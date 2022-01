L’Europa affronta un momento di verità sulle richieste della Russia alla presenza degli Stati Uniti in Europa

Il governo tedesco ha recentemente rifiutato i diritti di sorvolo alla Royal Air Force che stava inviando aerei in Ucraina carichi di armi. Il governo francese ha anche rifiutato i diritti di sorvolo, il che significava che gli aerei britannici dovevano fare una lunga deviazione per raggiungere la loro destinazione.

Un ulteriore sviluppo degno di nota in questo contesto è stato che (persino) il governo italiano si è anche unito ai colleghi francesi e tedeschi nel rifiutarsi di far parte delle sanzioni ispirate dagli Stati Uniti contro la Russia. È questa una goccia nel vento per segnare finalmente il crescente disaccordo europeo con la politica sanzionatoria ispirata dagli Stati Uniti contro la Russia?

Uno dei punti interessanti dell’atteggiamento tedesco è che è stato sostenuto dalla CDU, il principale partito di opposizione in Germania, che ha guidato la Germania per anni sotto Angela Merkel e che potrebbe benissimo essere di nuovo il governo tedesco se si presenterà all’unione di tre i partiti che compongono l’attuale governo di coalizione in Germania che non riescono a rimanere al potere.

È anche degno di nota il fatto che i leader dei tre paesi si siano opposti anche a quello che era chiaramente un piano degli Stati Uniti per rimuovere la Russia dal sistema di pagamenti globali SWIFT. Se gli Stati Uniti fossero riusciti con la loro ambizione di espellere la Russia dal sistema SWIFT, avrebbero avuto un effetto devastante sulle economie europee, che hanno tutte legami commerciali significativi con la Russia. Non c’è dubbio che la rimozione della Russia da SWIFT avrebbe avuto un impatto anche sull’economia degli Stati Uniti.

È questa una misura della portata dell’ostilità degli Stati Uniti nei confronti della Russia il fatto che un tale piano autolesionista avrebbe potuto anche essere considerato, per non parlare di essere avanzato come una seria opzione politica.

Tutte queste mosse sono avvenute nel contesto dell’incontro del segretario di Stato americano Blinken a Ginevra con il suo omologo russo Sergei Lavrov. L’incontro è avvenuto dopo una frenetica serie di incontri di Blinken con i suoi omologhi in Ucraina e altrove. L’incontro si è svolto su richiesta di Blinken, il cui Paese non ha ancora risposto formalmente alle dettagliate proposte russe avanzate lo scorso anno.

Ci è stato detto che la risposta degli Stati Uniti sarebbe stata fornita nella prossima settimana. Quello che è stato anche annunciato è che la risposta degli Stati Uniti al memorandum russo sarebbe stata tenuta segreta. Questo è sorprendente. Suggerisce che è improbabile che le risposte degli Stati Uniti alle proposte russe trovino il favore dei loro alleati europei. È dubbio che le proposte rimarranno segrete a lungo. È molto probabile che vengano divulgate, non dai russi, ma da una fazione diversa all’interno del governo degli Stati Uniti per il quale è probabile che siano un anatema.

È un dato di fatto che gli Stati Uniti non abbiano una visione singolare di come presentarsi alle sfide poste dalle proposte russe. Gli Stati Uniti sono nominalmente guidati da due rappresentanti della politica estera, Victoria Nuland e Antony Blinken, che sono entrambi notoriamente anti-russi nelle loro vedute. Blinken ha recentemente pronunciato un discorso contro la Russia in cui la cosa più gentile che si può dire al riguardo è che era francamente sconvolto.

Gli Stati Uniti sono mal serviti dalla sua permanenza come principale portavoce di politica estera. È un personaggio chiaramente fuori da una qualsiasi profondità di giudizio. La Nuland non è migliore, avendo questa una lunga storia di antipatia, non solo per la Russia, ma anche per la verità. Il ruolo di quest’ultima nelle sue dichiarazioni pubbliche è puramente casuale.

La Nuland e Blinken nello studio di Biden

La guida del loro capo nominale, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, non è affatto migliore. Ha la sfortunata abitudine di dire una cosa una settimana ed essere costretto a chiarirla qualche giorno dopo. È anche incline a fare scherzi sfortunati, come quando ha etichettato il presidente russo Putin come “un bugiardo”. Il record di veridicità di Putin potrebbe essere facilmente confrontato con le dichiarazioni degli Stati Uniti su più questioni, con lo svantaggio che risalirebbe molto in quest’ultimo.

L’altro motivo per cui gli americani vogliono che le loro risposte scritte alle proposte russe rimangano segrete è che è improbabile che soddisfino i loro alleati europei, e in particolare l’Ucraina. La solita ragione per la segretezza è che il contenuto è a svantaggio di qualcuno. Nel caso in esame il vero perdente di qualsiasi compromesso o concessione da parte degli americani è che i veri svantaggiati sono gli stessi Stati Uniti.

Se Washington accetta la richiesta russa di un efficace smantellamento delle minacce nucleari contro la Russia, ritirando quei missili da diversi alleati europei che confinano con la Russia, è improbabile che soddisfi quei paesi che hanno fatto carriera con l’imminente “minaccia” russa sulla loro continua esistenza indipendente. Un tale accordo segnalerebbe anche agli europei che gli Stati Uniti non credono più alla loro stessa propaganda su un imminente attacco russo attraverso i loro confini.

Alcuni commentatori si sono anche spinti fino a suggerire che la capitolazione degli Stati Uniti alle richieste russe segnerebbe l’inizio della fine per la stessa alleanza NATO. Ipotesi che risulta improbabile.

Gli Stati Uniti hanno investito troppo nel loro programma NATO per accettare docilmente che questo sia estremamente irrilevante e ritirarsi tranquillamente. Dopotutto hanno investito un’enorme quantità di denaro e capitale politico per accettare docilmente le richieste russe.

Tuttavia chiaramente hanno in mente una sorta di compromesso che svantaggia in qualche modo i loro alleati europei. È difficile vedere un’altra possibile spiegazione per la segretezza richiesta per quanto riguarda il contenuto della loro risposta alle proposte russe.

Una cosa comunque è ampiamente chiara. Le tre principali nazioni dell’Europa occidentale, Germania, Francia e Italia, sono chiaramente stanche e frustrate di essere il secondo violino di qualsiasi piano in cui gli Stati Uniti le trascinino per cercare di mantenere la loro egemonia.

Sicuramente il collegamento non è stato perso per quelle tre nazioni per cui la Russia, attraverso la sua crescente alleanza con la Cina, ha opzioni che non dipendono dalla buona volontà europea. Se Nord Stream 2 viene cancellato, saranno i maggiori perdenti e alla Russia non importerà se si bloccheranno a causa della loro stessa stupidità.

Gli europei sono anche in grado di leggere le scritte sul muro politico. Sanno che gli Stati Uniti sono decisamente il cavallo sbagliato per sostenere il grande riallineamento in atto nel mondo. La loro almeno parziale capitolazione alle richieste russe rafforzerà davvero questa impressione. Il mondo sta cambiando e loro non vorranno essere lasciati indietro.

James O’Neill, un ex avvocato con sede in Australia, in esclusiva per la rivista online “New Eastern Outlook” .

Traduzione: Luciano Lago