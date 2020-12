L’Europa abbraccia il mondo multipolare con Nord Stream 2 e “China Investment Deal”

da Redazione

Finian Cunningham

Il bisogno materiale di solito vince contro il credo ideologico. Necessità sul dogma. Due volte questa settimana, l’Unione Europea ha dimostrato in pratica questa massima quando ha respinto Washington sul gasdotto Nord Stream 2 con la Russia; e poi di nuovo su un importante patto di investimenti con la Cina.

Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha dichiarato questa settimana che il blocco europeo stava andando avanti con il completamento del progetto Nord Stream 2 in collaborazione con la Russia. La costruzione del gasdotto sotto il Mar Baltico era stata temporaneamente sospesa dalle sanzioni statunitensi. Ma ora la Germania sta dicendo che non sarà scoraggiata dal finire il progetto.

Maas ha affermato che mentre l’UE attende con impazienza di avere migliori relazioni con gli Stati Uniti sotto una nuova amministrazione Biden, il blocco sta affermando la sua prerogativa di commerciare con la Russia per aumentare l’approvvigionamento di gas naturale come una questione di sovranità.

“Non abbiamo bisogno di parlare di sovranità europea se questo significa che, in futuro, dovremo fare solo tutto ciò che Washington vuole”, ha detto Maas. “Il governo federale [tedesco] non cambierà la sua posizione su Nord Stream 2”, ha aggiunto.

Dato che il gasdotto Nord Stream 2 raddoppierà il flusso di gas russo relativamente economico verso l’UE, anche questa è una questione fondamentale per aiutare a rilanciare le economie europee.

Nonostante le ripetute esortazioni, così come le minacce di sanzioni economiche, da Washington all’UE di abbandonare il fornitore di energia russo al posto del più costoso gas americano, gli europei stanno categoricamente mettendo i loro interessi economici materiali al di sopra dei costrutti ideologici che sarebbe meglio lasciarli ai passati anni della Guerra Fredda.

La flessione europea dell’indipendenza da Washington è tanto più notevole nel contesto del furore del caso Navalny. Il presunto avvelenamento dell’attivista russo da parte degli agenti del Cremlino è stato utilizzato per aumentare la pressione sulla Germania affinché abbandonasse il progetto Nord Stream 2. Molti critici hanno visto il presunto complotto per l’assassinio di Alexei Navalny come una provocazione sotto falsa bandiera il cui scopo era quello di sabotare ulteriormente le relazioni con Mosca e in particolare di far naufragare il Nord Stream 2. Evidentemente, questo stratagemma è fallito, data l’affermazione di Berlino questa settimana di completare il progetto del gas.

Il secondo notevole rifiuto da parte dell’UE a Washington è arrivato con l’annunciata conclusione di un importante patto di investimenti con la Cina. I negoziati sono durati sette anni, ma ora entrambe le parti sono pronte a firmare entro la fine di questa settimana. È impossibile sottovalutare l’importanza di questo accordo commerciale e di investimenti tra l’UE e la Cina. Porta le due più grandi entità commerciali del mondo a un’integrazione sempre più stretta. Questa è una manifestazione chiave della politica globale della Cina di spianare Nuove Vie della Seta per sostenere una visione di un mondo multipolare. “Eurasia” – dall’Estremo Oriente russo attraverso Giappone, Corea, Cina, Asia centrale, Medio Oriente fino all’Europa occidentale – è ora, più che mai, un colosso economico emergente.

Merlek con Xi Jin Ping e delgazione cinese

Sembra che Pechino abbia abilmente fatto concessioni agli europei in termini di aumento dell’accesso delle imprese al vasto mercato cinese. Ciò ha avuto l’effetto di separare l’Europa dagli appelli coercitivi di Washington all’unità transatlantica nel confronto con la Cina.

Solo il giorno prima dell’annuncio del patto di investimento UE-Cina, il presidente eletto Joe Biden ha lanciato un rinnovato appello per un approccio unificato tra Stati Uniti ed Europa per affrontare l’ascesa della Cina. Ovviamente, gli europei sanno da che parte è imburrato il loro pane e hanno ignorato l’appello di Biden all’ostilità simile alla Guerra Fredda.

