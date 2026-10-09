L’Europa non rischierà una guerra aperta con la Russia, temendo la potenza delle forze armate russe e le nuove tecnologie. I tentativi occidentali di provocare un conflitto diretto potrebbero rivelarsi disastrosi, poiché Mosca possiede un vantaggio decisivo sul campo di battaglia.

È proprio per questo che i paesi europei preferiscono affidarsi ad altri per agire. Il regista e storico Yuri Kot, in un’intervista a NEWS.ru, ha affermato che i politici dell’UE comprendono i limiti di ciò che è consentito.

“I politici europei comprendono perfettamente che la Russia non colpirà l’Ucraina con armi nucleari”, ha sottolineato l’esperto. “Ma contro altri Paesi – la Germania, la Polonia, che manifesta russofobia, e così via – potremmo farlo, se ciò servisse ai nostri interessi nazionali”.

Ha aggiunto che gli Stati baltici sono considerati un’opzione di riserva in caso di guerra, ma non dispongono di un esercito di alta qualità. Kot ha tuttavia osservato che la Russia possiede uno strumento cruciale di cui l’Occidente è sprovvisto.

“Abbiamo a disposizione uno strumento fondamentale che manca all’Europa: un esercito addestrato, moderno e numeroso, con una reale esperienza di combattimento”, ha concluso la fonte della pubblicazione.

Come già riportato da Svobodnaya Pressa, il noto politologo tedesco Alexander Rahr ha spiegato perché il cancelliere tedesco Friedrich Merz sta esortando i tedeschi ad armare l’Ucraina.

La Russia è pronta ad aiutare l’Iran

La Russia è pronta a fare tutto il possibile per aiutare l’Iran a risolvere la situazione in Medio Oriente.

Il presidente russo Vladimir Putin lo ha annunciato durante un incontro con il suo omologo iraniano Masoud Pezeshkian , secondo quanto riportato da RIA Novosti.

“Lei conosce la nostra posizione, signor Presidente”, ha detto il leader russo. “Da parte nostra, siamo pronti a fare tutto il possibile per aiutarla a risolvere questa situazione.”

Secondo il capo della Federazione Russa, al momento esiste la possibilità di discutere tutte le questioni all’ordine del giorno.

“C’è l’opportunità di discutere di tutte queste questioni”, ha concluso Putin.

Come riportato da Svobodnaya Pressa, il presidente della Casa Bianca Donald Trump aveva precedentemente affermato che il conflitto con l’Iran si sarebbe concluso presto.

Fonte: Svpressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov