orientale e smettere di alternare passi verso la distensione con le provocazioni. Ha promesso di sollevare la questione della condanna delle azioni di Ankara, che sono gravi escalation da parte della Turchia, nella riunione del Consiglio europeo del 15-16 ottobre.

E allora? L’Unione europea ha discusso ma non è riuscita a concordare un embargo sulle armi alla Turchia per punirla per aver violato i diritti sovrani di greci e ciprioti nel Mediterraneo orientale. Tra coloro che hanno bloccato questa proposta avanzata dalla Grecia c’erano Germania (nonostante la precedente retorica pubblica di Heiko Maas!), Spagna, Italia, Ungheria e Malta, che spiegavano la loro posizione con “ragioni economiche e timori dell’immigrazione illegale dalla Turchia”. Francia, Austria e Slovenia hanno sostenuto la Grecia in questo sforzo, mentre il resto degli Stati membri dell’UE si è astenuto. Di conseguenza, l’Unione Europea ha frenato la discussione di questo problema, limitandosi solo a promettere a Grecia e Cipro che “l’UE dovrebbe incontrarsi di nuovo a dicembre per discutere di possibili sanzioni contro Ankara”.

Finora solo il governo canadese ha sospeso le licenze per la fornitura di equipaggiamento militare alla Turchia, come ha scritto nel suo Twitter François-Philippe Champagne, ministro degli Affari esteri del Canada . Questa azione di Ottawa è stata accolta in modo critico ad Ankara. Recep Tayyip Erdoğan, presidente della Turchia, ha attirato la sua attenzione su questo in una conversazione telefonica il 16 ottobre con Justin Trudeau, primo ministro del Canada, dicendo che la sospensione delle esportazioni di prodotti dell’industria della difesa canadese in Turchia “non incontra lo spirito di Alleanza tra i due paesi. “

Navi turche in acque greche

Sullo sfondo della reazione quasi passiva dell’UE alle preoccupazioni di Atene, la Grecia ha deciso di prepararsi a un’eventuale ulteriore escalation del conflitto con la Turchia verso uno scontro uno armato, in particolare aumentando il servizio militare di un anno e preparando le manovre militari. Come ha chiarito Nikolaos Panagiotopoulos, ministro della Difesa nazionale della Grecia, il 20 ottobre, i piani di Atene includono l’aumento delle forze dei suoi soldati professionisti e l’arruolamento nelle istituzioni educative militari. L’obiettivo è fornire più truppe al confine con la Turchia lungo il fiume Maritsa (nome greco – Evros). La Grecia sta anche facendo preparativi militari nel Mar Egeo, dove le sue forze armate sono attualmente in massima allerta.

Allo stesso tempo, le autorità greche prevedono di triplicare la lunghezza del muro al confine con la Turchia, completando una sezione lunga circa 26 chilometri e installando ulteriori telecamere di sorveglianza e sirene mobili per scoraggiare gli immigrati clandestini, che costeranno circa 63 milioni di euro. La Grecia sta progettando di completare questa “barriera” entro la fine di aprile del prossimo anno. Il suo obiettivo è fermare le violazioni di massa dei confini da parte dei migranti provenienti dalla Turchia, che il leader turco usa come pressione diretta sull’Unione europea. Il lettore ricorderà che a fine febbraio il leader turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia ha aperto i suoi confini con l’Ue per i rifugiati siriani e non ha intenzione di chiuderli se i rapporti con l’Ue si deteriorano. Successivamente, Süleyman Soylu, ministro degli interni turco, ha detto che il suo paese ha fatto transitare dalle sue frontiere ai paesi europei più di 100.000 rifugiati che erano arrivati nella provincia di Edirne alla frontiera nord occidentale con la Grecia.

Forze turche in Siria

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sembra non voler deviare dal percorso di crescente influenza regionale, con mezzi militari, nel Mediterraneo orientale, Nord Africa, Medio Oriente e Caucaso meridionale. Inoltre, chiaramente non vuole più soccombere alle persuasioni dei singoli leader dell’UE, in particolare quelle di Angela Merkel ed Emmanuel Macron. Pertanto, sembra che le proposte che l’Unione europea intende offrire ad Ankara in cambio dell’allentamento della tensione nella regione del Mediterraneo orientale, tra cui la possibile espansione e modernizzazione dell’Unione doganale UE-Turchia e la revisione dell’accordo sui rifugiati , ora chiaramente non siano sufficienti. Bruxelles non ha ancora una risposta chiara e unica su come l’UE intende far fronte alle affermazioni di Ankara di diventare una potenza regionale in una situazione sempre più tesa nella regione. E francamente, Bruxelles ha attualmente cose più importanti di cui preoccuparsi della Turchia: un’unità che si indebolisce, il coronavirus e migranti che minacciano Francia e Germania.

Inoltre, il presidente Recep Erdogan ha chiaramente individuato le debolezze degli europei, i loro disaccordi sulla politica estera e la “paura” dei rifugiati. Vede anche un vuoto di potere che sorgerà nella regione dato il desiderio degli Stati Uniti di ritirarsi dal Medio Oriente sotto la presidenza Trump. E sta cercando di trarne vantaggio, con l’intenzione di diventare una forza regionale attraverso la sua presenza militare, e potrebbe anche aggravare ulteriormente la sua politica estera. Pertanto, i rapporti di Ankara con la Francia sono critici e quelli con la Germania si sono deteriorati, la Turchia trova le priorità dell’UE poco attraenti e considra i valori liberali ostili.

Vladimir Odintsov, osservatore politico, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook (fonte)”.

Traduzione: Luciano Lago