Questo è uno sviluppo estremamente significativo. Non può essere casuale. La scorsa settimana, quando c’era una crescente aspettativa per l’accordo UE-Cina, Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale nominato da Biden, ha espresso le preoccupazioni di Washington.

Riferendosi all’accordo commerciale in sospeso UE-Cina, Sullivan ha dichiarato : “L’amministrazione Biden-Harris apprezzerebbe le prime consultazioni con i nostri partner europei sulle nostre preoccupazioni comuni sulle pratiche economiche cinesi”.

Bene, indovina un po ‘, l’UE ha messo da parte l’appello di Washington e ha fatto pressioni per concludere il patto di investimento con la Cina.

Questa è la rivendicazione della realtà di un mondo multipolare. La natura integrata e interdipendente dell’economia globale significa che l’ideologia della Guerra Fredda promossa dagli Stati Uniti non è più sostenibile. Potrebbe essere desiderabile che Washington promuova quell’ideologia in qualche nozione di perseguire l’egemonia globale. Ma quel concetto non è più praticabile, data la realtà multipolare del mondo di oggi e la consapevolezza da parte delle nazioni che il partenariato e il co-sviluppo sono l’unica via da seguire, basata sul rispetto reciproco della sovranità e della legge e dell’ordine.

Produzione di PC Apple (USA) in Cina non si è mai fermata

Il sistema politico ed economico degli Stati Uniti sembra incapace di adattarsi al nuovo paradigma multipolare. Come un dinosauro, è destinato a morire perché il suo modo di comportarsi e la sua rappresentazione ideologica del mondo non sono più praticabili in un ambiente politico mutato.

Il bisogno materiale e la consapevolezza dell’autoconservazione stanno spingendo gli europei a commerciare con Russia e Cina. Forse ci sono tipi irriducibili della Guerra Fredda ancora all’interno dell’establishment politico europeo (da cui il fiasco di Navalny), ma per la maggior parte le esigenze dei bisogni economici e sociali sono le determinanti finali.

Mick Wallace, un membro irlandese del Parlamento europeo, ha rilasciato i seguenti commenti incisivi a SCF: “L’UE ha un problema di vecchia data, che non è andato via, con la sua cieca adesione all’imperialismo statunitense. Ma quando si parla di Cina, le cose potrebbero essere diverse. Gli Stati Uniti hanno deciso di trattare la Cina come una minaccia alla sicurezza, quando la verità è che la Cina è solo una minaccia alla supremazia economica degli Stati Uniti. Ma finché gli Stati Uniti continuano a trattare la Cina come una minaccia militare, sono giorni felici per il complesso industriale militare americano.

L’Europa delude, ma non è stupida. C’è molta insensata retorica anti-Cina nel Parlamento europeo, ma meno proviene dalla Commissione o dal Consiglio. L’UE è davvero una mostra personale, composta dalla Germania: domina totalmente. E mentre la Germania non era sveglia la notte per un accordo o una Brexit senza accordo, è molto interessato ad avere buoni rapporti con la Cina. I tedeschi seguiranno il denaro ed è improbabile che abbiano molto appetito per seguire gli Stati Uniti in un vicolo cieco della guerra economica, che può avere un solo vincitore: la Repubblica popolare cinese “.

Quindi, l’imminente amministrazione Biden potrebbe provare a rinnovare il potere globale degli Stati Uniti e il suo apparato di alleati parlando di scontro con Russia e Cina. Ma, con una nota di speranza, il resto del mondo sa che non può permettersi di assecondare tale mentalità americana a somma zero. L’unica soluzione per le sfide attuali è la cooperazione globale. Questa settimana l’UE ha dimostrato di apprezzare la realtà nei confronti di Russia e Cina. E lo zio Sam è rimasto con il bagaglio ideologico.

Nota: Il trade commerciale tra USA e Cina è stato nell’anno 2019 corrispondente a 451.651 milioni di dollari di importazione con 106.447 milioni di dollari di export in Cina. Non si capisce perchè l’Europa dovrebbe limitare il suo business commerciale con la Cina, ormai la prima super potenza industriale e più importante mercato del mondo, soltanto per questioni ideologiche da cui è afflitta l’elite economica statunitense. Il mondo è diventato multilaterale ma a Washington fanno finta di non essersene accorti.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione e nota: Luciano Lago